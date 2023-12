Szukasz pomysłów? Podpowiedzi szukaj w aplikacji Allegro

Świąteczne iluminacje na ulicach, piękne wystawy sklepów, kolorowe bombki na choince, nastrojowe kolędy, aromat pierników, Święty Mikołaj, spotkania z bliskimi, prezenty. Uwielbiamy Święta Bożego i ich magiczną atmosferę. Bo dzięki niej wszyscy czujemy się jakbyśmy znów mieli kilka lat. I jak dzieci nie możemy doczekać się wigilijnej pierwszej gwiazdki, a potem prezentów rozpakowywanych z wypiekami na twarzy.

Aby jednak móc cieszyć się wraz z bliskimi tą wspaniałą chwilą, musimy wcześniej zadbać, by każdy z domowników i gości dostał prezent, który sprawi mu prawdziwą radość.

Mikołaj, Gwiazdor czy Aniołek?

Tradycyjnie za magicznym pojawieniem się podarków pod choinką stoi magiczna postać. Co do tego jaka, zdania są już podzielone. Jak wykazało badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie platformy zakupowej Allegro, według 60 % mieszkańców naszego kraju prezenty przynosi Święty Mikołaj. 10% Gwiazdor, 7 % Dzieciątko, 6% Gwiazdka, a 4 % Aniołek. 12% Polaków wręcza bliskim podarki w swoim imieniu.

Pora na świąteczne na zakupy

Niezależnie od tego, kto w naszym domu jest świątecznym darczyńcą, prezenty trzeba wcześniej kupić. A to zazwyczaj niełatwe zadanie. Nic dziwnego, że niektórzy poszukiwanie podarków rozpoczynają długo przed świętami. Z badania zwyczajów zakupowych przed Bożym Narodzeniem przeprowadzonego na zlecenie Allegro wynika, że niemal 60% Polaków kupuje prezenty już jesienią, a 27% na początku grudnia. Ponad 13% czeka z tym jednak do ostatniej chwili.

Udane prezenty „last minute”

Jeśli wcześniej nie mieliśmy czasu na świąteczne zakupy lub zwyczajnie brakowało nam pomysłów na podarki dla bliskich, najwyższy czas zacząć działać. Poszukiwanie prezentów „last minute” bardzo ułatwia aplikacja Allegro.

Popularna platforma zakupowa nie tylko przygotowała dla swoich klientów niezwykle bogatą ofertę świąteczną, ale także gwarantuje błyskawiczną dostawę. Znajdujące się przy aukcji specjalne oznaczenie – ikona czerwonego prezentu oznacza, że zamawiany produkt dotrze do nas przed świętami.

Zamiast więc w ostatniej chwili nerwowo tłoczyć się w sklepie, możemy spokojnie zrobić zakupy nie ruszając się z domu. Dzięki sprawnie działającej aplikacji Allegro nie potrzebujemy do tego nawet komputera, wystarczy nam telefon.

Dobre ceny na Gwiazdkę

Nie da się ukryć, że świąteczne prezenty to spory wydatek. Z jednej strony, chcemy sprawić radość bliskim, a z drugiej musimy trzymać się ustalonego budżetu, bo rozpoczynanie nowego roku z debetem na koncie nie jest najlepszym pomysłem. Tu także z pomocą przychodzi nam Allegro.

Jeśli przy wybranym produkcie znajduje się oznaczenie „Gwarancja Najniższej Ceny”, możemy być pewni, że to najtańsza oferta wśród wybranych sklepów online.

Dodatkową korzyścią z zakupów na Allegro jest możliwość skorzystania z usługi Allegro Smart!, która gwarantuje nielimitowaną liczbę darmowych dostaw kurierem oraz do tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru, a także bezpłatne zwroty. Cena Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie.

Jeśli korzystamy z platformy po raz pierwszy, możemy przystąpić do programu Smart! na Start - w ramach bezpłatnego okresu próbnego jest 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy.

Niespodzianka czy spełnienie życzeń?

