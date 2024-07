Świąteczny koncert jakiego jeszcze nie było! Matteo Bocelli, Andrea Bocelli, David Garrett i sanah na jednej scenie!

Bilety na ten wyjątkowy świąteczny koncert trafią do sprzedaży w najbliższy poniedziałek, 29 lipca o godzinie 10:00. Będzie je można zakupić na www.biletserwis.pl.

Wieczór „Matteo Bocelli. A Christmas Night With Matteo” składać się będzie z cudownych melodii i piosenek w wykonaniu gwiazd światowej muzyki solo, w duetach i z towarzyszeniem chóru. Usłyszymy m.in. „O Holy Night”, „Silent Night”, „Amazing Grace”, „Happy Xmas (War is Over)”, „We Wish You A Merry Christmas” i „Last Christmas”. Oczywiście nie zabraknie także tradycyjnych polskich kolęd.

Głównym bohaterem wieczoru będzie Matteo Bocelli – wschodząca gwiazda światowej muzyki, która już zaskarbiła sobie w Polsce ogromną miłość i oddanie fanów. To młodszy syn wielkiego Andrei Bocellego, tenora wszech czasów i ikony współczesnego świata muzyki. Matteo obrał już swoją ścieżkę kariery i bliższe są mu utwory popowe, ale nie odżegnuje się od klasyki. Fani na tegorocznych koncertach w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Zabrzu mogli usłyszeć zarówno utwór „Caruso” w poruszającym wykonaniu Matteo, jak i covery popowe oraz standardy światowej muzyki. Polska publiczność doskonale bawiła się także przy zupełnie nowych piosenkach, stworzonych specjalnie dla niego, które wokalista umieścił na swojej debiutanckiej płycie. Fanki szalały, gdy artysta opuszczał scenę i wychodził do nich na widownię, tańczył z nimi, uwodzicielsko się uśmiechał i był niezwykle czarujący!

Już sam koncert świąteczny Matteo Bocellego to olbrzymia gratka dla polskich fanów. Ale to nie wszystko. Młody wokalista zaprosił na swój wieczór gości specjalnych, którzy razem z nim wystąpią w tym wyjątkowym wydarzeniu. Andrea Bocelli - jedna z największych osobowości muzycznych na świecie i najpopularniejszy obecnie tenor na świecie - stworzy niezapomniany duet ze swoim synem. Ich wspólne wykonania w utworach „Perfect Symphony” czy „Fall On Me” doskonale znane są publiczności nie tylko zakochanej w obu wokalistach. David Garrett to wirtuoz skrzypiec, zwany też najszybszym skrzypkiem świata, gromadzi komplety publiczności zarówno, gdy gra klasyczne kompozycje, jak i wtedy, gdy biega po scenie interpretując największe światowe covery pop-rockowe. Tym razem wystąpi w świątecznej odsłonie u boku Matteo. Dla wielu osób zaskoczeniem może być udział sanah – obecnie największej gwiazdy polskiej sceny pop. Muzyczna wrażliwość sanah tak bardzo ujęła Matteo Bocellego, że postanowił zaprosić ją do udziału w tym świątecznym wydarzeniu. sanah to pierwsza polska artystka, która wypełniła po brzegi największe stadiony od stadionu PGE Narodowy w Warszawie, po Stadion Śląski w Chorzowie. Artystom na scenie towarzyszyć będzie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, znana ze wspólnych występów podczas koncertów Andrei Bocellego w Polsce oraz chór. Taki skład artystów gwarantuje niezwykle wysoki poziom krakowskiego wydarzenia i jego spektakularność.

- Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji zawsze mają szczególny charakter. Kolędy i przeboje bożonarodzeniowe brzmią wówczas doprawdy wyjątkowo. A gdy dodamy do tego fakt, że tym razem będą je wykonywać gwiazdy światowej muzyki, otrzymujemy koncert, który z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich jego uczestników – mówi Janusz Stefański z Prestige MJM.

Koncert „Matteo Bocelli. A Christmas night with Matteo” odbędzie się 17 listopada tego roku w TAURON Arenie Kraków. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM. Bilety na ten wyjątkowy świąteczny koncert trafią do sprzedaży w najbliższy poniedziałek, 29 lipca o godzinie 10:00 na www.biletserwis.pl.

i Autor: materiały prasowe

Partner materiału jest MJM Prestige.