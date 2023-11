Sukces młodej przedsiębiorczyni

Rzeszów to największe miasto w województwie podkarpackim i główny ośrodek zakupowy regionu. Tu postanowiła spróbować swoich sił pochodząca z Ukrainy 21-letnia Yuliia Burova, która od ponad 2 lat prowadzi swój sklep Żabka. W stosunkowo krótkim czasie odniosła sukces.

MISTRZYNI HANDLU, MISTRZYNI FITNESSU

Yuliia przyjechała do Polski w 2015 r. Przed przeprowadzką do Rzeszowa mieszkała w Jarosławiu, również w województwie podkarpackim. To tutaj zaczęła regularnie trenować i pokochała sport. Później pasja przerodziła się w coś więcej i od dwóch lat kobieta startuje w ogólnopolskich Mistrzostwach Fitnessu. Ostatnio zajęła w nich trzecie miejsce. Zapytana, jak godzi prowadzenie sklepu z treningami, odpowiada: – Wszystko zależy od organizacji. Początki nie były łatwe, bo otwarcie sklepu wiążę się z licznymi kwestiami organizacyjnymi i administracyjnymi. Później trzeba się wdrożyć w codzienne obowiązki. Dość szybko nauczyłam się zarządzać swoim czasem tak, że bez problemu dzielę go między Żabkę, a sport – mówi pani Yuliia. – By utrzymać formę, zazwyczaj trenuję na siłowni cztery razy w tygodniu, około dwie godziny dziennie. Ale gdy zbliżają się mistrzostwa, to przygotowanie oczywiście wymaga więcej czasu. Wtedy potrafię być na siłowni nawet każdego dnia – wyznaje.

GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI

Mimo intensywnego trybu życia, Yuliia Burova spędza dużo czasu w sklepie, wspierając swój zespół. Zwykle pracuje z nimi podczas trwania pierwszej zmiany, by późiej udać się na obowiązkowy trening. Zatrudnia kilka osób, które są z nią na pokładzie od samego początku. – Dzięki wspólnej pracy bardzo się zżyliśmy, ale to nic dziwnego, kiedy codziennie spędza się ze sobą tyle godzin. Zgrany, lubiący się zespół tworzy przyjazny klimat, dzięki któremu znacznie łatwiej prowadzić biznes. Klienci wyczuwają nastroje panujące w sklepie, lubią wracać do miejsca w którym jest miła atmosfera. A tak jest w mojej Żabce – opowiada franczyzobiorczyni. – Zdarza się również, że z zespołem spotykamy się poza pracą – dodaje. Jak przyznaje pani Yuliia, duch rywalizacji jest jej dobrze znany. Jednak w swoim zespole, jak również pomiędzy poszczególnymi franczyzobiorcami nie dostrzega czegoś takiego jak konkurencja. A trzeba wspomnieć, że w jej okolicy jest jeszcze kilka innych sklepów Żabka. – Równie dobrze mógłby to być każdy inny lokal usługowy. Ale my wszyscy przecież gramy do jednej bramki, dlatego wspieramy się w rozwoju – przyznaje Yuliia Burova.

ŻYCIOWA MISJA

Yuliia Burova szczerze kocha swój sklep, na równi z dyscypliną sportową, którą od kilku lat uprawia. Prowadzenie biznesu daje jej radość i satysfakcję, zwłaszcza gdy zauważa wciąż rosnące zainteresowanie swoją Żabką. – Z zadowoleniem obserwuje, że mój sklep regularnie odwiedzają stali klienci, którzy przychodzą po świeże pieczywo czy gorącą kawę. Z kolei w weekendy wielu młodych ludzi wpada rano po hot-doga i coś do picia. Cieszę się, że codziennie widzę w sklepie te same, znajome twarze. Moją Żabkę odwiedza każdego dnia bardzo dużo osób. Prowadzenie sklepu i umożliwianie realizowania najważniejszych potrzeb klientów, to moja życiowa misja – śmieje się franczyzobiorczyni.

RADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Yuliia Burova zapytana o to, co doradziłaby osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej Żabki, odpowiada, że polecałaby najpierw zdobyć doświadczenie w handlu i zrozumieć punkt widzenia i rolę jaką pełni pracownik. Ona sama wcześniej pracowała… właśnie w sklepie Żabka! Dzięki temu dobrze poznała asortyment, specyfikę dostaw oraz „żabkową” ofertę ciepłych przekąsek. Co szczególnie ważne, we wdrożeniu do roli franczyzobiorcy bardzo pomogły jej szkolenia oferowane przez sieć. Obejmowały one takie tematy jak zarządzanie zespołem czy finanse. Przedsiębiorczyni bardzo ceni też sobie współpracę z partnerem ds. sprzedaży, który wspiera ją w jej codziennych obowiązkach i zawsze służy pomocą. Ktoś, kto chciałby poprowadzić placówkę sieci powinien ponadto być zmotywowany, a także wykazywać się przedsiębiorczą postawą.

Ty też możesz mieć swoją Żabkę

Franczyzobiorcami mogą zostać osoby pełnoletnie, o różnym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu czy pochodzeniu. Ponad 60 proc. obecnie współpracujących z siecią przedsiębiorców stanowią kobiety.

Gdy zostajesz franczyzobiorą, Żabka gwarantuje Tobie szerokie wsparcie , w tym: wyposażony, umeblowany i zatowarowany sklep

ubezpieczenie „Polisa na Biznes”, chroniące przed ewentualnym skutkami zakończenia współpracy z siecią z ujemnym wynikiem finansowym,

szkolenie przed otwarciem sklepu oraz stałe wsparcie w obszarze edukacji i poszerzania kompetencji,

dostęp do nowoczesnych narzędzi, ułatwiających zarządzanie sklepem, np. aplikacja Cyberstore czy Pakiet Optiplan z Asystentem Żabka,

wsparcie logistyczne, w tym dostawy towaru bezpośrednio do sklepu,

doradztwo IT, zaplecze serwisowe i marketingowe,

możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów: opieka medyczna LuxMed, MultiSport czy karta Orlen.

Żabka bierze na siebie znaczną część kosztów otwarcia nowego sklepu. Po jej stronie jest remont oraz adaptacja lokal pod potrzeby sieci, jego kompleksowe wyposażenie, serwis urządzeń i koszty najmu lokalu na rzecz właściciela.

Franczyzobiorca na start inwestuje jedynie ok. 5 tys. zł. Ten wkład finansowy przeznaczony jest na zakup kasy fiskalnej czy koncesji. Jako indywidualny przedsiębiorca ponosi koszty zatrudnienia pracowników, odprowadza składki do ZUS oraz uiszcza podatki do Urzędu Skarbowego. Pomiędzy styczniem a lipcem 2023 r. ponad 81% franczyzobiorców osiągnęło co najmniej 25 tys. zł przychodu miesięcznie.

Więcej na: https://www.zabka.pl/franczyza