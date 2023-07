Seniorzy boją się wzrostu cen leków

SW Research w dniach 18-21 lipca 2023 r. przeprowadziło badania dotyczące aptek wśród osób powyżej 60. roku życia. Firma badawcza spytała, co jest istotne dla konsumentów przy wyborze apteki. Nie jest niespodzianką, że dla osób powyżej 60. roku życia liczy się przede wszystkim bliskość apteki (37 proc.) i ceny leków (35 proc.). Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest zaopatrzenie apteki. Co 5. badany idąc do apteki chce od razu zrealizować receptę. Drażni nas konieczność powrotu do apteki, po zamówiony lek, a jeszcze bardziej konieczność poszukiwania potrzebnego leku w innych aptekach.

Apteka blisko domu

Obsługa w aptece jest mniej istotna dla osób biorących udział w badaniu. Tylko 6 proc. ankietowanych wskazało przyjazny personel na pierwszym miejscu w rankingu. Może dlatego, że rzadko kiedy spotykamy się z sytuacją, że farmaceuta nie chce lub nie umie udzielić nam porady. Najmniej istotne dla konsumentów przy wyborze apteki jest zaś to, kto jest jej właścicielem.

Prawie połowa badanych (48 proc.) robi zakupy w kilku znanych im aptekach, ale niewiele mniej, bo 44 proc. ma tylko jedną, ulubioną aptekę, z której usług zawsze korzysta. Dlaczego seniorzy robią zakupy tylko w jednej aptece? Blisko 60 proc. ankietowanych wybiera ulubioną aptekę z uwagi na to, że może tam zawsze kupić leki, które są im potrzebne. Niemalże tak samo ważna jest wygoda i oszczędność czasu – 58 proc. ma ulubioną aptekę dlatego, że znajduje się ona blisko ich domu. Ponad połowa badanych (55 proc.) wskazała, że w ulubionej aptece leki są tańsze niż w innych, a niewiele mniejszy odsetek (49 proc.) wybiera swoją ulubioną aptekę ze względu na fachową pomoc farmaceuty, którą tam otrzymują. Tylko dla prawie 20 proc. osób biorących udział w badaniu ulubiona apteka to ta, w której nie ma kolejek.

Niekorzystne przepisy

Prawie 90 proc. ankietowanych w wieku powyżej 60 lat nie zauważyło jeszcze, że aptek ubywa. Jednak gdy się o tym dowiedzieli, opowiadali o swoich obawach związanych z kurczeniem się rynku aptecznego. Najwięcej konsumentów obawia się (55 proc.) skutków dla swoich portfeli związanych ze wzrostem ceny leków. Ma to swoje uzasadnienie, bo ci konsumenci, którzy stracili swoje apteki już na wzrost cen narzekają. Seniorzy obawiają się (49 proc.) dłuższych kolejek w aptekach.

Dlaczego apteki znikają z rynku? Aptekarze twierdzą, że powodem są niekorzystne przepisy. W Polsce obowiązuje bardzo wiele ograniczeń (najwięcej w Europie!) dotyczących aptek. Dopóki przepisy nie zostaną zmienione, aptek będzie coraz mniej.