W niektórych rodzinach tradycją są prezenty niespodzianki. Badanie przeprowadzone na zlecenie Allegro wykazało, że 3 na 10 respondentów ceni sobie element zaskoczenia pod choinką. Większość woli jednak upewnić się, że prezent będzie trafiony. Ponad połowa ankietowanych pyta bliskich, co chcieliby dostać, 16% korzysta z podpowiedzi zawartych w listach do Świętego Mikołaja, a 10 % prosi osoby, które zamierza obdarować o przesyłanie linków do prezentów marzeń. Jak się okazuje jest to całkiem skuteczna taktyka, bo 3 na 4 badanych stwierdziło, że nigdy nie zwróciło do sklepu nietrafionego podarku świątecznego.

Niezależnie od tego, czy stawiasz na niespodziankę pod choinką czy też chcesz spełnić życzenie bliskiej osoby, może Ci się przydać kilka pomysłów na prezenty.

Dla dziecka

LEGO City Dom rodzinny i samochód elektryczny

i Autor: Materiały prasowe

Zabawa klockami pobudza kreatywność, wyobraźnię i logiczne myślenie. Rozwija także koordynację oraz precyzję ruchów, ćwiczy umiejętność skupienia uwagi i pomaga dziecku wyciszyć się. Znane z doskonałej jakości klocki LEGO są szczególnie godne polecenia. Idealnie dopasowane elementy, które łatwo można ze sobą łączyć, figurki zachęcające dziecko do odgrywania w zabawie scen z życia, ciekawie skonstruowane pojazdy, sprawiają, że zabawa nimi nigdy się nie nudzi. Dla sześciolatków i starszych dzieci świetnym prezentem będzie np. zestaw LEGO® City Domek rodzinny i samochód elektryczny (60398). Zawiera on jadalnię z oranżerią, kuchnię, dwie sypialnie, łazienkę, które można ze sobą łączyć, samochód elektryczny wraz ze stają ładowania oraz trzy ludziki, figurkę szczeniaczka i inne akcesoria. Inspiracją do zabawy mogą być interaktywne instrukcje oraz aplikacja LEGO Builder, dzięki której dziecko może zobaczyć budowane modele w 3D, śledzić postępy prac oraz zapisywać i przeglądać wirtualne projekty.

Dla kobiety

Klasyczna elegancja, czyli portfel Puccini

i Autor: Materiały prasowe

Portfel to klasyka prezentów gwiazdkowych. Ale model firmy Puccini z kolekcji Murano rzeczywiście wyróżnia się na tle innych. Prosty, elegancki design, ciepły, optymistyczny kolor oraz najwyższej jakości naturalna skóra zachwycą nawet najbardziej wymagające panie. Dodatkowym atutem produktu są kompaktowe rozmiary, dzięki którym zmieści się nawet do niewielkiej torebki. Portfel firmy Puccini zwraca uwagę również wyjątkowo dopracowanym wnętrzem. Duża liczba praktycznych przegródek na dokumenty, karty bankowe i banknoty, oddzielne miejsce na bilon oraz dodatkowa kieszeń z tyłu sprawiają, że łatwo jest w nim utrzymać porządek, a w razie potrzeby znalezienie potrzebnej rzeczy zajmie tylko chwilę. Wnętrze portfela wyposażono w system zabezpieczający przed kradzieżą danych z karty (RFID).

Dla mężczyzny

Moda na wesoło

i Autor: Materiały prasowe

Skarpetki nie muszą być nudne. Przeciwnie mogą być zabawnym akcentem, a czasem wręcz ozdobą męskiej garderoby. Doskonałym dowodem jest zestaw czterech par skarpet oferowany przez firmę Soxo. Intensywne kolory oraz wesołe wzory cieszą oko i poprawiają humor nawet w najbardziej pochmurny zimowy dzień. Sympatyczna zebra, pływająca wśród wodorostów ośmiornica, senny leniwiec i pędzący przez sawannę gepard zaskakująco dobrze wyglądają na męskich stopach. I to niezależnie od wieku ich właściciela. Skarpetki firmy Soxo wykonane są z miękkiej, miłej w dotyku bawełny najwyższej jakości i mają idealną długość na chłodne dni – sięgają znacznie powyżej kostki. Dodatkową zaletą zestawu jest pomysłowe opakowanie, które do złudzenia przypomina… pudełko z pizzą. To będzie więc prawdziwa niespodzianka.

Partnerem materiału jest Allegro