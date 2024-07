Sztuczna inteligencja nie tylko w filmie, ale i w kinie

Uważaj na wakacjach, aby nie stracić auta. To warto wiedzieć przed wyjazdem za granicę

Zdjęcia do filmu „Avatar: Istoty wody” rozpoczęły się w 2017 roku. Na premierę czekać trzeba było aż pięć lat, a produkcja kosztowała 250 milionów dolarów. Entuzjaści rozwiązań AI przekonują, że dzięki sztucznej inteligencji będzie taniej i szybciej.

- To nie oznacza, że algorytmy zastąpią aktorów, scenografów czy scenarzystów. Sztuczna inteligencja jest zręcznym imitatorem, ale brakuje jej ludzkiej perspektywy, dzięki której przeżyte emocje wsparte doświadczaniem życia na wielu płaszczyznach owocują prawdziwymi dziełami sztuki – komentuje Miłosz Horodyski, artysta, pisarz, który zarządza kultowym Kinem Kijów - W rękach artystów sztuczna inteligencja może stać się wspaniałym narzędziem do tworzenia wszystkiego tego, co wciąż mieści się w kategorii science-fiction.

i Autor: archiwum Kino Kijów

Krakowskie Kino Kijów to nie tylko budynek pełniący funkcje projekcyjne dla blisko 1000 widzów. To także, jak podkreślają animatorzy tego miejsca, tradycja myśli modernistycznej, która bardzo mocno koresponduje ze współczesnymi trendami w rozwoju technologii.

- W myśli modernistycznej, na przykładzie Kina Kijów ziściło się marzenie twórców do przenikania się świata realnie doświadczanego z wykreowanym na srebrnym ekranie. Projekt architektoniczny zakładał otwartą, przeszkloną formułę budynku, gdzie fasada stawała się ekranem dla przechodniów, którzy zaglądając przez szklane ściany „zaczepiani” byli przez kosmiczną, tętniącą ferią kolorów 300-metrową mozaikę oddzielającą foyer kina od sali projekcyjnej. Krystyna Strachocka – Zgud, autorka tego dzieła chciała poprzez abstrakcyjne dzieło pokazać, jak kino staje się dla nas wszechświatem wyobraźni, który mocno wpływa na nasze życie – dodaje Miłosz Horodyski.

i Autor: archiwum Kino Kijów

Modernistyczna filozofia zainspirowała właścicieli Kina Kijów. Szklane ściany, lustra, przestrzenność konstrukcji znalazła swoje odzwierciedlenie w projekcie, który pozwolił na przeniesienie budynku kina do Fortnite.

Łącznikiem między światem wirtualnym a realnym stał się awatar, który połączony z ChatemGPT wita odwiedzających kino pojawiając się na największym w Polsce interaktywnym lustrze.

Przy okazji „Nekon Festival” czyli święta kultury azjatyckiej, wirtualna asystentka zmieni się w Neko Chan bohaterkę mangi, która została ożywiona specjalnie na to wydarzenie i dzięki AI będzie na żywo rozmawiała z uczestnikami festiwalu.

i Autor: plakat Nekon Festival

Z kolei tuż przed „Nekon Festival” w Kinie Kijów odbędzie się Silence Music Festival, podczas którego sztuczna inteligencja pomoże zasnąć wszystkim tym, którzy słuchając nowej wersji „Wariacji Goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha będą chcieli, tak jak chciał tego kompozytor, zmrużyć oko.

- Wariacje Goldbergowskie powstały dla cierpiącego na bezsenność rosyjskiego dyplomaty przebywającego na drezdeńskim dworze. Podczas nieprzespanych nocy prosił swego klawesynistę, Johanna Gottlieba Goldberga, aby ten pomagał mu przetrwać długie godziny bez snu. Bach wpisał na ostatniej stronie rękopisu trwającego ponad godzinę dzieła skrót „etc.”, zachęcając muzyków do dalszych przetworzeń tematu wyjściowego. Nikt nie podjął się tego zadania. Postanowił to zrobić, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji kompozytor Marek Chołoniewski– wyjaśnia dr Mateusz Mati Zubik, dyrektor Silence Music Festival – Tak powstał projekt „(A)Insomnia” czyli w wolnym tłumaczeniu „Sztuczna inteligencja lekiem na bezsenność”.

„(A)Insomnia” zmieni Kino Kijów w ogromną salę koncertową, gdzie słuchacze będą mogli wygodnie, niemal jak do snu, ułożyć się w miękkich materiałowych bezach i oddać się przyjemności słuchania utworu odegranego przez wybitnych pianistów a wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.

- To nie tylko artystyczny performance, ale symboliczny znak czasów. Kino jako świątynia X muzy otwiera swoje drzwi dla twórczych maszyn, które wspólnie z ludźmi tworzą sztukę intermedialną zarówno w sferze obrazu jak i dźwięku –zaznacza dr Mateusz Mati Zubik.

„Silence Music Festival” i „Nekon Festival” odbędą się w krakowskim Kinie Kijów pod koniec sierpnia.