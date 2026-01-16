Rusza program „Rowerowa Polska PZU”

– Rower to dziś nie tylko jeden z najpopularniejszych środków transportu, ale również sposób na zdrowie oraz komfort psychiczny i fizyczny. Dla wielu stał się elementem stylu życia, niezależnie od pory roku. Coraz więcej Polaków jeździ na rowerze i robi to coraz częściej. Nasze prognozy wskazują, że trend ten będzie się utrzymywał. Jako odpowiedzialny społecznie ubezpieczyciel, który towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach życia, chcemy w PZU wspierać tę aktywność, tak by była nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza i jeszcze bardziej korzystna dla zdrowia i samopoczucia – podkreśla Bogdan Benczak, prezes PZU.

Większość Polaków wybiera „dwa kółka”

Prawie 19 mln dorosłych osób korzysta z roweru. Co ciekawe, większość jeździ na rowerze w chłodnych miesiącach – tylko co piąta osoba unika jazdy w okresie zimowym. Z badania PZU wynika, że prawie połowa osób wsiada na rower kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – prawie każdego dnia lub codziennie! Co daje im przejażdżka na dwóch kółkach? Dla 82 proc. respondentów jazda na rowerze daje odprężenie, 78 proc. wykorzystuje przejażdżkę po to, aby być bliżej natury, a dla 74 proc. badanych to świetny sposób na zadbanie o kondycję.

Problem czy wyzwanie?

Coraz więcej osób korzysta z roweru i dostrzega problemy, w tym: zły stan dróg (80 proc.), brak ścieżek rowerowych (73 proc.) czy niewystarczające oświetlenie – 64 proc. Niedostateczna infrastruktura – to jedno. Wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia w obszarze edukacji. Polacy mają małą wiedzę o przepisach ruchu drogowego, tylko 24 proc. badanych zawsze zakłada kask przed podróżą. Choć liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła w o prawie 38 proc. w latach 2020-2025, to w ub.r. doszło do ponad 3 tys. takich zdarzeń, w których zginęło 155 osób.

– To dowód, że podejmowane działania przynoszą efekty, ale statystyki wciąż nie pozwalają mówić o pełnym sukcesie. Niezwykle cieszą mnie zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać 3 czerwca br., zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mieli obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. O ile korzystanie z kasków ochronnych nie jest obowiązkowe dla wszystkich rowerzystów, to oczywiście zachęcamy do korzystania z nich, zwłaszcza przez seniorów, ponieważ jak wskazują dane, najczęściej uczestniczącą w wypadkach drogowych grupą rowerzystów, są właśnie osoby powyżej 60. roku życia. – wyjaśnia nadinsp. Roman Kuster, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Policyjne patrole rowerowe

Wśród rosnącej liczby rowerzystów nie wolno zapomnieć o mundurowych, którym służą one jako środek transportu podczas pełnionej służby. Policja ma ok. 640 rowerów. Policyjne patrole rowerowe tworzą na ogół policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowi. Używają ich sezonowo, w zależności od pogody. W ub.r. w całym kraju Policja wystawiłam ponad 2,5 tys. patroli rowerowych, w których uczestniczyło ponad 4,7 tys. funkcjonariuszy.

Edukacja i aktywizacja

Program „Rowerowa Polska PZU” to właściwie początek licznych przedsięwzięć, które wesprą bezpieczeństwo na drogach i dosłownie „poruszą” społeczeństwo. W końcu ruch to zdrowie, ale bezpieczeństwo – przede wszystkim! Tegoroczny, pierwszy etap pn. „Złap swoje tempo!” ma objąć wydarzenia plenerowe w całym kraju, warsztaty edukacyjne i prewencję ze wsparciem samorządów, Policji i GOPR. Kolejne inicjatywy będą skoncentrowane m.in. na wsparciu szkół w zakresie edukacji rowerowej. Program będzie realizowany we współpracy z regionami, stąd podpisanie listu intencyjnego przez Bogdana Benczaka, prezesa PZU i Olgierda Geblewicza, prezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. To formalne przypieczętowanie współpracy przy promocji bezpieczeństwa, edukacji i profilaktyki rowerowej.

Przypomnijmy!

Przed wyruszeniem w trasę, warto sprawdzić obowiązkowe wyposażenie roweru (światło przednie – białe lub żółte, światło tylne – czerwone, tylny odblask – czerwony, min. Jeden sprawny hamulec i sygnał dźwiękowy, np. dzwonek). Przewożenie innych pasażerów na ramie, bagażniku lub kierownicy jest niedozwolone (do przewożenia dzieci konieczne jest zamontowanie specjalnego fotelika). Rowerem należy się poruszać ścieżką rowerową, wyznaczonym pasem ruchu dla rowerów lub poboczem nadającym się do jazdy. Jeśli ich nie ma, to można jechać jezdnią – jak najbliżej prawej krawędzi. Gdy na pasach nie ma wyznaczonego przejazdu rowerowego lub ścieżki rowerowej – należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez nie. Należy sygnalizować zamiar skrętu, wyciągając rękę pionowo w górę, lewą lub prawą, w przypadku chęci zatrzymania się - z otwartą dłonią. Rowerzyści powinni wymijać pojazdy poruszające się w tym samym kierunku – z ich prawej strony (omijanie dotyczy nieporuszającego się pojazdu, przeszkody na drodze lub pieszego, który stoi w miejscu). Co do zasady – jazda rowerem po chodniku jest zabroniona. Wyjątek stanowi sytuacja, w której:

dorosły opiekuje się dzieckiem do 10. r.ż., które jedzie samodzielnie rowerem (dzieci, które ukończyły 10 lat mogą jeździć po drogach publicznych samodzielnie – wyłącznie z kartą rowerową!),

obok jezdni, na której jest ograniczenie prędkości powyżej 50 km/h, nie ma drogi dla rowerów, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości,

złe warunki atmosferyczne (deszcz, mgła) ograniczają widoczność.

– Pamiętajmy, że rowerzyści należą do jednych z najbardziej narażonych użytkowników dróg, a chwila nieuwagi, brak wyobraźni czy lekceważenie przepisów mogą mieć tragiczne konsekwencje. Kluczowym jest, aby każdy z nas pamiętał, że bezpieczeństwo zależy także od naszych codziennych wyborów, które podejmujemy jako uczestnicy ruchu drogowego – komentuje nadinsp. Roman Kuster, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

[1] Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą Grupa 4P. Metodologia: CAWI, N=1514, próba reprezentatywna ze względu na płeć i wiek; osoby w wieku 18-65 lat.