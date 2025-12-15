Rekordowa liczba połączeń w rozkładzie PKP Intercity

Rozkład jazdy PKP Intercityna sezon 2025/2026 wszedł w życie 14 grudnia. Podróżni mają do dyspozycji aż 555 połączeń, w tym 527 całorocznych i 28 sezonowych. To aż o 50 połączeń więcej niż w minionym rozkładzie. Jest więcej pociągów do Trójmiasta, Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gorzowa czy Suwałk, a Pendolino rusza do Zakopanego i w sezonie wakacyjnym do Ustki – to tylko niektóre z nowości. Przewoźnik ma atrakcyjną ofertę nie tylko dla podróżujących do wielkich miast, ale także dla regionów.

Więcej pociągów, jeżdżących w równych cyklach czasowych (np. co godzinę lub co 2), zyskają największe polskie miasta. PKP Intercity ma także ofertę dla regionów.

Zachodu na Wschód i odwrotnie

Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. Skorzystają aż z 5 nowych bezpośrednich połączeń do Poznania przez Krzyż Wlkp. Czas przejazdu to tylko 92 minuty. Gorzów, Piła, Chojnice i Czersk mają kolejne bezpośrednie połączenie z Trójmiastem – TLK Krajna wyjedzie rano z Trójmiasta, a po południu z Gorzowa, dając też możliwość przesiadek m.in. do Warszawy czy na Mazury.

Dzięki wydłużeniu trasy pociągów IC Koziołek (Lublin – Szczecin) oraz IC Ślązak (Przemyśl – Szczecin) z Poznania kursują dwie dodatkowe pary pociągów do Szczecina. Nowością jest pociąg IC Kiliński relacji Poznań – Warszawa. Wydłużone IC Fredro oraz IC Konopnicka, które jeździły na trasie z Warszawy do Wrocławia, kursują teraz dalej – do Jeleniej Góry. Natomiast Warszawę ze Szklarską Porębą łączą teraz codziennie pociągi IC Orzeszkowa i IC Karkonosze, które docierały tam tylko w wakacje i ferie zimowe. Lepszą ofertę zyskali również mieszkańcy Chełma,tj. aż 5 par pociągów, czyli więcej o 3. Na zmodernizowaną linię kolejową nr 38 powróciły pociągi IC Rybak (ze Szczecina) i TLK Biebrza (z Gdyni). Składy zatrzymują się na stacjach Giżycko, Kętrzyn i Korsze. W sezonie wakacyjnym do Pisza przez Szczytno i Ruciane-Nida jedzie IC Stańczyk (poza sezonem kursuje w relacji Szczecin – Olsztyn).

Kierunek: Europa

Na trasy międzynarodowe w sezonie 2025/2026 wyjedzie 57 pociągów, z których aż 17 to nowe połączenia.

• Do Czech

Pociągami PKP Intercity do Czech pojedziemy z Warszawy i Katowic (7 razy dziennie), z Krakowa (7 razy dziennie), z Wrocławia (6 razy dziennie), z Poznania (5 razy dziennie), z Rzeszowa i Przemyśla (2 razy dziennie).

• Do Berlina

Do stolicy Niemiec można dojechać pociągiem z Przemyśla przez Rzeszów, Dębicę, Tarnów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań składem IC Ursa. Druga grupa wagonów tego pociągu kursuje również m.in. z Chełma, Lublina, Warszawy, Łodzi, Sieradza i Kalisza.

• Do Lipska

Do Lipska przez Wrocław jadą pociągi z Krakowa (grupa wagonów od składu IC Chełmoński relacji Kraków – Świnoujście pod nazwą IC Saxonia) oraz z Przemyśla (grupa wagonów od składu IC Wyczółkowski relacji Przemyśl – Świnoujście pod nazwą IC Via Regia). Zatrzymają się m.in. w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu.

• Od Budapesztu po Monachium

Nowością jest pociąg IC Carpatia, który bezpośrednio dojeżdża do Monachium, Wiednia, Salzburga, Pragi, Bratysławy i Budapesztu. Pociąg zaczyna bieg w Przemyślu, zatrzymując się po drodze w m.in. Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Katowicach. Na stacji Bohumin następuje dołączenie wagonów do kursującego do Monachium przez Wiedeń pociągu IC Chopin oraz w kierunku Pragi do składu jadącego bezpośrednio do stolicy Czech. Wagony do Bratysławy i Budapesztu odłączane są w Czechach na stacji Breclav.

• Do Wiednia

Jest nowe połączenie z Krakowa do Wiednia. IC Prater jedzie m.in. przez Trzebinię, Oświęcim i Czechowice- Dziedzice, po czym kieruje się w stronę czeskiej granicy, gdzie zatrzymuje się m.in. w Bohuminie oraz Ostrawie. To już 4. Para pociągów na trasie Kraków – Wiedeń. Co więcej, dzięki wydłużeniu trasy pociągu IC Danubius, także mieszkańcy Poznania zyskali bezpośredni dojazd do stolicy Austrii. Po drodze skład zatrzymuje się m.in. w Lesznie i Wrocławiu. IC Danubius prowadzi również grupę wagonów do Krakowa.

• Do Grazu

Pociąg IC Porta Moravica (relacji Graz – Kraków) zyskał nową grupę wagonów jadących do Wrocławia. Na jego trasie znajdą się miasta: Wiedeń, Ostrawa, Bohumin, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle czy Opole.

• Do Wilna i Kowna

Do kursującego już pociągu IC Hańcza z Krakowa do Wilna przez Warszawę, Białystok, Suwałki i Kowno dołączają nowe pociągi: IC Wigry (relacji Szczecin – Poznań – Warszawa – Białystok – Wilno) oraz IC Jaćwing (Suwałki – Wilno). Wszystkie połączenia są z przesiadką przy jednym peronie w Mockawie na skład szerokotorowy kolei litewskich LTG Link. Skrócony został czas jazdy między Białymstokiem i Warszawą oraz Białymstokiem i Suwałkami (czas na przesiadkę jest porównywalny), a stąd też czas przejazdu z Warszawy do Wilna aż o około godzinę.

• Do Ukrainy

Zostały uruchomione 3 nowe połączenia z Ukrainą. Przez przejście graniczne Dorohusk – Jagodin jedzie skład z Chełma do Charkowa. Przez przejście graniczne Przemyśl/Medyka – Mostiska kursuje jeden pociąg z Przemyśla do Charkowa i jeden do Krzywego Rogu. Dzięki współpracy PKP Intercity z Ukrzaliznitsia, liczba pociągów wzrosła z 10 do 13 par.

Łatwiej w góry i nad morze

EIP z Trójmiasta w nieco ponad 7 godzin zawiezie pasażerów z Trójmiasta do Zakopanego. Pociąg zatrzyma się m.in. w Krakowie i Warszawie. W wakacje relacja pociągu zostanie wydłużona do Kołobrzegu, co ułatwi dojazd na letni wypoczynek w góry czy nad morze. Latem Pendolino pojedzie z Bielska- Białej aż do Ustki. To dzięki wydłużeniu dotychczasowej relacji z Gdyni podróżni z województwa śląskiego zyskają bezpośrednie połączenie nad morze. Więcej składów kategorii EIC i EIP kursuje z Krakowa do Gdyni – z 7 do 9, a w wakacje EIC Lajkonik połączy Kraków z Półwyspem Helskim.

