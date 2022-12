Pracownicy docenieni za działalność dobroczynną

Dla Amazon pracownicy są najważniejsi. Firma stara się wspierać i doceniać ich zarówno w pracy, jak i poza nią. Amazon już dwukrotnie wyróżniał pracowników, którzy czuli się odpowiedzialni za swoje najbliższe otoczenie. W ramach tegorocznej edycji projektu Amazon Stars, pracownicy nominowali swoich kolegów i koleżanki do tytułu Gwiazdy Amazon, opisując ich niezwykłe dokonania w ostatnim roku. Spośród wielu zgłoszeń wybrano i nagrodzono tych szczególnie angażujących się prospołecznie i charytatywnie.

Laureaci plebiscytu

Jury stanęło przed poważnym dylematem – spośród licznych nominacji musieli wybrać tylko trzy osoby. Gwiazdami Amazon zostali: Dominika Ząbek, która pracuje w centrum dystrybucyjnym w Bielanach Wrocławskich, Damian Bubak, pracownik centrum dystrybucyjnego w Okmianach k. Bolesławca i Arkadiusz Dymalski z centrum dystrybucyjnego w Sadach k. Poznania. Czym zasłużyli na to wyjątkowe wyróżnienie?

Dominika Ząbek angażuje się w pomoc podopiecznym domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 r. zainicjowała akcję „Zostań Świętym Mikołajem”, a w 2021 r. akcję „Wielkanocne Prezenty od Zajączka”, co pozwoliło zorganizować świąteczne niespodzianki dla dzieci z domów dziecka. Od czerwca 2021 r. przygotowuje prezenty urodzinowe i z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W maju br. zebrała także pieniądze na wymarzony prezent komunijny dla Gabrysi z Mazur i na obóz wakacyjny dla Laury z RDD w Srebrnej Górze. – Pomaganie innym, szczególnie dzieciom z domów dziecka, sprawia mi ogromną radość. Bardzo się cieszę, że wywołuję na ich twarzach uśmiech i że część z nich mówi już do mnie „ciociu” – opowiada Dominika.

Kolejny laureat, Damian Bubak jest dawcą szpiku, jego komórki macierzyste pomogły uratować czyjeś życie. Damian popularyzuje ideę rejestrowania się w banku komórek macierzystych jako dawca. – Pomaganie innym z pewnością poprawia mi samopoczucie. Nagrodę chciałbym zadedykować Arkowi, który bez mojej wiedzy mnie nominował, za co teraz bardzo mu dziękuję – mówi laureat. Do grona zwycięzców dołączył też Arkadiusz Dymalski, który od 8 lat angażuje się w aktywizację społeczności w swojej gminie. Jest inicjatorem m.in. Konkursu Filmów Amatorskich „Kręcimy Dopiewo!”, warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzi miejscowy klub gier planszowych. Pomaga także w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wspiera działalność Koła Gospodyń Wiejskich. – W Amazon jest wiele sposobów na to, by pomagać innym. Można np. zaangażować się w akcję Amazon Goes Gold i pomóc dzieciom z nowotworami czy wziąć udział w programie Amazon Gives Volunteers i wesprzeć swoją działalnością jakąś organizację pozarządową – komentuje Arek.

Wręczenie nagród przez wyjątkowych gości

Zwycięzcy plebiscytu otrzymali zaproszenie na świąteczny poczęstunek w centrum dystrybucyjnym Amazon w Okmianach z udziałem specjalnych gości. Swoją obecnością zaszczycili ich państwo Pazurowie, co było wielką niespodzianką! Cezary Pazura, aktor teatralny i filmowy wraz z żoną i jednocześnie swoją menedżerką, Edytą wręczyli Gwiazdom Amazon ufundowane przez siebie prezenty. W podziękowaniu za swoje zaangażowanie laureaci konkursu otrzymali nagrody specjalne, tzw. Dream Boxy, „pudełka marzeń” – jako że zwycięzcy na co dzień pomagają spełniać marzenia innych o lepszym życiu. Spotkanie było też okazją do niezobowiązującej rozmowy w przyjemnej, świątecznej atmosferze. – Bardzo podoba mi się idea organizowania dorocznego plebiscytu, w którym to koledzy i koleżanki z pracy nominują osoby będące dla nich inspiracją. Warto pomagać innym na każdym polu i warto także doceniać osoby, które udzielają się charytatywnie – mówi Cezary Pazura.

Laureaci Amazon Stars nie oczekiwali zgłoszenia ich do plebiscytu, słów uznania ani tym bardziej nagród. Dzięki wyjątkowej inicjatywie firmy zostali dostrzeżeni i wyróżnieni, co z pewnością było dla nich miłym zaskoczeniem i motywacją do dalszej pracy, w tym charytatywnej.

Komu pomagają pracownicy Amazon?

Nominowani w plebiscycie Amazon Stars pracownicy udowodnili swoją działalnością, że pomagać można na różne sposoby, zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Wśród zgłoszeń było mnóstwo poruszających przykładów altruizmu. Wsparcie od pracowników otrzymują m.in. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy wychowankowie domów dziecka. W 2022 r. wielu pracowników zdecydowało się na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w której toczy się wojna. Nie brakowało również tych, którzy postanowili zadbać o lepszy los czworonogów w schroniskach.

Partnerem materiału jest AMAZON