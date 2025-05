Św. Florian czuwa nad hutnikami

Zawód hutnika pojawił się, gdy człowiek odrzucił narzędzia z kamienia łupanego i zaczął używać brązu (stopu miedzi z cyną). Ślady pracy hutników w Egipcie datuje się na ok. 3000 r. p.n.e., a w Europie – 1000 r. p.n.e. Natomiast pierwsze huty powstawały dopiero w XVII w.

Patron męczennik

Święty Florian urodził się ok. 250 r. w Ceti (dzisiejsza Austria). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. Za to, że ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół. W 1184 r. biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Znajdują się obecnie w kościele św. Floriana na krakowskim Kleparzu. Dlaczego jednak to św. Florian został patronem hutników? Legenda głosi, że Florian w armii rzymskiej był dowódcą oddziału gaśniczego i miał uratować płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Święty Florian jest patronem wszystkich ludzi ognia – nie tylko hutników, lecz także strażaków, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Pierwszy Dzień Hutnika odbył się w 1951 r., czyli w momencie, gdy uruchomiono w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku hutę miedzi w Legnicy.

Barwy hutnicze

Czarny i pomarańczowy to barwy hutnicze KGHM – obie pojawiają się na mundurze hutnika. Czarny nawiązuje do koloru rudy, z której uzyskuje się miedź. Pomarańczowy natomiast to kolor roztopionego metalu. Przyjęta koncepcja munduru oraz jego kolorystyka podkreśla nierozerwalną więź i współpracę dwóch podstawowych branż funkcjonujących w KGHM, tj. górnictwa i hutnictwa. Utrzymana została tym samym symbolika barw tworzących flagę górniczą i hutniczą, których wspólnym wyróżnikiem jest kolor czarny. Kolor ten nawiązujący w pierwotnym znaczeniu do głębi kopalń, symbolizuje również cechy charakteryzujące oba zawody, takie jak rozwaga i mądrość. Natomiast kolor miedziany nawiązuje do barwy ognia i roztopionego metalu, charakterystycznych elementów dla pracy przy piecach hutniczych.

Karczma piwna

To jeden z bardziej efektownych i najstarszych elementów tradycji hutniczych. Dzisiaj karczma piwna to wielkie widowisko biesiadne dla kilkuset gości, z konkursami i zabawami. Ma styl kabaretowy, a na program składają się humorystyczne, niekiedy niewybredne i uszczypliwe żarty pod adresem przełożonych. Regulamin i zasady karczmy zabraniają jednak obrażania się za takie złośliwości. Nieodzownym elementem każdej edycji karczmy wciąż pozostaje złoty trunek popijany przez biesiadników ze specjalnie przygotowanych na tę okoliczność pamiątkowych kufli.

Comber babski

Odpowiednikiem męskiej karczmy jest babski comber. Nazwa pochodzi od symbolizującej mężczyznę słomianej kukły, która była niesiona do miasta przez korowód handlarek warzywami. To one świętowały comber w przeddzień środy popielcowej. Na rynku chwytały mężczyzn, zakuwając kawalerów w symboliczne kłody, a starsi i żonaci musieli zostać wykupieni. Następnie miała miejsce wspólna zabawa przy trunkach. Obecnie babski comber to domena pań. W KGHM panie biesiadują wyłącznie w damskim gronie. Babski comber to tradycyjna biesiada z kabaretowym programem, na który składają się wymyślne zabawy, konkursy i skecze oraz oryginalne gadżety i stroje.

Orkiestra hutnicza

W KGHM działa orkiestra hutnicza w Hucie Miedzi Głogów. Występuje na otwartych koncertach dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Tradycją jest również coroczna wizyta orkiestry w Centrali KGHM. Pobudka hutnicza z występem orkiestry i mażoretek odbywa się na dziedzińcu centrali KGHM, będąc pierwszym punktem programu obchodów głównych uroczystości hutniczych.

GWIAZDY wystąpią dla hutników

Tradycyjnie, tegoroczne obchody Dnia Hutnika rozpoczęły się 4 maja od złożenia kwiatów przy pomniku Św. Floriana przed Hutą Miedzi Głogów. Jednak główne uroczystości z udziałem władz KGHM zostały zaplanowane na dzisiaj. 17 maja zaś, w parku Miejskim w Legnicy odbędzie się piknik z okazji Dnia Hutnika z udziałem znanych gwiazd – zaśpiewają m.in. Cleo i Jacek Stachursky. Dzisiaj o godz. 9.00 przed siedzibą spółki w Lubinie orkiestra hutnicza z Głogowa powita zarząd KGHM i dyrektorów naczelnych hut. Orkiestrze będzie towarzyszyć grupa mażoretek. O 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie rozpocznie się uroczysta akademia, na której zostaną wręczone odznaczenia państwowe i odznaki branżowe „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.”. Dzień zakończy się tradycyjnymi imprezami: karczmą oraz combrem, które odbędą się w Głogowie. Uroczysta msza święta w intencji hutników i ich rodzin zostanie odprawiona w niedzielę, 11 maja o 12.30 w Kolegiacie w Głogowie. Specjalne atrakcje z okazji Dnia Hutnika przygotowała Huta Miedzi Legnica. W sobotę, 17 maja, w legnickim parku Miejskim odbędzie się piknik hutniczy. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje, m.in. wesołe miasteczko, animacje, pokazy, mapping oraz występ Orkiestry Hutniczej z Huty Miedzi Głogów z mażoretkami. Gwiazdami wydarzenia będą Cleo i Jacek Stachursky. Ponadto, 25 maja i 7 czerwca odbędą się dni otwarte HM Legnica.

