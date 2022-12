88-latek z pociskiem artyleryjskim w odbycie na izbie przyjęć! Ewakuowano szpital

88-letni pacjent przyszedł do szpitala z pociskiem artyleryjskim z I wojny światowej w odbycie! Ewakuacja kliniki i szokująca operacja

To nie historia z "Allo! Allo!", chociaż śmiało mogłaby nią być. Francuskie media donoszą o niezwykłej sytuacji, do której doszło w sobotę, 17 grudnia w jednym ze szpitali w Tulonie, mieście położonym w południowo-wschodniej części kraju. Na izbę przyjęć zgłosił się tam wieczorem 88-letni pacjent, twierdząc, że... w jego odbycie utknął pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej. Osłupiali lekarze chcąc nie chcąc musieli sprawdzić, czy to prawda. Już wstępne oględziny sędziwego pacjenta wykazały, że coś jest na rzeczy. Dyrektor kliniki musiał pospiesznie zarządzić ewakuację, bo mogło dojść do wybuchu. W rezultacie przez staruszka z pociskiem artyleryjskim w odbycie ewakuowano połowę pacjentów i personelu ze szpitala.

Dziwne przedmioty w odbytach pacjentów. Francuscy lekarze ujawniają, że pocisku jeszcze tam nie było

Potem najodważniejsi francuscy medycy wzięli się do dzieła. Staruszka ułożono na sali operacyjnej i zaczęła się akcja usuwania pocisku z pacjenta. Zakończyła się powodzeniem, a Francja odetchnęła z ulgą! Zdjęcie rzeczonego pocisku pokaźnych rozmiarów pokazał między innymi Var-Matin. Nie wiadomo, jakim sposobem pozostałość po pierwszej wojnie światowej znalazła się w odbycie 88-letniego Francuza. "Jabłko, mango, a nawet puszka pianki do golenia… Jesteśmy przyzwyczajeni do znajdowania niezwykłych przedmiotów w miejscach, w których być nie powinny. Ale pocisk? Nigdy!" - mówią medycy z Tulonu cytowani przez Var-Matin. Podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii. Tam pocisk pochodził jednak z II wojny światowej.

