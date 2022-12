Ponad 6 miliardów zł i 2.500 nowych miejsc pracy. Mercedes inwestuje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Po miesiącach negocjacji prowadzonych m.in przy udziale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Mercedes-Benz i strona polska podpisały memorandum dot. rozbudowy europejskiej sieci produkcyjnej lekkich samochodów dostawczych z napędem elektrycznym na terenie Polski.

“W wymagających czasach rynek stawia na zaufanych partnerów. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to sprawdzony i wiarygodny partner. Mercedes-Benz Vans wyznaczył sobie niezwykle ambitne cele związane ze zrównoważonym rozwojem, a jako Invest-Park, udowodniliśmy, że potrafimy podjąć się realizacji tak ogromnych przedsięwzięć biznesowych. Jesteśmy dumni, że stajemy się częścią tej strategicznej inwestycji - mające znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale także globalnej strategii lidera branży automotive" - mówił podczas konferencji prasowej Prezes WSSE Piotr Wojtyczka.

Strategiczna dla powodzenia negocjacji okazała się m.in efektywna współpraca z partnerami samorządowymi, w tym zwłaszcza - Gminą Męcinka, Powiatem Jaworskim i Gminą Jawor.

Mercedes-Benz Vans reorganizuje swoją europejską sieć produkcyjną na potrzeby nowej modułowej architektury w pełni elektrycznych samochodów dostawczych, opartej na platformie VAN.EA. Nowa fabryka powstanie na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie pierwszym ośrodkiem produkcyjnym niemieckiego Mercedesa, którego hale opuszczą wyłącznie elektryczne samochody dostawcze.

To w Jaworze spotyka się jakość marki Mercedes z jakością polskich inżynierów. To zadziało się już przy tworzeniu pierwszej fabryki Mercedesa. Dzięki temu, że polscy inżynierowie okazali się tak dobrym partnerem dla tego koncernu, to dzisiaj niemieccy inżynierowie powierzają nam swoje najnowsze dziecko - uzupełnia Wiceprezes WSSE Paweł Kurtasz.