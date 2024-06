Sprawdź, ile masz na rachunku w PPK

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to długoterminowy program budowania oszczędności pracownika wspólnie z pracodawcą. Do PPK, o ile spełniasz warunki zapisu i jesteś w wieku 18-55 lat, trafiasz z automatu. Zapisuje cię do niego twój pracodawca, a może to zrobić już po 14 dniach zatrudnienia. Kto nie chce oszczędzać, może złożyć deklarację o rezygnacji, nie zostanie zapisany do PPK. Natomiast osoby zatrudnione w przedziale wieku 55-70 lat przystępują do programu na swój wniosek, złożony bezpośrednio pracodawcy. Gdy pracodawca zgłasza cię do programu, otrzymujesz swój indywidualny rachunek PPK. Wpłaty Twoje i pracodawcy trafiają na ten rachunek od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po zgłoszeniu.

Czy warto zostać w PPK? Niech przemówią liczby. W PPK oszczędza już ponad 3,5 mln osób, a ta liczba wzrasta z dnia na dzień. Przeciętny uczestnik PPK, który oszczędza od 2019 roku zebrał w PPK od 126% do 166% kwoty, którą sam wpłacił.

Monitoruj swoje rachunki

Za pośrednictwem serwisu Moje PPK możesz sprawdzić, co dzieje się na twoich rachunkach PPK (możesz ich mieć więcej, jeśli zmieniałeś pracę).

Po zalogowaniu się w serwisie, dowiesz się ile w sumie zgromadziłeś pieniędzy w PPK, możesz też sprawdzić jak to wygląda na poszczególnych, utworzonych dla ciebie przez pracodawców rachunkach PPK.

W serwisie Moje PPK możesz sprawdzić także:

wysokość wpłat do PPK - wpodziale na twoje wpłaty, wpłaty pracodawcy i państwa,

listę wszystkich swoich rachunków PPK – m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek,

jakie instytucje finansowe inwestują twoje pieniądze, wartość dokonanych zwrotów i wypłat z PPK, w tym w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych,

datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK - ta informacja pomoże zweryfikować, czy aktywnie oszczędzasz na danym rachunku PPK.

W serwisie Moje PPK znajdziesz również wykres prezentujący stan środków na tym rachunku w ujęciu historycznym. Dzięki temu sprawdzisz, jakie wyniki osiąga fundusz, który inwestuje twoje pieniądze. Warto pamiętać, że strona ma funkcję jedynie informacyjną.

Wszystkie operacje na rachunkach PPK, jak wypłaty, czy zmiany funduszy należy dokonywać za pośrednictwem swojej instytucji finansowej.

Jak zalogować się do serwisu Moje PPK

Do serwisu MojePPK dostajesz się klikając w przycisk „Zaloguj się” na stronie www.mojeppk.pl albo bezpośrednio poprzez stronę serwisu – rachunek.mojeppk.pl.

Masz dwa sposoby, aby się zalogować. Wybierasz z listy login.gov.pl lub rejestrujesz konto w serwisie Moje PPK.

Najwygodniej jest zalogować się klikając w okienko z napisem login.gov.pl. Następnie wybierasz opcję, która jest dla ciebie najwygodniejsza - Profil Zaufany, e-dowód, moje-ID, aplikacja mObywatel.

Jak oszczędzasz w PPK

Na twój rachunek PPK trafia 2 proc.twojego wynagrodzenia (tzw. wpłaty podstawowej). Jeżeli chcesz, możesz zadeklarować też wpłatę dodatkową – do 2 proc. swojego wynagrodzenia. Twój pracodawca dopłaca ci 1,5 proc. twojego wynagrodzenia, może też zadeklarować wpłatę dodatkową (do 2,5 proc. twojego wynagrodzenia).

Trzecią stroną, która cię wspomaga w oszczędzaniu jest państwo – najpierw, po trzech miesiącach oszczędzania otrzymujesz wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Co roku otrzymujesz też dopłatę roczną 240 zł. Jeśli zarabiasz mniej niż 120 proc.płacy minimalnej, możesz obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia. Twój pracodawca swojej wpłaty obniżyć nie może.

Środki na twoim rachunku PPK są lokowane w funduszu inwestycyjnym, który będzie dostosowywał poziom ryzyka inwestycyjnego do twojego wieku.

Pieniądze z rachunku PPK są wpełni prywatne, możesz je wypłacić w każdej chwili (jeśli robisz to przed 60. r.ż., musisz liczyć się z pewnymi potrąceniami). Jednak najbardziej korzystne będzie to po zakończeniu aktywności zawodowej. W przypadku śmierci uczestnika PPK, środki z rachunku są dziedziczone.

