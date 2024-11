Tegoroczny festiwal to szansa na produkty nawet za 1 zł! Dowiedz się, jak Polacy kupują podczas Black Weeks

Jesienne wyprzedaże przyciągają rzesze konsumentów. Na zlecenie Allegro1 firma Danae przeprowadziła badanie dotyczące tego, jak Polacy podchodzą do jesiennych wyprzedaży. Wynika z niego, że aż 58 proc. ankietowanych dokładnie planuje zakupy w tym sezonie. Są też bardziej skłonni korzystać z promocji oferowanych podczas Black Weeks, gdy zostaną o nich odpowiednio wcześnie poinformowani. Zdeklarowani łowcy promocji mogą odwiedzić nową stronę kampanii Black Weeks na Allegro. Tu znaleźć można informacje o nadchodzących i aktywnych promocjach. Wśród kupujących są także osoby, które wolą spontaniczne zakupy. Tutaj z pomocą przyjdzie aplikacja Allegro.

Funkcja Catcher – kto może z niej skorzystać?

Robiąc zakupy w aplikacji Allegro z aktywnym pakietem Allegro Smart!, czekają na ciebie superpromocje – właśnie dzięki funkcjonalności Catcher. W ramach Catchera – codziennie, do końca listopada 2024 r. – możesz mieć 5 kultowych produktów w cenie nawet o połowie niższej oraz skorzystać ze specjalnej promocji dnia – za 1 zł! Dodatkowo, smartowicze, którzy będą sprawdzali promocje w ramach funkcjonalności Catcher przez 5 kolejnych dni – mogą otrzymać kupon o wartości 10 zł do wykorzystania w aplikacji Allegro, zanim upłyną kolejne 3 dni, przy zakupach za minimum 90 zł.

Zyskujesz z Allegro Smart!

Subskrybenci usługi Allegro Smart! mają dostęp do najlepszych ofert w czasie Black Weeks. Co więcej, teraz minimalna wartość zamówienia (obowiązująca do 2 grudnia) jest niższa i wynosi tylko 30 zł przy zamówieniach do automatów paczkowych i punktów odbioru. Będąc Smart! i robiąc zakupy za min. 65 zł, możesz korzystać z dostaw do domu. Subskrybenci i osoby, które przedłużą usługę, mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Smart!, w ramach której czeka na nich aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 kolejnych miesięcy2. Z okazji Black Weeks roczny pakiet Allegro Smart! to koszt zaledwie 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż w regularnej cenie. Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby przedłużające aktywną subskrypcję.

Taniej nawet o 50 proc.!

To dopiero początek Black Weeks, ale nie czekaj, aż inni użytkownicy zgarną najlepsze produkty w wyjątkowo niskich cenach! Zadbaj o to, by twoje zakupy były przemyślane i sprawdź najlepsze okazje na stronie kampanii https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday. Oto kilka produktów z różnych kategorii, które możesz nabyć w atrakcyjnej cenie:

[1]Raport Danae “Trendy zakupowe 2024”, badanie przeprowadzone w czerwcu 2024 metodą wywiadów CAWI na reprezentatywnej grupie 500 osób (n=500) robiących zakupy w internecie.

[2] Promocja trwa do 23.12.2024 i mogą z niej korzystać tylko użytkownicy, którzy nie brali udziału w promocji “Aktywuj Smart! za darmo” i nie posiadali płatnej wersji Smart!