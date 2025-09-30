Rusza IV edycja konkursu „Spotkania ze sztuką” Fundacji PGE Vincent van Gogh w roli głównej

Grupa PGE
2025-09-30 0:01 Materiał sponsorowany

Już po raz czwarty uczniowie szkół podstawowych z miejscowości liczących poniżej 50 tys. mieszkańców mają szansę zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Tegoroczna odsłona konkursu plastycznego „Spotkania ze sztuką” Fundacji PGE jest poświęcona twórczości jednego z najwybitniejszych twórców w historii malarstwa – Vincenta van Gogha.

PGE

i

Autor: PGE/ Materiały prasowe

„Spotkania ze sztuką” rozwijają kreatywność u dzieci i młodzieży, popularyzują wiedzę o sztuce i zachęcają do uczestnictwa w kulturze. W IV edycji konkursu każda klasa może zgłosić jedną pracę, wykonaną dowolną techniką na papierze technicznym w formacie A2, będącą interpretacją wybranego dzieła Vincenta van Gogha. Prace można przesyłać do 14 listopada 2025 r.

Spotkania z van Goghiem

Dzieła van Gogha są pełne barw i emocji, poruszają wyobraźnię i serca tak samo jak spotkania ze sztuką i młodymi artystami, których poznajemy podczas wręczenia nagród w konkursie – mówi Katarzyna Wasilewska, Prezes Fundacji PGE. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Najlepsze zgłoszenia zostaną wystawione w wybranym Muzeum Narodowym, do którego laureaci przyjadą na warsztaty muzealne z całą klasą i nauczycielem. Udział w konkursie to również szansa na indywidualne nagrody dla laureatów (bony o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik) i nauczycieli (bony o wartości 200 zł) za odkrywanie talentów uczniów.

Kolejne muzea do odwiedzenia

W poprzedniej edycji w lekcjach muzealnych uczestniczyło ok. 4500 dzieci z całego kraju. Teraz może być ich znacznie więcej! – Do konkursu dołączają kolejne wspaniałe instytucje: Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie – mówi Katarzyna Wasilewska, Prezes Fundacji PGE. Dzięki temu uczniowie mają szansę odwiedzić jedną z aż siedmiu placówek kultury w Polsce. Do tej pory było to Muzeum Narodowe w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Kielcach i Gdańsku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia br., a lekcje muzealne odbywać się będą w terminie od 2 marca do 10 czerwca 2026 r. Wybrane prace laureatów pojawią się na plenerowej wystawie na skwerze Wolnego Słowa w Warszawie od 25 sierpnia do 11 września 2026 r. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Fundacji PGE oraz na stronach internetowych współpracujących muzeów.

Dodatkowe zadanie konkursowe

Także w tym roku przewidziano dodatkowe zadanie konkursowe, polegające na na przygotowaniu krótkiej relacji z wycieczki do muzeum i podzieleniu się swoimi emocjami w związku z tym doświadczeniem. Filmy zamieszczone na oficjalnym profilu szkoły na Facebooku będą rywalizować o największą liczbę polubień, z uwzględnieniem liczby uczniów w danej szkole. W finale o  nagrody rzeczowe dla szkoły laureata powalczy pięć relacji z największą liczbą lajków. Trzy szkoły, których filmy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają nagrody o wartości: 10 tys. zł (I miejsce), 7,5 tys. zł (II miejsce) i 5 tys. zł (III miejsce).

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki