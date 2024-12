Świąteczna zbiórka zorganizowana przez franczyzobiorcę Żabki

Pan Łukasz Krzywicki to prawdziwy człowiek orkiestra. Jest radnym Rady Miasta Chełm i pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Oprócz tego jest instruktorem strzelectwa oraz prowadzi kilka własnych przedsięwzięć i stowarzyszeń. Jak się zaczęła jego współpraca z Żabką?

Jak zostałem franczyzobiorcą

Pan Łukasz to trzydziestoczteroletni, rodowity mieszkaniec Chełma, bardzo zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. Wspólnie z małżonką prowadzi kilka sklepów.

– Już 7 lat jestem franczyzobiorcą Żabki. Kilka lat mieszkałem w Anglii, podjąłem decyzję o powrocie do kraju i założyłem swoją pierwszą firmę (zajmującą się hydrografiką). Moja rodzina od zawsze była związana z handlem, a ja zauważyłem przestrzeń do tego, by otworzyć swój własny sklep. Spodobało mi się to, bardzo lubię kontakt z ludźmi. Współpraca franczyzowa z Żabką też w pewnym sensie pomogła mi zostać Radnym Rady Miasta. Bezpośredni kontakt z ludźmi otworzył mi oczy na potrzeby mieszkańców miasta, stąd m.in. zrodził się plan na świąteczną zbiórkę dla najbardziej potrzebujących rodzin – opowiada Pan Łukasz, który wskazuje, że na co dzień trudno zauważyć potrzeby ludzi, którzy nas otaczają. Jego postrzeganie tego co wokół zmieniło pełnienie różnych funkcji i kontakt z mieszkańcami, klientami czy instytucjami pomocy.

Wsparcie dla najbardziej potrzebujących

– Większość z nas może sobie pozwolić na fajne, wygodne i dostatnie święta. Suto zastawione stoły, spotkania z rodziną, prezenty – jednak nie każdego na to stać. Należałoby dostrzec takie osoby i ich potrzeby. Inicjatywa zbierania produktów jest właśnie po to, żeby takim osobom pomóc i wywołać odrobinę uśmiechu na święta – wyjaśnia pan Łukasz. Akcja zbierania produktów z długim terminem ważności dla najbardziej potrzebujących rodzin jest organizowana we współpracy z MOPR-em i lokalnymi przedsiębiorcami. Włączyły się w nią również osoby prywatne i lokalne media. W ubiegłorocznej edycji udało się zebrać produkty dla 56 rodzin!

– Obecnie na terenie miasta mamy 17 punktów, w których odbywa się zbiórka. Liczymy, że w tym roku uda się zebrać paczki dla minimum 58 rodzin – komentuje radny Chełma.

Pierwsza edycja zakończona sukcesem

Ubiegłoroczna akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem.

– We wrześniu tego roku już pojawiały się pierwsze zapytania dotyczącego tego, czy w tym roku też będzie organizowana zbiórka – mówi z entuzjazmem pan Łukasz. – Widząc tak duże zainteresowanie zbiórką, nie mogłem odmówić i mam nadzieję, że ta akcja zapisze się w kanonie lokalnych przedsięwzięć. Widać, że jest zapotrzebowanie i są chęci, by pomagać. Bardzo mnie cieszy, że trafiłem w niszę, która do tej pory była niezauważana.

Franczyzobiorca przypomina, że zbiórki produktów są organizowane w specjalnie oznaczonych punktach m.in. plakatami z informacjami o akcji w witrynach sklepów i nie tylko. Jednym z punktów zbiórki na mapie Chełma jest chociażby budynek Centrum Korepetycji Black Sparrow. Przy sklepowych kasach można zauważyć oznaczone koszyki na produkty od darczyńców.

– Zbiórka produktów trwała do 19 grudnia 2024 r., a paczki będą wydawane w MOPR 23 grudnia – dodaje Pan Łukasz.

Świąteczna kolacja – dla każdego

– Angażujemy się wyłącznie w zbieranie produktów żywnościowych. Najbardziej potrzebne są produkty codziennego użytku, takie, które mogą pomóc w przygotowaniu kolacji wigilijnej np. mak w puszce, kawa, herbata, cukier i mąka do przygotowania świątecznych wypieków – wylicza pan Łukasz. – wokół nas są osoby, które mieszkają często w trudnych warunkach. Przygotowanie Świąt może być dla wielu z nich zbyt kosztowne. A jeśli sami mieszkańcy są gotowi nieść taką pomoc potrzebującym, to uważam, że trzeba z tego korzystać. I dawać ludziom szczęście, jeśli jest taka możliwość – dodaje Pan Krzywicki i wspomina, że w ubiegłorocznej akcji beneficjenci bardzo pozytywnie zareagowali na paczki. Pan Łukasz zapytany o to, jak udaje mu się pogodzić wszystkie obowiązki z pracą charytatywną, odpowiada:

– Jeżeli coś się robi z pasją, to nie jest to praca – mówi ze śmiechem. – To jest realizowanie swojej wewnętrznej misji. Mam olbrzymie wsparcie ze strony pracowników, rodziny i przyjaciół, więc nie mogę narzekać! A później, kiedy już usiądę w święta do stołu, to czuję się w 100 proc. spełniony. Wtedy już nawet kolacja wigilijna inaczej smakuje.

