Skarbonki Banku Pekao, które ułatwiają oszczędzanie na wybrane cele

Dorośli klienci Pekao otrzymali właśnie nowy produkt pomagający w oszczędzaniu na wybrane cele. Dzięki Skarbonkom można jeszcze skuteczniej odkładać pieniądze i szybciej osiągać swoje finansowe cele, którymi mogą być np. wymarzone auto, remont łazienki, ekspres do kawy, rower czy kurs językowy.

– Udostępnienie klientom możliwości zakładania Skarbonek to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy szukają prostych i wygodnych narzędzi do odkładania środków na konkretne cele. Zgodnie z badaniem realizowanym dla Mastercard Advisors przez Minds & Roses 50% klientów planuje w tym roku zwiększyć oszczędności. Co ważne, aż 61% ankietowanych odkładanie pieniędzy chce przede wszystkim realizować poprzez konta oszczędnościowe. 42% badanych doceniło rozwiązania do systematycznego oszczędzania na konkretne cele takie jak wdrożone właśnie przez nasz bank Skarbonki. Wierzymy, że atrakcyjnie oprocentowane Konta Oszczędnościowe oraz Skarbonki Pekao dostarczą naszym klientom motywacji do oszczędzania i przyczynią się do realizacji celów finansowych zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych – powiedział Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Czym jest Skarbonka?

Jest to nowy produkt, który pomaga w odkładaniu pieniędzy na konkretny cel. Ze Skarbonki może skorzystać osoba, która ma w Banku Pekao rachunek osobisty i konto oszczędnościowe oraz dostęp do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay. Klienci Banku Pekao mogą samodzielnie założyć Skarbonkę w swojej aplikacji, zdefiniować jej nazwę, ustalić cel oszczędzania i datę końca Skarbonki. W przypadku zlecenia stałego - także kwotę regularnych wpłat. Zlecenie stałe to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba co miesiąc się zastanawiać, ile odłożyć do Skarbonki – zdefiniowana kwota będzie sama wpływała, generując coraz większe oszczędności.

Co można zyskać ze Skarbonką Pekao?

Skarbonki mają swój oddzielny numer konta, dlatego w oszczędzaniu są w stanie wesprzeć nas bliscy, którzy mogą dokonywać przelewu środków bezpośrednio na konto danej Skarbonki np. na urodzinowy prezent. Posiadacze Skarbonek mogą na bieżąco śledzić postępy w realizacji swojego celu i historię transakcji.

Skarbonki Banku Pekao ułatwiają oszczędzanie dzięki:

personalizacji : można nadawać Skarbonkom własne nazwy, określać swoje cele oraz dodawać zdjęcia, grafiki czy awatary.

: można nadawać Skarbonkom własne nazwy, określać swoje cele oraz dodawać zdjęcia, grafiki czy awatary. automatyzacji : można ustawić zlecenia stałe na Skarbonkę określoną kwotą, częstotliwość wpływów i datę końcową zbiórki. Skarbonki można otworzyć na okres od 1 miesiąca do maks. 10 lat. Jednocześnie do jednego konta oszczędnościowego istnieje możliwość założenia aż 10 Skarbonek!

: można ustawić zlecenia stałe na Skarbonkę określoną kwotą, częstotliwość wpływów i datę końcową zbiórki. Skarbonki można otworzyć na okres od 1 miesiąca do maks. 10 lat. Jednocześnie do jednego konta oszczędnościowego istnieje możliwość założenia aż 10 Skarbonek! motywacji : jest możliwość śledzenia swoich postępów w oszczędzaniu na konkretny cel, które pomagają zachować motywację i oszczędzić sumę na realizację marzeń.

: jest możliwość śledzenia swoich postępów w oszczędzaniu na konkretny cel, które pomagają zachować motywację i oszczędzić sumę na realizację marzeń. dostępności: użytkownik ma ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Skarbonkę można rozbić w każdej chwili - bez utraty naliczonych odsetek. Środki na niej zgromadzone zostaną przeksięgowane na konto oszczędnościowe powiązane ze Skarbonką.

Za otwarcie skarbonki, prowadzenie i realizowane przelewy użytkownik nie ponosi żadnych opłat. Dodatkowo, jeśli otworzy Skarbonkę do 13 czerwca br., otrzyma na 3 pierwszych Skarbonkach promocyjne oprocentowanie – 3 proc. w skali roku do 3 tys. zł, przez 3 miesiące od otwarcia (92 dni). Szczegóły dotyczące Skarbonek dostępne są na stronie: www.pekao.com.pl/skarbonki.

Dodatkowa promocja dla klientów

Klienci Banku Pekao mogą skorzystać też z promocji „Otwórz konto na selfie i odbierz nagrodę” i otrzymać bonus w wysokości 200 zł. Wystarczy, że otworzą Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium online do 13 czerwca 2024 r. wraz z kartą debetową, aplikacją PeoPay i bankowością elektroniczną Pekao24 oraz wykonają min. 5 transakcji kartą do konta w kolejnych trzech miesiącach następujących po otwarciu konta.

Bank w ofercie promocyjnej posiada także Konto Oszczędnościowe oprocentowane 7% w skali roku do 100 000 zł przez 5 miesięcy (152 dni) od otwarcia. Promocja jest dostępna do 13 czerwca br. 2024 r. dla nowych klientów banku, którzy dotychczas nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A. oraz dla obecnych klientów, których suma średniomiesięcznych sald na rachunkach w każdym badanym miesiącu w okresie od 1 lipca 2023 r. do 3 kwietnia 2024 r. nie była wyższa niż 2 000 zł.

Szczegóły dotyczące promocji znajdują się w ich regulaminach dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/konto