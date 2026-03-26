Śmiertelne potrącenie na ulicy Wyzwolenia w Goleniowach

Pod ścisłym nadzorem śledczych prokuratury, funkcjonariusze z zawierciańskiej komendy intensywnie pracują nad odtworzeniem przebiegu fatalnego w skutkach incydentu na ulicy Wyzwolenia w Goleniowach. Życie w wyniku potrącenia przez pojazd stracił tam 46-letni obywatel. Mundurowi ogłosili w związku z tym czarny alert drogowy, przypominając, że nawet najdrobniejszy błąd za kółkiem lub na przejściu może zakończyć się ostateczną tragedią.

Do dramatu doszło w środę, 24 marca, zaledwie kilka minut po godzinie 13:30. To właśnie wtedy oficer dyżurny w Zawierciu odebrał alarmujące zgłoszenie dotyczące wypadku komunikacyjnego na odcinku drogi krajowej numer 78. Z pierwszych informacji przekazywanych przez świadków jasno wynikało, że na ulicy Wyzwolenia w Goleniowach potrącony został pieszy.

Kiedy patrole dotarły pod wskazany adres, ratownicy medyczni prowadzili już zaawansowane czynności reanimacyjne. Niestety, obrażenia 46-latka okazały się zbyt rozległe i nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Szybko wyszło na jaw, że ofiara wpadła pod samochód ciężarowy, za kierownicą którego siedział 59-letni mężczyzna. Policyjny alkomat potwierdził, że szofer w momencie zdarzenia był całkowicie trzeźwy.

Utrudnienia na drodze krajowej nr 78 i śledztwo prokuratury w Myszkowie

Przez długie godziny rejon wypadku był zabezpieczany przez mundurowych z Zawiercia, którzy na polecenie prokuratora gromadzili niezbędne materiały dowodowe, sporządzali szkice i zabezpieczali ślady. Z powodu prowadzonych działań ruch pojazdów odbywał się w sposób wahadłowy, co wygenerowało spore zatory i wydłużyło czas przejazdu okolicznym kierowcom.

Postępowanie w sprawie tego śmiertelnego potrącenia wciąż pozostaje otwarte. Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, operujący pod bezpośrednim nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, nieustannie analizują zebrane dowody, by zrekonstruować każdy, nawet najdrobniejszy szczegół środowej tragedii.

Mundurowi korzystają z okazji, by po raz kolejny wystosować mocny apel o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych. Podkreślają dobitnie, że wspólne bezpieczeństwo wymaga odpowiedzialności każdego z nas, a chwila dekoncentracji może kosztować czyjeś istnienie. Jak zaznaczają policjanci, życie jest niezwykle kruche i warto dbać o nie przy każdym wyjściu z domu.

Na sam koniec policyjnej relacji udostępniono dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, która uświadamia powagę całej sytuacji.