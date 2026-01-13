Młody mężczyzna ranny podczas eksplozji gazu. 29-latek majstrował przy butli

W miejscowości Pyzówka doszło do wybuchu butli z gazem LPG, w wyniku którego ranny został 29-letni mężczyzna.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 17:40 podczas prac wykonywanych przy butli.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja z udziałem technika kryminalistyki wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności wybuchu.

Potężny wybuch w Pyzówce. 29-latek ranny podczas prac przy butli z gazem

Zgłoszenie o eksplozji w jednej z posesji w Pyzówce wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałek, 12 stycznia, około godziny 17:40. Jak wynika z pierwszych ustaleń, do wybuchu doszło w momencie, gdy 29-letni mężczyzna wykonywał prace związane z butlą zawierającą gaz LPG. Huk eksplozji był słyszalny w dużej odległości, a na miejsce natychmiast skierowano ogromne siły i środki.

Jak informuje małopolska policja, w akcji ratowniczej uczestniczyło pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Targu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, aby zapobiec ewentualnemu pożarowi i dalszemu rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Równolegle do działań straży, zespół ratownictwa medycznego udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu 29-latkowi.

Policja bada przyczyny eksplozji i apeluje. „Zachowajcie szczególną ostrożność”

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji. Czynności procesowe prowadzone były z udziałem technika kryminalistyki oraz policjantów z pionu kryminalnego. Ich zadaniem jest teraz dokładne zrekonstruowanie przebiegu zdarzenia i ustalenie bezpośredniej przyczyny wybuchu. Śledczy będą sprawdzać, czy prace przy butli z gazem były prowadzone w sposób bezpieczny i czy nie doszło do rażących zaniedbań, które mogły doprowadzić do eksplozji.

Przy okazji tego tragicznego wypadku, służby wystosowały ważny apel do wszystkich Polaków. Niewłaściwe użytkowanie butli gazowych lub instalacji z nimi związanych może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Policja i straż pożarna przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wszelkich prac z użyciem gazu. - Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z użyciem butli oraz instalacji gazowych – czytamy w komunikacie policji.