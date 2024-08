Przebijaj szklany sufit i spełniaj swoje marzenia!

Co po wakacyjnej stłuczce? Możesz naprawić samochód szybko i taniej niż myślisz. Sprawdziliśmy to dla ciebie!

To już czwarta edycja szkoły liderek Huawei, ale pierwsza, która odbyła się w Polsce. Ambitne młode kobiety, uczestniczki programu słuchały bardziej doświadczonych kobiet sukcesu – znanych polityczek, także polskich, posłanek Parlamentu Europejskiego, kobiet biznesu, członkiń rządów europejskich krajów i wielu innych „starszych sióstr”. Ich historie miały inspirować, zaś warsztaty z ekspertami – doskonalić konkretne umiejętności.

Jako pierwsza podczas ceremonii inauguracyjnej głos zabrała Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka RP, adwokatka, członkini i pełnomocniczka Kongresu Kobiet, działaczka społeczna na rzecz równości i praw kobiet.

- Cały świat patrzy teraz na jedną kobietę, na Kamalę Harris. W wielu krajach świata, ale też w Polsce. To spojrzenie pełne nadziei. Moim marzeniem – ale sądzę, iż nie tylko moim – jest to, że Kamala przebije kolejny szklany sufit i zasiądzie w Białym Domu – mówiła.

Przytoczyła też postać Marii Skłodowskiej-Curie i przybliżyła młodym Europejkom inspirującą historię dwukrotnej noblistki z dziedziny fizyki i chemii.

- Swoim życiem udowodniła, że wszystko jest możliwe. Staje się możliwe, gdy jesteście skupione na swoim celu, gdy dokładnie wiecie, co chcecie osiągnąć. I krok za krokiem podążacie, by to spełnić – mówiła Gabriela Morawska-Stanecka.

Inspirujące historie i bezcenne rady

Ula Sankowska, laureatka konkursu Bizneswoman Roku i współzałożycielka MIM Fertility, firmy AI zajmującej się wzmacnianiem klinik in vitro i wsparciem leczenia bezpłodności za pomocą najnowszych technologii, sama urodziła córeczkę dzięki in-vitro. By stało się to możliwe, przeszła długą i trudną drogę.

- Radzę wam słuchać serca, nawet jeśli nie obrałyście jeszcze swojej drogi. Podążając za nim na pewno ją znajdziecie. Nie zatrzymujcie się, nie poddawajcie. Wtedy sukces to jedynie kwestia czasu – mówiła Ula Sankowska. - Jeśli chcecie zdobyć własny „Mount Everest”, a każda z was go ma albo znajdzie, pamiętajcie, że na szczyt nie wchodzi się samemu. Ludzie, którzy stoją za wami będą pchać was do przodu, podtrzymają przy potknięciu. Nie bójcie się prosić o poradę. Nie bójcie się prosić o pomoc. Otrzymacie ją, tak jak ja ją otrzymałam i nadal otrzymuję – każdego dnia – radziła młodym kobietom.

Niezwykle inspirująca była też wypowiedź Martyny Zastawnej, bizneswoman i założycielki firmy woshwosh, działaczki na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej mody oraz ekspertki ds. klimatu w Women Climate Leaders Network, EIB. Jej firma zajmuje się… czyszczeniem i naprawą butów. Założyła ją bez pomocy rodziny czy przyjaciół. Warsztatem stało się jej małe mieszkanie. Myślała, że w pierwszym miesiącu sukcesem będzie 10 zleceń, wszak ogłaszała się niemal wyłącznie w social mediach. Jednak już na drugi dzień miała w pracowni 20 par butów, a trzeciego dnia znalazła się na okładce magazynu. Po dwóch miesiącach zatrudniała już 30 osób.

Młodzi mają głos!

Dlatego zamykająca szkołę liderek sesja odbyła się pod tytułem: The Year of Europe's Young Leaders. Wzięły w niej udział znakomite, młode mówczynie:

Denitsa Simeonova, członkini parlamentu bułgarskiego, wiceprzewodnicząca Komisji ds. UE w Bułgarii

Natasa Pilides, była Ministerka Energetyki na Cyprze,

Teona Lavrelashvili, Prezeska College of Europe, Alumni Association, EPC

Moderatorką była Zofia Kierner, twórczyni fundacji Girls Future Ready.

Mimo młodego wieku te kobiety zajmują bardzo odpowiedzialne i eksponowane stanowiska w swoich krajach lub w Parlamencie Europejskim. Zachęcały uczestniczki szkoły liderek do zawalczenia o siebie i swoje prawa. Także o to, by ich głos przebił się w dyskusji o przyszłości Europy i świata, bo to one będą w nim żyć.

- Młodzi ludzie są takimi samymi konsumentami, jak starsi, są pełnoprawnymi obywatelami i potrzebują swojej reprezentacji, która będzie komunikować ich oczekiwania i walczyć o ich interesy. Więc walczcie! – zachęcała Denitsa Simeonova.

Teona Lavrelashvili zwróciła uwagę, jak bardzo ważny jest balans między pracą a czasem na swoje prywatne sprawy.

- Zrozumiałam to, gdy odeszła moja mama. Żałuję, że nie spędziłam z nią więcej czasu, ale już tego nie naprawię. Dlatego radzę wam – bądźcie ambitne i walczcie, ale znajdźcie też czas na korzystanie z życia. To bardzo ważne. Take your time! – radziła Teona.

Sky is the limit

Polska uczestniczka szkoły liderek Natalia Kardas to studentka kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, działaczka społeczna i naukowczyni. Interesuje się innowacjami, nowymi technologiami w medycynie i cyfryzacją. Marzy o własnym medycznym start-upie. Komisja rekrutacyjna dostrzegła w niej ogromny potencjał i wybrała ją spośród tysięcy kandydatek z naszego kraju.

- Zapamiętam historie kobiet, które próbowały działać w dziedzinie zdominowanej przez mężczyzn lub założyć biznes. Napotykały na drodze różne trudności, zaliczały porażki, ale mimo to nie poddawały się. Podążały za swoimi marzeniami, były zdeterminowane i dzięki temu odnosiły sukces – mówi nam Natalia. – Chętnie uczestniczyłam w sesjach dotyczących umiejętności miękkich i twardych. Po raz pierwszy zetknęłam się z programowaniem, ale nie przeraziło mnie to. Nie wiem, czy pójdę w tym kierunku, ale zmieniłam spojrzenie na tę dziedzinę - dodaje.

Dla Natalii udział w szkole liderek Huawei niesie za sobą wiele korzyści.

- Stałam się bardziej pewna siebie, zbudowałam sieć kontaktów, zyskałam wiedzę, że muszę podejść do swoich planów interdyscyplinarnie, a działanie w międzynarodowym zespole nie będzie dla mnie problemem – podsumowuje Natalia.

Ta ambitna młoda Polka wie już, jak przebić szklany sufit.

- Uwierzyłam na nowo w powiedzenie „sky is the limit”. Będę podążać za swoimi marzeniami i powołaniem – zapowiada Natalia.