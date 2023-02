Szok! Leczył zaparcia żywym węgorzem. "Lekarze wyjęli rybę z odbytnicy"

Wyniki Lotto z 23.02.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Kiedy przegląda się Facebookowe grupy poświęcone nietypowym medycznym przypadkom, zdumiewa odsetek historii związanych z dziwnymi przedmiotami znajdowanymi w odbytach pacjentów. Jedni padają ofiarami pijackich zakładów, drudzy kończą na oddziale ratunkowym po realizacji swoich fantazji seksualnych, a jeszcze inni postanawiają leczyć zaparcia wkładaniem węgorzy do odbytu. Taki niewiarygodny przypadek opisali niedawno medycy tworzący Facebookowy portal STOP The Bleed - Polska. Na jeden z polskich oddziałów ratunkowych przyjęto pacjenta z bólem brzucha. Po badaniach okazało się, że przyczyna bólu jest szokująca. Mężczyzna miał w ciele żywą rybę... Co dokładnie piszą autorzy profilu o tym przypadku?

"Pacjent został przyjęty na Oddział Ratunkowy z powodu bólu brzucha. W badaniu fizykalnym stwierdzono zapalenie otrzewnej. W wywiadzie przyznał, że węgorz został włożony do odbytnicy w celu złagodzenia zaparcia. W trakcie laparotomii ratunkowej stwierdzono 3-centymetrową perforację, wynik działania węgorza, który starał się wydostać. Odbytnicę podzielono w miejscu perforacji, a proksymalny koniec wyprowadzono jako kolostomię. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Pacjent został wypisany do domu w siódmej dobie" - piszą autorzy medycznego profilu STOP The Bleed - Polska.

Francuskie media w grudniu donosiły o nieco podobnej sytuacji, do której doszło w jednym ze szpitali w Tulonie. Na izbę przyjęć zgłosił się tam wieczorem 88-letni pacjent, twierdząc, że... w jego odbycie utknął pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej. Dyrektor kliniki musiał pospiesznie zarządzić ewakuację, bo mogło dojść do wybuchu. Akcja usuwania pocisku z pacjenta zakończyła się powodzeniem. Nie wiadomo, jakim sposobem pozostałość po pierwszej wojnie światowej znalazła się w odbycie 88-letniego Francuza.

