Świat tenisa nie ma przed tobą tajemnic? Typuj wyniki French Open i zgarniaj nagrody od TOTALbet!

Świątek po raz trzeci?

Choć Iga Świątek w trakcie tegorocznego French Open skończy dopiero 22 lata, już teraz można zaryzykować twierdzenie, że jest ona specjalistką od gry na paryskiej mączce. Pomimo bardzo młodego wieku pierwsza rakieta świata dwukrotnie triumfowała na kortach Rolanda Garrosa, a podczas zbliżającej się imprezy ma niewątpliwą chrapkę na „ustrzelenie hat-tricka”. Polskich fanów może nieco niepokoić uraz, z powodu którego Świątek musiała poddać ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Rzymie, ale sama zawodniczka uspokaja, że to nic poważnego i po kilku dniach odpoczynku powinna być znów w pełni sił. Czy urodzona w Warszawie zawodniczka będzie w stanie powtórzyć spektakularny poziom, na który wzniosła się podczas ubiegłorocznych zawodów we Francji? Wówczas „maszyna z Raszyna” w siedmiu meczach oddała rywalkom zaledwie jednego seta, a spotkanie finałowe przeciwko Amerykance Coco Gauff było prawdziwym pokazem siły. Polka triumfowała 6:1, 6:3, tak naprawdę ani przez moment nie pozwalając rywalce poczuć, że jest w stanie nawiązać równorzędną walkę. Choć poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, eksperci z TOTALbet nie mają wątpliwości, że to Iga będzie główną faworytką French Open. Kurs na takie rozstrzygnięcie legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.72, w przypadku drugiej w tym zestawieniu Aryny Sabalenki wynosi on już 4.60, trzeciej Eleny Rybakiny – 8.00.

Typuj i wygrywaj z TOTALbet

Zbliżający się French Open to nie tylko doskonała okazja, aby ponownie emocjonować się zmaganiami czołowych tenisistów i tenisistek na świecie. Jest to także znakomity sposób, aby zaimponować wiedzą na temat tenisa i przy okazji zgarnąć nagrody od TOTALbet! Wszystko z powodu Typera, przygotowanego przez legalnego polskiego bukmachera specjalnie na paryski turniej. Zasady są proste:

1. Zacznij zabawę:

a. Zaznacz min. 1 zgodę marketingową.

b. Odbierz 100 BetCoinów na start.

2. Typuj mecze

a. Wskaż wynik spotkania.

b. Określ liczbę BetCoinów za którą typujesz.

3. Weszło? Wygrane BetCoiny lecą na Twoje konto, a Ty możesz bawić się dalej!

4. Im więcej BetCoinów tym wyższa pozycja w rankingu! Dla najlepszych czekają nagrody:

1. miejsce – cash (1 200 zł)

2. miejsce – cash (800 zł)

3. miejsce – cash (600 zł)

4. miejsce – freebety (5x100 zł)

5. miejsce – freebety (4x100 zł)

6-10. miejsce – freebety (2x100 zł)

11-25. miejsce – freebet 100 zł

26-50. miejsce – freebet 50 zł

51-100. miejsce – freebet 25 zł

101-200. miejsce – freebet 15 zł