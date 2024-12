Sukcesy, innowacje i rozwój – pół wieku Zakładów Górniczych „Rudna”

Choć na Dolnym Śląsku pracowały już dwie kopalnie – Lubin i Polkowice (dziś Polkowice-Sieroszowice) – wydobywana przez nie miedź nie wystarczała, by zaspokoić potrzeby polskiej gospodarki. W „Rudnej” od początku stawiano na nowoczesne technologie i dynamiczny rozwój.

– Od momentu powstania kopalni „Rudna” zaangażowanie w innowacyjne podejście do produkcji oraz dbałość o bezpieczeństwo załogi były fundamentami rozwoju tego oddziału KGHM. I to wraz z upływem lat się nie zmienia – mówi Mirosław Laskowski, wiceprezes KGHM ds. produkcji. – Zakłady wzbogaciły się w ubiegłym roku o nowy szyb GG-1, który pozwoli nam sięgnąć po złoża na głębokości 1200 m i głębiej. Naszym celem jest także dalsza eksploatacja w obszarze „Głogów Głęboki-Przemysłowy” i obszarze „Retków-Grodziszcze” – wyjaśnia.

Marcin Danis, dyrektor naczelny Zakładów Górniczych „Rudna” dodaje, że jubileusz to wyjątkowy moment w historii KGHM.

– „Rudna” jest symbolem innowacji, determinacji i zaangażowania, które napędzają naszą działalność. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych pracowników – mówi. - W kopalni godzimy to, co nowoczesne, z tradycją górniczą. Pamiętamy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza historia. Patrzymy z szacunkiem na tych, którzy budowali tę firmę, a jednocześnie wykorzystujemy nowinki techniczne, by prowadzić produkcję w trudniejszych warunkach w sposób bezpieczny – dodaje dyrektor kopalni.

Piękna karta w historii

Pracownicy ZG „Rudna” to filar działalności kopalni. Odegrali również szczególną rolę w przemianach społecznych w Polsce. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. doprowadziło do strajku okupacyjnego, będącego odpowiedzią na represje władz komunistycznych. Strajk w ZG „Rudna” był największym protestem na Śląsku, ale także w całym Zagłębiu Miedziowym. Wyróżniał się liczbą uczestników, długim czasem trwania i brutalnością pacyfikacji, która miała miejsce 17 grudnia 1981 r. To wydarzenie, będące symbolem oporu i walki o wolność, miało ogromne znaczenie i było wielkim krokiem w dążeniu do demokratycznej Polski.

Patrząc w przyszłość, Zakłady Górnicze „Rudna” wciąż się rozwijają i stawiają na innowacje, ale dbają przy tym przede wszystkim o bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników.

Przyszłość w kolorze miedzi

Kopalnia „Rudna” jest zlokalizowana na północ od Polkowic. Eksploatuje przede wszystkim złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszowice”, „Głogów Głęboki-Przemysłowy” oraz „Lubin-Małomice”. Wydobywa 12 mln ton rudy rocznie. Zakład dysponuje 11 szybami o głębokości od 941 do 1348 m. Stosuje się tu system eksploatacji komorowo-filarowych, a urabianie skał odbywa się z pomocą techniki strzałowej.

Szyb GG-1, o głębokości 1348 m, jest najgłębszym szybem w Polsce i jedną z najważniejszych inwestycji miedziowej spółki. Umożliwia on wydobycie z nowych obszarów złóż miedzi oraz przedłużenie działania kopalń KGHM Polska Miedź. To jedno z priorytetowych przedsięwzięć KGHM.

Wyjątkowy koncert Jubileuszowy

Orkiestra dęta Zakładów Górniczych „Rudna” została powołana do życia w 1974 r. razem z przekazaniem kopalnido eksploatacji. Już kilka miesięcy później wystąpiła po raz pierwszy. Przez 50 lat orkiestra była świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii „Rudnej”, będąc jednocześnie symbolem jedności, braterstwa i wyjątkowości górniczego stanu. Nic więc dziwnego, że swój jubileusz 50-lecia funkcjonowania orkiestra uczciła wzruszającym koncertem zagranym specjalnie dla załogi ZG „Rudna”.

– Koncert galowy orkiestry to efekt długich przygotowań, począwszy od prób oraz występów wykonywanych na terenie oddziału, przez występ telewizyjny podczas „Wielkiego Testu”, po koncert zaprezentowany na Dzień Kobiet, który pokazał, że orkiestra jest gotowa do pełnoskalowego koncertu na dużej scenie – mówi Alfred Pilch, kierownik działu socjalno-administracyjnego.

Muzycy wspięli się na wyżyny swoich umiejętności, udowadniając, że pod batutą Janusza Trepiaka są w stanie dać porywający koncert – pełen energii, pasji i muzycznego kunsztu. Było też niezwykle różnorodnie – trochę klasycznie, trochę filmowo, instrumentalnie i z wokalistami – Karoliną i Pawłem. Do tego pełne anegdot prowadzenie Anny Wagner, które dopełniło całości.

