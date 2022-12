Polskie lasy mają się dobrze!

2022 to z pewnością kolejny trudny rok. Kiedy wiele wskazywało, że może być to czas gospodarczego odbicia po najgorszym okresie pandemii Covid-19, perspektywę zupełnie zmieniła rosyjska agresja na Ukrainę.

– Wszystkie działania, które podejmowaliśmy w tym roku były zorientowane na dobro ogółu społeczeństwa i widzimy, że spotkały się z pozytywnym odzewem – podsumowuje Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Tych działań było dużo. Udało się kontynuować istotne programy społeczne, jak #sadziMY i #sprzątaMY. Programom tym przyświeca na tyle szczytna idea, że były promowane przez samego prezydenta Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę. Lasy Państwowe wspólnie z parą prezydencką cyklicznie prowadzą wielkie narodowe sadzenie drzew oraz ogólnopolskie sprzątanie lasów.

Leśnicy po wielokroć dawali dowody odpowiedzialności za potrzeby Polski i Polaków. Również w sferze bezpieczeństwa.

– Kilkanaście już razy nadzorowałem osobiście przekazywanie wyposażenia dla ukraińskich leśników, którzy walczą z moskiewskim najeźdźcą – mówi dyrektor Kubica.

To wyposażenie to pojazdy terenowe, drony i wyposażenie osobiste dla oddziałów obrony terytorialnej.

W 2022 roku pojawiły się również trzy zupełnie nowe, ogólnopolskie programy. Pierwszy z nich - „Sportowa Natura” był skrojony specjalnie pod kluby sportowe. Lasy Państwowe zaprosiły wszystkie kluby sportowe w Polsce do wspólnego promowania ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. W drugim – „Natura od kuchni” – dzięki wsparciu Lasów Państwowych Koła Gospodyń Wiejskich promowały zdrową żywność z polskich lasów. I wreszcie konkurs „Drewno jest z lasu”, który wsparł podmioty troszczące się o zabytkową architekturę drewnianą. Leśnicy przeprowadzili także bezprecedensową akcję zakupu lasów i gruntów pod nowe lasy. Jej bilans to aż 2 tys. ha!

Jak podsumowuje Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych:

– Mimo wielu trudów i wyzwań jakie postawił przed Lasami Państwowymi 2022 rok, mogę powiedzieć, że dzielnie stawiliśmy czoła większości z nich. Polskie lasy są w dobrej kondycji i jest ich coraz więcej. Drewno, nasz strategiczny surowiec, pozyskujemy racjonalnie, odpowiadając na potrzeby zarówno przemysłu, jak i klientów indywidualnych. Nasza praca jest widziana i doceniana w całej Polsce. To dla nas powód do dumy i motywacja do dalszej pracy.