Nie tylko miedź, czyli co produkują huty KGHM

KGHM jest jednym z największych światowych liderów branży metalurgicznej. Zawdzięcza to mocom produkcyjnym trzech hut miedzi: HM Głogów, HM Legnica i HM Cedynia. Wszystkie znajdują się w Polsce, na Dolnym Śląsku. W hutach KGHM pracuje ponad 3600 osób.

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie na własnych złożach i wytwarzane na miejscu koncentratach rud miedzi. W hutach w HM Głogów i HM Legnica jest produkowana miedź katodowa o zawartości 99 proc. Cu. HM Cedynia jest natomiast nowoczesną walcownią, która przetwarza elektrolitycznie rafinowaną miedź katodową na walcówkę miedzianą i wyroby z miedzi beztlenowej o najwyższej jakości. Jakie produkty powstają w hutach miedzi KGHM?

1.Miedź KGHM jest największym producentem miedzi w Europie i należy do elitarnego grona 10 największych producentów miedzi na świecie.

Produkuje:

katody miedziane – to miedź elektrolityczna w postaci blach. To podstawowy produkt KGHM Polska Miedź S.A.

– to miedź elektrolityczna w postaci blach. To podstawowy produkt KGHM Polska Miedź S.A. walcówka – miedziany drut o średnicy do kilkunastu milimetrów, używany do produkcji cienkich drutów, przewodów instalacyjnych i kabli energetycznych,

– miedziany drut o średnicy do kilkunastu milimetrów, używany do produkcji cienkich drutów, przewodów instalacyjnych i kabli energetycznych, drut z miedzi beztlenowej i drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro – stosowane są jako „miedziane żyły” w przewodach i kablach specjalistycznych,

– stosowane są jako „miedziane żyły” w przewodach i kablach specjalistycznych, granulat miedziany – pocięty na kawałki gruby drut miedziany, używany do produkcji stopów metali i procesów galwanizacji

2. Srebro Według rankingu World Silver Survey 2025 spółka zajmuje 2. miejsce w światowym rankingu największych producentów srebra. KGHM produkuje srebro katodowe o zawartości powyżej 99,99 proc. Ag (tzw. cztery dziewiątki). Srebro jest produkowane w postaci gąsek o wadze 1000 uncji jubilerskich (32,15 kg) oraz granulatu.

3. Złoto KGHM wytwarza sztabki o zawartości powyżej 99,95 proc. złota. Jest ono odzyskiwane ze szlamu złotonośnego, powstającego w procesie elektrorafinacji srebra.

4. Pozostałe produkty

molibden – stosowany w przemyśle lotniczym, naftowym, elektronicznym,

– stosowany w przemyśle lotniczym, naftowym, elektronicznym, ren – wykorzystywany do produkcji turbin silników odrzutowych, turbin gazowych oraz osłon pojazdów kosmicznych,

– wykorzystywany do produkcji turbin silników odrzutowych, turbin gazowych oraz osłon pojazdów kosmicznych, ołów – półprodukty do dalszego przerobu i produkcji akumulatorów,

– półprodukty do dalszego przerobu i produkcji akumulatorów, selen techniczny – stosowany w przemyśle szklarskim, paszowym, farmaceutycznym i kosmetycznym,

– stosowany w przemyśle szklarskim, paszowym, farmaceutycznym i kosmetycznym, kwas siarkowy – używany w przemyśle chemicznym i nawozowym,

– używany w przemyśle chemicznym i nawozowym, siarczan miedzi – wykorzystywany do odgrzybiania powierzchni, produkcji detergentów czy farb oraz impregnatów do skór,

– wykorzystywany do odgrzybiania powierzchni, produkcji detergentów czy farb oraz impregnatów do skór, siarczan niklawy – przeznaczony do produkcji związków niklu

Strój niczym z kosmosu

Gdzie dużo babek, jest i wilk Temperatura powietrza w hucie wynosi nawet 60 st. C. Nic dziwnego, że hutnicy muszą mieć specjalny strój, by móc bezpiecznie pracować w tak trudnych warunkach. Dlatego noszą niepalne ubranie ochronne, które wygląda niczym skafander astronauty. Hutnik ma specjalny fartuch, getry i rękawice, a oprócz tego żaroodporne buty i kask z osłoną twarzy oraz karku. Ubranie skutecznie chroni przed rozpryskami płynnego metalu, żużla i iskier. Na przestrzeni lat strój hutnika zmieniał się – pierwsze stroje nie nadawały się do wyprania. Jako materiał podstawowy do tworzenia tego stroju wykorzystywano bowiem tkaninę wełnianą, impregnowaną niepalnie, wzmocnioną skórą naturalną. Współczesne, zmetalizowane ubranie hutnika można nawet prać.

Gdzie dużo babek, jest i wilk

Przez lata hutnicy wypracowali swój zestaw słów, a chętni do pracy w hucie muszą go szybko poznać. To tylko niektóre przykłady:

wilk – zamrożone wylewy miedzi,

– zamrożone wylewy miedzi, gąska – sztabka srebra,

– sztabka srebra, grzyb – kominek awaryjny komory reakcyjnej na Wydziale Ołowiu,

– kominek awaryjny komory reakcyjnej na Wydziale Ołowiu, chrupki – spieczone kawałki koncentratu miedzi,

– spieczone kawałki koncentratu miedzi, bocianie gniazdo – właz rewizyjny instalacji odprowadzania gazów procesowych Wydziału Ołowiu Huty Miedzi „Głogów”,

– właz rewizyjny instalacji odprowadzania gazów procesowych Wydziału Ołowiu Huty Miedzi „Głogów”, babka – zakrzepnięta część metalu i żużla w trakcie odlewania ołowiu do kadzi.

– zakrzepnięta część metalu i żużla w trakcie odlewania ołowiu do kadzi. sauna – pomieszczenie, w którym rozprowadzana jest para do suszarni parowej.