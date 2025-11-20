TechForAgrinnovation: Dołącz do Huawei Startup Challenge V i uprawiaj z nami przyszłość!

i Autor: Huawei/ Materiały prasowe Konferencja prasowa HSC V

Aleksandra Kolarczyk - Corporate PR Manager Huawei

Pięć edycji, jeden cel: wsparcie technologii dla lepszego jutra

Huawei Startup Challenge od pięciu lat łączy młodych innowatorów, ekspertów i liderów biznesu, promując wykorzystanie technologii służących społeczeństwu i planecie. W tym roku uczestnicy zmierzą się z bieżącymi wyzwaniami sektora rolno-spożywczego: od inteligentnego monitoringu upraw (IoT, czujniki, drony), przez precyzyjne systemy nawadniania i nawożenia, po analitykę danych i AI wspierającą decyzje w produkcji żywności, rolnictwie i przetwórstwie rolnym. Tegoroczna edycja realizowana jest we współpracy z organizacją Youth Business Poland, która wspiera przedsiębiorców w przekształcaniu pomysłów w realne innowacje, tworząc środowisko sprzyjające współpracy startupów, biznesu i samorządów. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 300 tys. złotych.

Poszukiwane są innowacyjne rozwiązania, które pomagają zwiększać efektywność, ograniczać zużycie energii i wody, redukować straty żywności oraz wspierać przejrzystość łańcucha dostaw. W tym roku szczególną uwagę poświęcono również projektom rozwijającym rolnictwo precyzyjne, zwiększającym odporność sektora na zmiany klimatu oraz wspierającym ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Ważnym kryterium pozostaje możliwość praktycznego zastosowania produktu oraz jego realny wpływ na zrównoważony rozwój sektora rolniczego.

„Od pięciu lat w ramach Huawei Startup Challenge wspieramy rozwój polskich innowacji. Z roku na rok obserwujemy rosnący potencjał i kreatywność startupów, które biorą udział w wyzwaniu. To ogromna satysfakcja widzieć, że nasze działania realnie przyczyniają się do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce, poprzez promocję konkretnych, nowatorskich rozwiązań. Tym bardziej cieszy nas, że jubileuszowa edycja programu koncentruje się na rolnictwie i bezpieczeństwie żywności, czyli sektorach, które są kluczowe dla polskiej gospodarki i wymagają nowoczesnego podejścia. Huawei Startup Challenge to platforma, która łączy świat innowacji, nauki i biznesu, pomagając startupom wprowadzać ich pomysły w życie i rozwijać technologie o realnym znaczeniu dla społeczeństwa oraz środowiska. Gorąco zachęcam naszych wspaniałych innowatorów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji, z myślą o rozwoju i przyszłości polskiego sektora rolnego” – powiedział Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i komunikacji Huawei Polska

Kapituła konkursu składa się z cenionych przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz sektora publicznego. Podczas gali finałowej dziesięć najlepszych startupów zaprezentuje swoje projekty, a trzy z nich zostaną nagrodzone czekami o wartości 150 tys., 100 tys. i 50 tys. złotych.

Od początku istnienia programu Huawei Startup Challenge konsekwentnie łączy technologię z ideą odpowiedzialności społecznej. Każda dotychczasowa edycja skupiała się na innym, ważnym z perspektywy społecznej i środowiskowej obszarze: od inkluzywności i różnorodności, przez ochronę środowiska i zdrowie, po zieloną energię i innowacyjne rolnictwo. Udział w Huawei Startup Challenge to nie tylko rywalizacja o nagrody finansowe, ale przede wszystkim szansa na zdobycie doświadczenia, eksperckiego wsparcia i dotarcie do sieci kontaktów branżowych. Startupy uczestniczące w programie mają możliwość pracy ze znakomitymi mentorami, poznania perspektywy dużych organizacji i otoczenia inwestorów oraz zaprezentowania swoich rozwiązań szerokiemu gronu partnerów branżowych.

„Rolnictwo to nasza przyszłość i filar bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a jednocześnie sektor stojący dziś przed największymi wyzwaniami od dekad. Światowy rynek agritech rośnie o ponad 12% rocznie, a technologia staje się kluczową odpowiedzią na kryzys klimatyczny i rosnące potrzeby żywnościowe. Do 2050 roku globalna produkcja żywności musi zwiększyć się o 60%, przy jednoczesnym spadku emisji z rolnictwa. To ogromna presja — ale i ogromna szansa na innowacje. W Polsce mamy znakomite zespoły deep-tech, które mogą stać się liderami tej transformacji, o ile otrzymają odpowiednie wsparcie. Huawei Startup Challenge jest właśnie takim impulsem: daje startupom dostęp do ekspertów, partnerów i narzędzi niezbędnych do skalowania. Dlatego ta edycja ma wyjątkowe znaczenie” – mówi Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Adrian Migoń CEO Youth Business Poland

Zgłoś swój startup już dziś!

Twoja technologia może zrewolucjonizować rolnictwo? Pokaż ją światu i zgłoś swój startup do Huawei Startup Challenge V! Wypełnij formularz znajdujący się na stronie https://huaweistartupchallenge.pl/ i dołącz do społeczności innowatorów, którzy tworzą technologie z misją i realnie wpływają na przyszłość polskiego rolnictwa.

Tegoroczną edycję wspierają również liczni partnerzy instytucjonalni, biznesowi oraz medialni, którzy od lat angażują się w rozwój polskiego ekosystemu innowacji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Izba Handlu, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Pracodawcy RP oraz Przedsiębiorcy.pl. Do grona partnerów branżowych dołączyli także: Maspex, InnoTech4Life oraz Tangent Line Ventures. W promocję konkursu aktywnie włączają się również media branżowe i ogólnopolskie, które objęły wydarzenie patronatem medialnym: AgroNews, Agro Profil, Android, Antyweb, Biznes Alert, Business Impact Review, Business Insider, Dziennik Gazeta Prawna, Egospodarka, Focus, Gazeta Wyborcza, ISB News, IT Reseller, Logistyka 360, Mam Startup, My Company Polska, Nasze Miasto, Newseria, Nowoczesny Przemysł, Nowy Marketing, Portal Spożywczy, Rzeczpospolita, Spożywcza TV, Spidersweb, Strefa Biznesu, Super Express, Top Agrar, Tygodnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze Polska, Wiadomości Spożywcze.