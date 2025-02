Ruszyły TARGI FERMA w Łodzi

Od 21 do 23 lutego br. w Hali EXPO oraz w MOSiR w Łodzi pojawi się blisko 200 wystawców polskich i zagranicznych. Odwiedzający będą mieli możliwość zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem, maszynami i preparatami weterynaryjnymi. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy. Od ponad 25 lat kluczowym punktem programu była i jest dwudniowa konferencja naukowo-techniczna z udziałem ekspertów.

Targi FERMA znów w Łodzi

Największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce – po pięciu latach nieobecności – znów będą organizowane w Łodzi! FERMA 2025 to doskonała okazja do tego, by zapoznać się z bogatą ofertą produktów dedykowanych profesjonalistom chowu oraz hodowli bydła, świń i drobiu. Tegoroczna edycja targów rozstrzygnie też konkurs organizowany przez portal BydłoMleczne.pl pt. „Pokaż nam swoją jałówkę”. Jego celem było szerzenie dobrych praktyk w kwestii zapewnienia dobrostanu zwierzętom gospodarskim, a także promocja hodowli bydła mlecznego.

i Autor: materiały prasowe

Światowe premiery urządzeń

Już pierwszego dnia targów o godz. 12 odbędą się dwie światowe premiery: → Hyperin CluStar – to polska technologia mycia aparatów udojowych (aparat z kwasoodpornej stali nierdzewnej), która skutecznie ogranicza zapalenia wymion u bydła mlecznego i zakażenia krzyżowe. → EM QUBE – nowoczesny, automatyczny system żywienia firmy EUROMILK i rewolucja w zarządzaniu paszą w gospodarstwie.

Aby otrzymać bezpłatną kartę wstępu na targi FERMA 2025, zarejestruj się na stronie wydarzenia https://targiferma.com.pl/dla-gosci/rejestracja-uczestnika