Sukces I edycji programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU

Tylko w ub.r. do Dobrej Drużyny PZU dołączyło ponad 45 tys. dzieci i młodzieży! Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Dobra Drużyna PZU można składać przez miesiąc, aż do 21 kwietnia 2023 r. Dołącz do sportowej rodziny i realizuj sportowe marzenia!

Różnorodne dyscypliny sportu

Program obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 r.ż., trenujących w 43 dyscyplinach m.in.:

gry zespołowe (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka),

sporty zimowe (narciarstwo, łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie),

sporty wodne (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie),

lekkoatletyka, akrobatyka, gimnastyka sportowa i sztuki walki,

teqball (odbijanie piłki nad specjalnie zaprojektowanym stołem).

Młodzi chcą trenować

– Bardzo się cieszę widząc, jak wiele pozytywnej energii w młodych Polakach wyzwolił program Dobra Drużyna PZU. To właśnie dla nich podjęliśmy inicjatywę, która skutecznie promuje sport wśród dzieci i młodzieży. Nasz pomysł niezwykle szybko zyskał wielką popularność i dziś program Dobra Drużyna PZU to 70 tys. młodych zawodników w całej Polsce. To dowód, że młodzi ludzie chcą trenować – trzeba im tylko zapewnić dobre do tego warunki – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU – i jak pokazuje przykład polskiej tenisistki – spełniają marzenia.