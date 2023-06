To ostatni dzwonek, by złożyć oświadczenie i korzystać ze zwiększonego limitu

Co trzecia gmina chce podwyższyć ceny

Tarcza Solidarnościowa obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe i innych klientów, którzy korzystają z grupy taryfowej G. Zamraża ona tegoroczne ceny energii na poziomie średnich cen z 2022 r., ale tylko w ramach określonych limitów.

Wszystkim gospodarstwom domowym przysługuje gwarantowana cena za energię do 2000 kWh rocznie. Jeśli zużywasz więcej, za pozostałe kilowaty zapłacisz już wyższą cenę. Dla niektórych odbiorców, którzy na co dzień potrzebują więcej energii elektrycznej niż przeciętna rodzina, te limity zostały podwyższone. I to oni, żeby skorzystać z wyższych limitów, muszą złożyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia.

Roczne limity dla gospodarstw domowych l 2000 kWh – dla większości gospodarstw domowych:

2600 kWh – dla gospodarstw domowych, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością,

3000 kWh – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny,

3000 kWh – dla rolników,

2000 kWh – w związku z budową domu jednorodzinnego.

Odbiorcy, którzy nie są w grupach uprawnionych do wyższych limitów, nie muszą nic robić. Natomiast pozostałe osoby muszą złożyć stosowne oświadczenie do końca czerwca 2023 r.

E.ON pomaga swoim klientom

30 czerwca 2023 to ostatni dzień, w którym można złożyć oświadczenie o przyznanie większego limitu zużycia energii elektrycznej. Klienci E.ON Polska nie muszą w tym celu nawet wychodzić z domu. Mogą to zrobić elektronicznie, przez formularz kontaktowy na stronie eon.pl/kontakt. Gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, muszą złożyć jedynie oświadczenie. W przypadku rolników i rodzin wielodzietnych, trzeba do nich dołączyć odpowiednie dokumenty:

kopię Karty Dużej Rodziny– w przypadku rodzin wielodzietnych,

kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego od gruntów – w przypadku rolników.

Oświadczenia mogą składać także reprezentanci stowarzyszeń ogrodowych, którzy administrują rodzinnym ogrodem działkowym (limit 250 kWh na działkę) i klienci indywidualni na taryfie budowlanej. W tym przypadku wnioski mogą składać osoby, które wykorzystują energię elektryczną na potrzeby budowy domu jednorodzinnego (jak już pisaliśmy, limit wynosi 2000 kWh).

Ze zbiorem najważniejszych informacji dotyczących Tarczy Solidarnościowej można zapoznać się na stronie eon.pl/tarcza-solidarnosciowa.

Przeczytaj, unikniesz błędów!

Ponieważ jest już bardzo mało czasu na złożenie oświadczenia, wypełnij je uważnie. Nie może być w nim błędów, jeśli ma zostać przyjęte.

1. PODAJ SPÓJNE DANE OSOBOWE

Jest to szczególnie ważne, jeśli ubiegasz się o zwiększony limit na podstawie innego dokumentu, np.: Karty Dużej Rodziny. Pamiętaj, aby dane osoby, która podpisuje oświadczenie były takie same, jak dane podane na dokumencie.

2. ZŁÓŻ OSOBNE OŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO PUNKTU POBORU ENERGII

Limit zużycia przysługuje na każdy punkt poboru energii (PPE). Jeśli masz kilka lokali, z których każdy ma osobny licznik energii, złóż kilka oświadczeń. Numer PPE znajdziesz na swojej fakturze za energię elektryczną.

3. NIE ZAPOMNIJ O ODPOWIEDNIM PODPISIE

Składasz oświadczenie elektronicznie? Najwygodniej podpiszesz je za pomocą profilu zaufanego. Pamiętaj, że E.ON nie może przyjąć od ciebie skanu oświadczenia podpisanego.

4. PAMIĘTAJ O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Jeśli ubiegasz się o limit 3000 kWh, pamiętaj, aby do oświadczenia dołączyć wymagany dokument. Dla rodzin wielodzietnych jest to kopia Karty Dużej Rodziny, a dla rolników - kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego dla gruntów za rok 2022.

5. SKORZYSTAJ Z INSTRUKCJI

Zobacz, jak krok po kroku poprawnie wypełnić i złożyć oświadczenie. Instrukcje znajdziesz na stronie eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

E.ON Polska udostępnił bezpłatne narzędzie, Kalkulator Online – Szkoda Prądu. Znajdziesz go na stronie internetowej: eon.pl/szkodapradu. Przeczytasz tam także porady, jak można zmniejszyć zużycie prądu na co dzień bez ogromnych zmian i wyrzeczeń. Dowiesz się m.in. jak efektywniej korzystać z urządzeń domowych oraz dlaczego warto pamiętać o wyłączaniu urządzeń, gdy z nich nie korzystasz.

