Szybki internet i telewizja z Play - w domu i poza domem

Z badania zrealizowanego w listopadzie br. w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna na zlecenie Play, Polacy wolny czas najchętniej spędzają w domu przed ekranem. 58 proc. z nas ogląda w tym czasie programy, filmy i seriale (z czego 54 proc. korzysta z serwisów streamingowych). Z kolei 55 proc. badanych w wolnych chwilach korzysta z sieci lub mediów społecznościowych. Wymaga to szybkiego i stabilnego internetu – zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego – a więc i wydajnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sieć, czyli fundament sukcesu Play

Wraz z rozwojem cyfrowego świata, wzrasta zapotrzebowanie na transfer danych. Zużycie danych w sieci mobilnej Play zwiększa się co roku o ok. 25 proc. Transfer danych rośnie też w sieci stacjonarnej operatora – w przeciętnym gospodarstwie domowym wzrósł on w ostatnich latach aż trzykrotnie. Wysoki popyt wymaga nieustannego rozwoju infrastruktury. Fioletowy operator dostarcza usługi mobilne przez infrastrukturę obejmującą ponad 12 tys. nowoczesnych stacji bazowych. Konsekwentnie rozbudowuje też sieć stacjonarną. Zaawansowana infrastruktura telekomunikacyjna pozostaje jednym z fundamentów sukcesu operatora. To m.in. dlatego Play jest najchętniej wybieranym dostawcą usług mobilnych wśród osób przenoszących numer. Dzięki przejęciu w 2022 r. UPC Polska zyskał też ważną pozycję na rynku usług stacjonarnych.

Cyfrowy świat z superszybkim światłowodem

Choć fioletowy operator kojarzy się z usługami mobilnymi, to w jego ofercie znajdują się też liczne usługi stacjonarne. Światłowód Play potrafi rozpędzić się nawet do 5 Gb/s, co zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Do tego oferuje routery umożliwiające płynne oglądanie filmów, strumieniowanie gier czy rozmowy video.

Wolność wyboru telewizyjnej rozrywki

Play dynamicznie rozwija też segment telewizji cyfrowej opartej na dostępie do sieci. Klienci mogą zdecydować się na klasyczną Telewizję Max lub nowatorską Telewizję Nowej Generacji, dzięki której mogą dopasować ofertę do potrzeb wybierając spośród pakietów kanałów i serwisów streamingowych.

Fioletowy operator planuje dalszy rozwój swojej infrastruktury oraz oferty usług – tak przydatnych zarówno w domu, jak i poza domem.

Partnerem materiału jest Play