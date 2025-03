Samorząd Mazowsza szuka liderów cyfryzacji

Konkurs Mazowiecki Lider Cyfryzacji jest skierowany do szkół publicznych i niepublicznych z naszego województwa, które wprowadziły nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające cyfrowe funkcjonowanie placówek i wspierające społeczność szkolną od procesu nauczania po administrowanie. Szkoły, które wezmą udział w konkursie, będą nawzajem oceniać zgłoszone rozwiązania w głosowaniu online. Potrwa ono od 28 kwietnia do 21 maja, a laureatów poznamy do 2 czerwca.

– Udział w konkursie jest nie tylko okazją do wypromowania szkoły czy szansą na zdobycie nagrody, ale też możliwością wymiany cennych doświadczeń między placówkami, które będą się nawzajem oceniać. Jest to pomocne w budowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz cyfrowej szkoły, a także w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu – zachęca marszałek Adam Struzik.

KATEGORIE KONKURSOWE

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach – „Cyfrowa Szkoła Podstawowa” i „Cyfrowa Szkoła Ponadpodstawowa”, w których zostaną wyróżnione innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji z wykorzystaniem narzędzi lub umiejętności cyfrowych.

Laureaci I miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł i tytuł „Mazowieckiego lidera cyfryzacji”. Za zajęcie II miejsca przewidziano 25 tys. zł, a za III miejsce – 10 tys. zł. Łączna pula nagród to 170 tys. zł.

– Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań jest konieczne nie tylko w obszarze zdrowia czy administracji, lecz także edukacji. To przyspiesza rozwój, usprawnia pracę, oszczędza czas i zasoby, a także wspiera procesy nauczania – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁASZAĆ

Do konkursu mogą zgłaszać się szkoły, które wdrożyły nowoczesne rozwiązania w zakresie jej cyfrowego funkcjonowania. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 kwietnia. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go elektronicznie na adres e-mail: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Konkurs Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2025”.

Szczegółowych informacji udziela Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie, tel. (22) 432 46 63. Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie konkursu Mazowiecki Lider Cyfryzacji.