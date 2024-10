i Autor: materiały prasowe

Warto wiedzieć

Ruszył nabór wniosków o świadczenia z programu Aktywny rodzic

1 października ruszył nabór wniosków o świadczenia z programu Aktywny rodzic, zapewniającego wsparcie rodzicom małych dzieci. Aktywny rodzic to nowy rządowy program, kierowany do wszystkich rodziców dzieci w wieku między 12 a 35 miesiącem życia, będący elementem kompleksowej reformy systemu wspierania opieki nad dziećmi do lat 3. Celem programu jest wspomożenie rodziców podejmujących zatrudnienie albo powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz tych, którzy wychowując dziecko w domu, pozostają nieaktywni zawodowo.