Rusza IV edycja konkursu „Spotkania ze sztuką” Fundacji PGE Vincent van Gogh w roli głównej

„Spotkania ze sztuką” rozwijają kreatywność u dzieci i młodzieży, popularyzują wiedzę o sztuce i zachęcają do uczestnictwa w kulturze. W IV edycji konkursu każda klasa może zgłosić jedną pracę, wykonaną dowolną techniką na papierze technicznym w formacie A2, będącą interpretacją wybranego dzieła Vincenta van Gogha. Prace można przesyłać do 14 listopada 2025 r.

Spotkania z van Goghiem

– Dzieła van Gogha są pełne barw i emocji, poruszają wyobraźnię i serca tak samo jak spotkania ze sztuką i młodymi artystami, których poznajemy podczas wręczenia nagród w konkursie – mówi Katarzyna Wasilewska, Prezes Fundacji PGE. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Najlepsze zgłoszenia zostaną wystawione w wybranym Muzeum Narodowym, do którego laureaci przyjadą na warsztaty muzealne z całą klasą i nauczycielem. Udział w konkursie to również szansa na indywidualne nagrody dla laureatów (bony o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik) i nauczycieli (bony o wartości 200 zł) za odkrywanie talentów uczniów.

Kolejne muzea do odwiedzenia

W poprzedniej edycji w lekcjach muzealnych uczestniczyło ok. 4500 dzieci z całego kraju. Teraz może być ich znacznie więcej! – Do konkursu dołączają kolejne wspaniałe instytucje: Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie – mówi Katarzyna Wasilewska, Prezes Fundacji PGE. Dzięki temu uczniowie mają szansę odwiedzić jedną z aż siedmiu placówek kultury w Polsce. Do tej pory było to Muzeum Narodowe w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Kielcach i Gdańsku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia br., a lekcje muzealne odbywać się będą w terminie od 2 marca do 10 czerwca 2026 r. Wybrane prace laureatów pojawią się na plenerowej wystawie na skwerze Wolnego Słowa w Warszawie od 25 sierpnia do 11 września 2026 r. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Fundacji PGE oraz na stronach internetowych współpracujących muzeów.

Dodatkowe zadanie konkursowe

Także w tym roku przewidziano dodatkowe zadanie konkursowe, polegające na na przygotowaniu krótkiej relacji z wycieczki do muzeum i podzieleniu się swoimi emocjami w związku z tym doświadczeniem. Filmy zamieszczone na oficjalnym profilu szkoły na Facebooku będą rywalizować o największą liczbę polubień, z uwzględnieniem liczby uczniów w danej szkole. W finale o nagrody rzeczowe dla szkoły laureata powalczy pięć relacji z największą liczbą lajków. Trzy szkoły, których filmy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają nagrody o wartości: 10 tys. zł (I miejsce), 7,5 tys. zł (II miejsce) i 5 tys. zł (III miejsce).

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna