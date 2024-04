PRIME MMA 8 karta walk. Głośne pojedynki na gali! Walka wieczoru elektryzuje fanów

Prosto, tanio i szybko do celu

Włodarze PRIME MMA długo trzymali swoich kibiców w niepewności, ale gdy już zaczęli ogłaszanie walk na PRIME MMA 8, zrobili to wręcz hurtowo. Podczas kwietniowego wydarzenia ponownie zobaczymy m.in. Igrzyska Gladiatorów, które ostatnio cieszyły się dużym uznaniem ze strony fanów i cała formuła została pozytywnie odebrana. Tym razem w Igrzyskach Gladiatorów zobaczymy chociażby Patryka "Robaliniego" Śliwę, Ronaldo "Czarnego Polaka" Mirandę, czy Macieja "Wujek Samo Zło" Gnatowskiego. Zapowiada się na kolejne interesujące pojedynki.

Ale warto pamiętać, że Igrzyska Gladiatorów będą jedynie uzupełnieniem całej karty walk. Podczas PRIME MMA 8 zobaczymy dziewięć starć. W sobotę 13 kwietnia zobaczymy kilka znanych twarzy z freak-fightów i do klatki PRIME MMA wejdzie m.in. Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk. W walce w formule K-1 w małych rękawicach zmierzy się z Michałem “Bagietą” Gorzelańczykiem. Do klatki wejdzie również Paweł "Prezes" Jóźwiak, który nie marnuje czasu na odpoczynek i ostatnio walczy bardzo ciężko. Tym razem skrzyżuje rękawice z Jakubem “Japczanem” Piotrowiczem.

To, co kibiców interesuje najbardziej, odbędzie się rzecz jasna na zakończenie gali PRIME MMA 8. Wówczas do klatki wejdzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński oraz Arkadiusz Tańcula. Ostatnio konflikt obu panów przybrał na sile i zawodnicy nie szczędzą ostrych słów pod swoim adresem. Wszystkie niesnaski będą mogli wyjaśnić w klatce i zawalczą w boksie w dużych rękawicach.

PRIME MMA 8 Karta walk z kursami TOTALbet

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (kurs 1.22) vs. Arkadiusz Tańcula (kurs 3.45)

Tomek Olejnik (kurs 3.62) vs. Jakub "Paramaxil" Frączek (kurs 1.20)

Paweł Jóźwiak (kurs 1.95) vs Jakub "Japczan" Piotrowicz (kurs 1.68)

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk (kurs 3.25) vs Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk (kurs 1.25)

Przemysław "Kolar" Kolarczyk (kurs 1.28) vs Jakub Lasik (kurs 3.05)

Tomasz "Chic" Galewski (kurs 3.62) vs Damian "Dzik" Graf (kurs 1.20)

Jaś Kapela (kurs 2.63) vs Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar (kurs 1.37)

Paulina Porzucek i Monika Laskowska (kurs 3.80) vs Sandra Smoroń i Aleksandra Daniel (kurs 1.18)

Wiola Kotelecka (kurs 2.25) vs Kasia Kubiak (kurs 1.50)

Na stronie totalbet.pl znajdziecie całą ofertę kursową z możliwością wytypowania nie tylko zwycięzców poszczególnych walk, ale również sposobu zakończenia pojedynku, czy też, w której rundzie starcie się zakończy.