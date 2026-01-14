Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język angielski: odpowiedzi i arkusze CKE już do pobrania

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 za nami. Uczniowie w ostatnich dniach pisali egzaminy z j. polskiego i matematyki. W środę (14.01) odbył się próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z angielskiego. Arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdzał kluczowe umiejętności językowe wymagane na egzaminie ósmoklasisty. Test składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Zakres arkusza obejmował rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, krótką wypowiedź pisemną.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język angielski - ARKUSZE CKE, odpowiedzi sugerowane

Opublikowane sugerowane odpowiedzi pozwalają porównać własne rozwiązania z poprawnymi. Próbny egzamin z języka angielskiego pełni funkcję diagnostyczną i pozwala oswoić się z formą arkusza CKE. Sprawdzenie odpowiedzi i analiza zadań to jeden z najskuteczniejszych sposobów przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty 2026, który odbędzie się w maju.

