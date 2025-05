Program Społecznik na Pomorzu Zachodnim

„SPOŁECZNIK NA 5! Program wspierania inicjatyw oddolnych na lata 2025-2029” jest kontynuacją dobrze znanego na Pomorzu Zachodnim, Programu Społecznik. To flagowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego skierowana do organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców regionu.

– Program Społecznik jest na Pomorzu Zachodnim od 2017 r. Dzięki niemu mieliśmy szansę i przywilej wesprzeć ponad 5 tysięcy inicjatyw. Za stosunkowo nieduże pieniądze z mikrodotacji udaje nam się realizować wspaniałe przedsięwzięcia. Każda inicjatywa przekłada się na niemierzalne cele, a więc budowanie tkanki społecznej. To, co nam od samego początku przyświeca przy realizacji tego programu, to pobudzanie ludzi do współpracy, spędzania ze sobą czasu i tworzenia inicjatyw, poczynając od działań proekologicznych przez kulturalne, kończąc na poprawiających bezpieczeństwo – mówił podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz.

Przed nami kolejne działania, inicjatywy, warsztaty, integracyjne spotkania, zawody sportowe. Społecznicy otrzymają na działanie mikrodotacje w wysokości 6 tys. zł. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – operator programu – opublikowała listy rankingowe z działaniami, które otrzymają wsparcie. Na wszystkie projekty przeznaczono kwotę blisko 3,6 mln zł.

– Jako operator programu zachęcamy do kontaktu na miejscu w koszalińskim biurze, ale i z animatorami. Cieszę się, że Społecznik spotkał się z takim odzewem. Gratuluję zwycięzcom, ponieważ konkurencja była w tym roku bardzo duża – podkreślała prezes zarządu KARR Natalia Wegner.

Do tegorocznego naboru napłynęło ok. 1300 wniosków, a do realizacji wybrano 603 inicjatywy (z podziałem na 5 subregionów). Wyniki konkursu

– Uważam, że to jest najlepszy zarówno w Polsce, jak i w regionie program. Stanowimy wzór do naśladowania. Widzimy, że zachodniopomorskie samorządy wprowadzają „mini Społeczniki”, takie juniorskie edycje programu, mobilizujące społeczność lokalną do działania – podkreślała Pełnomocniczka Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Magdalena Pieczyńska.

Gościnnie w fundacji „Prawobrzeże”

Pierwsze spotkanie w tej edycji programu, podczas którego podpisano umowy odbyło się w siedzibie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”. NGO’s na prośbę grupy mieszkańców wspieranych przez organizację zorganizuje 14 czerwca festyn ekologiczny. – Nasza fundacja istnieje od 30 lat, a to spotkanie jest takim naszym prezentem urodzinowym. Zapraszamy na festyn. Będzie scena, zespoły, ciekawe stoiska – podkreślała prezes zarządu Fundacji Anna Imbiorowicz.

Na integrację stawia też Klub Seniora przy Radzie Osiedla Kijewo, który zorganizuje wydarzenie „Senioriada 2025”. Motywem przewodnim będą działania związane z edukacją ekologiczną.

Warsztaty z fundacją Kota Gacka

Nietypowe działania zaproponowała Fundacja Imienia Kota Gacka, która zorganizuje cykl warsztatów, mających łączyć działania proekologiczne, edukację społeczną i aktywizację lokalnej społeczności wokół idei troski o zwierzęta. Już pod koniec miesiąca dla dzieci przygotowane zostaną warsztaty typu DIY, podczas których uczestnicy stworzą zabawki i akcesoria dla kotów. Dla młodzieży i dorosłych przewidziane są cztery warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla niesamodzielnych kociąt, a więc do 5 tygodnia życia.

Młodzież chce dyskutować o filmach

Z kolei Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne będzie rozwijać „Kroniki kina” – młodzieżowy klub filmowy”. To efekt dotychczasowych działań grupy nieformalnej skupiającej młodzież z XIII LO. Podpis na umowie złożył Włodzimierz Durka, przewodniczący zarządu STS, ale już o samej inicjatywie mówiła młodzież.

– Wsparcie z programu to dla nas wielka zmiana w organizacji „Kronik kina”. To jest jeszcze raczkująca inicjatywa, ale mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do szerszej publiki. Dzięki dotacji będziemy mogli brać udział w różnych akcjach, festiwalach, inicjatywnych. Zależy nam na tym, by młodzież wyszła z domu, porozmawiała, pobycia ze sobą – mówił zaangażowany w „Kroniki” Maciej Włochal.

– Na tych spotkaniach integrujemy się z uczniami z różnych szkół. Każdy, kto chce może przyjść na te nasze spotkania. Dyskusje odbywają się w pozytywnym klimacie, a każdy z nas się cieszy, że może przyjść po lekcjach i spędzić czas w poza szkolnym środowisku – podkreślał Michał Kowalewski.

Na kartacze do Brzózek

Z kolei dla miłośników folkloru ma propozycję Koło Gospodyń Wiejskich Brzózki, które jesienią zaprasza na tematyczne wydarzenia połączone z „Brzózkowym Dniem ZIEMNIAKA”. W planach tradycyjne wykopki, potańcówka z pyrami, warsztaty kulinarne z przygotowywania kartaczy.

Bezpieczeństwo nad wodą

Natomiast Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe chce wykorzystać mikrodotację z programu na zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Ratownictwa Wodnego, ratowników Artmed oraz druhów OSP. Uczestnicy szkoleń będą ćwiczyć nawigację czy manewrowanie łodziami ratowniczymi. Ale zajęcia te nie będą łatwe. – To będą rzeczywiste, prawdziwe ćwiczenia, podczas których młodzież zapozna się z warunkami, z jakimi będzie się mierzyć na co dzień, podczas różnych akcji. Ćwiczenia będą obserwowane przez niezależnych instruktorów. Mam nadzieję, że pogoda podczas ćwiczeń będzie trudna – podkreślał Jacek Kleczaj, prezes szczecińskiego WOPR.

Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna ze Szczecina zajmie się przygotowaniem akademii małego strażaka dla przedszkolaków.

Harcerze zorganizują dzień dziecka

Ze Społecznikiem działać będą też harcerze, którzy zorganizują Dzień dziecka w Tanowie. Spotkanie przygotuje Chorągiew Zachodniopomorska ZHP HUfiec Police. Główną atrakcją ma być Turniej Hobby Horses. Nie zabraknie też gier harcerskich: tory przeszkód, przeciąganie liny, zespołowe wyzwania sprawnościowe.

BAT MOM dla Nietoperzy

Jednak największe zainteresowanie podczas spotkania przyciągnęła Fundacja BAT MOM, która zaprasza do wspólnego budowania budek dla nietoperzy. BAT MOM (Barbara Górecka) przyszła na spotkanie z 4-letnią oswojona Cecylią i 4 miesięcznym nietoperzem karmionym mlekiem sprowadzonym z Australii.

– Prowadzę szereg spotkań z przedszkolakami, w szkołach podstawowych. Zwierzęta są zdrowe, oswojone. Przychodzą do mnie wolontariusze, ludzie zmieniają stosunek do nietoperzy po spotkaniu ze mną. Środki wykorzystam na rozwój dzielności edukacyjnej – mówiła BAT MOM.

Wszelkie informacje nt. Programu znajdują się na: • stronie internetowej programu https://spolecznik.karrsa.eu/ • stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zakładka „Społecznik” https://wws.wzp.pl/ • profilu Programu Społecznik (media społecznościowe). Kolejny nabór do programu jesienią.

