Postaw na nowoczesne bankowanie bez zbędnych opłat

Nie zawsze mamy przy sobie portfel i gotówkę, ale bez telefonu lub zegarka na ogół nigdzie się nie ruszymy. Za pomocą tych urządzeń najczęściej płacimy za zakupy i usługi – możemy też wykorzystać je do bankowania m.in. korzystając z mobilnych aplikacji, szybkiego dostępu do dokumentów czy poprzez płatności zbliżeniowe telefonem lub np. BLIKIEM. Usługa jest dostępna we wszystkich terminalach płatniczych w kraju – w dodatku za darmo i bezpiecznie! Bo nowoczesny bank oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania.