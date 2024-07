POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU na Farmie Dobrej Energii w Ustce

Na Farmie Dobrej Energii możesz poznać prawdziwą moc bałtyckiego wiatru w specjalnie przygotowanych strefach. W strefie edukacyjnej włożysz okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) i zyskasz władzę nad wiatrem. Będziesz mógł napędzać turbiny wiatrowe tak mocno, aby rozświetlić widoczne na horyzoncie miasto. Możesz też zagrać w specjalną grę dotykową i wcielić się w budowniczego farmy wiatrowej. Skorzystasz też z Interaktywnej Ściany Wiedzy. Jest ona w całości pokryta QR kodami, które odsyłają na stronę z edukacyjną grafiką bądź filmem. W strefie kreatywnej, pod okiem animatorów, możesz samodzielnie stworzyć latawiec, dzwonki wietrzne, albo wykorzystać zebrane na plaży śmieci np. plastikowe butelki do zrobienia instrumentów muzycznych czy przydatnych gadżetów. Warto również wziąć udział w warsztatach i wykonać własny model turbin wiatrowych. „Podziel się dobrą energią” i wyślij z wakacji wirtualne pocztówki. Za pomocą stojącej w strefie gifbudki wykonasz sobie animowany portret i wyślesz go z pozdrowieniami do najbliższych albo przyjaciół czy wrzucisz na FB. Do wyboru są różnorodne wirtualne tła, nawiązujące do motywu turbiny wiatrowej. Dodatkowo na odwiedzających czeka strefa chilloutowa, w której zrelaksujesz się i nabierzesz dobrej energii w otoczeniu zieleni. W strefie sportu dostępne są gry plażowe jak: frisbee, bule, badminton, waboba czy ringo, a także rozgrywki piłkarskie i siatkarskie oraz liczne animacje. Odbywa się też tu taneczna rozgrzewka inspirowana pracą farm wiatrowych. Atrakcją jest turniej siatkarski, do którego zgłosić może się każda pięcioosobowa drużyna. Drużyny rywalizują w krótkich meczach prowadzonych przez profesjonalnych sędziów. Zwycięzcy w finale zagrają ze sportowymi gwiazdami. W weekendy dostępne są także dodatkowe akcje specjalne, jak np. występy saksofonisty, zabawa z didżejem czy wizyty gwiazd sportu wspieranych przez PGE. Wśród nich znajdą się: Mikołaj Staniul (żeglarz), Radosław Furmański (windsurfer), Izabela Satrian (żeglarka), Michał Polak (windsurfer) i Kamil Mianowiecki (żeglarz wind foil). Na Farmie Dobrej Energii dowiesz się, jak bezpiecznie kąpać się w morzu, stworzysz własny las w słoiku oraz wypożyczysz książkę. Farma Dobrej Energii jest otwarta na plaży w Ustce (wejście nr 26 i 27) od poniedziałku do piątku w godzinach 10–18, a w weekendy 10–21.

i Autor: materiały prasowe

Zapraszam na Farmę Dobrej Energii

KATARZYNA WASILEWSKA, wiceprezes zarządu Fundacji PGE

Pomorze to serce morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a Ustka to jeden z jej kluczowych elementów. Dlatego w tym roku to tutaj postanowiliśmy zawitać z Farmą Dobrej Energii. Fundacja PGE w swoich działaniach stawia na edukację, dlatego chcemy pokazać wszystkim wypoczywającym na plaży w Ustce, czym są odnawialne źródła energii, a w szczególności morskie farmy wiatrowe. Cieszymy się, że dzięki tej inicjatywie możemy przybliżyć tę gałąź energetyki jeszcze większej grupie osób, tym bardziej, że przy okazji łączymy edukację z zabawą i wspólnym, rodzinnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu.

Ustka– centrum obsługi farmy wiatrowej

Grupa PGE razem z duńską firmą Ørsted, buduje największą na Bałtyku Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy ok. 2,5 GW, która powstanie do 2030 roku. Grupa PGE chce posiadać co najmniej 6,5 GW mocy w wiatrakach na morzy do 2040 r. Pozwoli to na pokrycie zapotrzebowania na energię 10 mln gospodarstw domowych w kraju! W Ustce, w zachodniej części portu, na terenie dawnej przetwórni rybnej, powstanie baza serwisowo-operacyjna, która będzie działać na potrzeby obsługi morskich farm wiatrowych PGE Baltica. To stąd będą wypływać statki z załogami serwisującymi i częściami zamiennymi. Centrum serwisowe rozpocznie działalność w 2026 r.

i Autor: materiały prasowe

Parterem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna