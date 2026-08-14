Posiłek w podróży? Tylko w sprawdzonym miejscu!

Wakacyjne podróże mają swój niepowtarzalny klimat. Ulubiona playlista, rozmowy i wspólne planowanie kolejnych atrakcji, piękne widoki za oknem i coraz bliżej do celu. Nic więc dziwnego, że czasem trudno oderwać się od trasy.

Nieważne czy jedziesz nad morze, w góry czy na weekendowy city break, warto od czasu do czasu zrobić krótki postój.

Przystanek na kawę, coś dobrego do jedzenia czy po prostu chwilę odpoczynku to dla wielu podróżnych obowiązkowy punkt wyjazdu, który pozwala zregenerować się przed dalszą drogą. Pytanie tylko: gdzie najlepiej się zatrzymać?

Dla każdego coś dobrego

Na pewno nikogo nie zdziwi, że 68 proc. osób zapytanych w badaniu SW Research przyznaje, że podczas podróży szczególnie zwraca uwagę na jakość i bezpieczeństwo miejsca, w którym je. Podczas długiej jazdy samochodem bardziej niż kiedykolwiek liczy się przecież dobre samopoczucie. Pewnie dlatego aż 78 proc. podróżujących przy- najmniej czasami wybiera miejsce postoju tylko dlatego, że znajduje się tam restauracja znanej sieci. Jedną z takich marek jest McDonald’s. To ponad 620 restauracji w całym kraju, zlokalizowanych także przy głównych trasach komunikacyjnych. W Polsce każdego dnia posiłek w Maku wybiera około 1,2 mln gości. Nic więc dziwnego, że również dla wielu podróżnych to wygodny i przewidywalny wybór. W menu znajdą zarówno klasyczne burgery, jak i kawę, śniadania czy desery.

Autor: McDonald’s/ Materiały prasowe

Znana marka to gwarancja jakości i poczucie bezpieczeństwa

Wakacyjne wyjazdy to nie tylko odpoczynek i relaks. Kojarzą się z przygodą, odkrywaniem nowych miejsc i spontanicznością. Jednak rzadko dotyczy to jedzenia w trasie. Tylko 15 proc. Polaków chętnie odkrywa nowe restauracje i bary podczas podróży. Zwykle jadamy w znanych miejscach, bo chcemy wiedzieć, czego możemy się spodziewać. Ponad połowa osób biorących udział w badaniu SW Research deklaruje, że jednym z najważniejszych powodów wyboru restauracji w podróży jest jakość serwowanych tam posiłków. 43 proc. ceni oszczędność czasu dzięki znajomości oferty, a 37 proc. zwraca uwagę na pewność szybkiej obsługi. W końcu postój ma być odpoczynkiem i nie chcemy tracić czasu na zbyt długie oczekiwanie na swoje zamówienie. Ta pewność sprawia, że 35 proc. respondentów czuje się dzięki temu bezpieczniej podczas podróży.

Autor: McDonald’s/ Materiały prasowe

Więcej atutów McDonald’s

A czym ty kierujesz się wybierając restaurację w podróży? Na pewno nie tylko jedzenie jest dla ciebie ważne. Badanie pokazuje, że w podróży większą wagę przywiązujemy do jakości i bezpieczeństwa. 88 proc. Polaków zwraca uwagę na czystość lokalu i toalet, 87 proc. wskazuje na dogodną lokalizację przy trasie, a 82 proc. oczekuje szybkiej obsługi. Wszystkie te wymagania spełniają restauracje McDonald's, które oferują także wygodny parking, miejsca do odpoczynku w ogródku restauracyjnym, a w samej restauracji przyjemną temperaturę. Te lokale są tworzone z myślą o rodzinach i podróżujących. Liczy się tu szybka obsługa, wygodne zamawianie i komfort podczas postoju. To miejsca, w których można nie tylko zjeść posiłek, ale też na chwilę odpocząć w trasie.

Najważniejszy? Dobry plan dla całej rodziny

Dobry postój to taki, po którym wszyscy wracają do samochodu w lepszym nastroju niż przed przerwą. Dlatego podczas rodzinnych podróży warto wybierać miejsca, które oferują nie tylko posiłek, ale również komfortowe warunki do odpoczynku. Nieprzypadkowo blisko 40 proc. uczestników wspomnianego badania zwraca uwagę na udogodnienia dla najmłodszych. Dobra przerwa dla nich i możliwość odpoczynku od wielogodzinnej jazdy sprawiają, że dalsza podróż staje się przyjemniejsza dla całej rodziny.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie McDonald’s Polska w lipcu 2026 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1008 dorosłych Polaków. Analiza dotyczyła zwyczajów i preferencji związanych z wyborem miejsc postoju podczas dłuższych podróży samochodowych.

Materiał sponsorowany McDonald’s Polska