Poznaj wyjątkowe walory Międzyodrza. Bogactwo roślin

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera parki narodowe. Na co można przeznaczyć dotacje unijne?

Czy wiesz, że aż 17 proc. gatunków flory krajowej występuje w Międzyodrzu? Na terenie planowanego parku występuje co najmniej 460 gatunków roślin naczyniowych. Co stanowi 14,7 proc. krajowej populacji roślin.

Międzyodrze – torfowa wyspa

To wyjątkowy obszar o bogatych walorach przyrodniczych i dużej różnorodności biologicznej. Jest siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, a także spełnia inne ważne funkcje. Obszar Międzyodrza gromadzi wody opadowe (retencja wód), dzięki czemu zabezpiecza region przed ewentualną powodzią i uczestniczy w regulacji mikroklimatu. Co ciekawe, Międzyodrze jest częścią największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego (rodzaj torfowiska niskiego, szuwary), poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk. W takich warunkach i przy niemal braku działalności człowieka – wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna. Teren Międzyodrza powinien zostać objęty ochroną w najwyższym wymiarze – w formie parku narodowego. To pozwoli zachować naturalne procesy ekologiczne i zasoby wodne.

Bogactwo roślin

Na terenie przyszłego parku narodowego ponad 60 gatunków flory stanowią rośliny rzadkie i zagrożone, uwzględnione w regionalnych Czerwonych listach1. Wśród nich przeważają gatunki wodne i zależne od wód. Typowe dla dolin rzek są m.in.: jaskier wielki, rzęśl hakowata, salwinia pływająca, starzec bagienny, szczaw błotny, szczaw gajowy, szczaw wodny, topola czarna, turzyca dwustronna czy wierzbownica rózgowata. Obszar Międzyodrza jest także istotny (m.in. ze względu na dostępność siedlisk) dla gatunków zagrożonych w regionie i kraju, takich jak: rdestnica nawodna, salwinia pływająca, starzec bagienny, szczaw gajowy, wilczomlecz błotny, a od niedawna także dla kotewki orzecha wodnego. Z listy gatunków objętych ochroną prawną2 14 z nich występuję w granicach projektowanego parku.

Chronione gatunki roślin

W Międzyodrzu znajdują się gatunki objęte ochroną ścisłą:

grzybieńczyk wodny,

kotewka orzech wodny,

salwinia pływająca,

nasięźrzał pospolity.

Gatunki roślin objęte częściową ochroną to: bobrek trójlistkowy, centuria pospolita, dzięgiel litwor nadbrzeżny, groszek błotny, grzybień biały, jaskier wielki, kocanka piaskowa, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata i turzyca piaskowa.

