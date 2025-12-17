TOP KANAPKA DLA KAŻDEGO? Coś dla zabieganych, aktywnych i dbających o zbilansowaną dietę czeka w każdej Żabce

Odpowiednią ilość białka trudno zapewnić wyłącznie z tradycyjnych źródeł, takich jak jajka czy jogurt, dlatego Żabka oferuje gotowe, wysokobiałkowe posiłki z linii „Porcja DobreGO!”. Na szczególną uwagę zasługuje pożywna kanapka Tomcio Paluch High Protein, która otrzymała Certyfikat Dobry Produkt 2025 podczas niedawnego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

TOP kanapka dla każdego

Trójkątna kanapka Tomcio Paluch High Protein z szynką z indyka i pomidorem jest nie tyko smaczna, ale także sycąca. Została opracowana m.in. we współpracy z dietetykami i dostarcza aż 24 g pełnowartościowego białka! Jest przygotowywana na chlebie proteinowym i ma obniżoną zawartość cukrów, dlatego to dobry wybór także dla osób z insulinoopornością czy chorych na cukrzycę. Może stać się wartościowym drugim śniadaniem dla dzieci, które w pośpiechu zmierzają do szkoły. Wystarczy wstąpić do Żabki i spakować ją do plecaka! Kanapka jest również pożywnym posiłkiem dla seniorów czy osób uprawiających sport, które po powrocie z pracy natychmiast biegną na siłownię.

Moc białka

Wysokobiałkowa kanapka z oferty marki własnej Żabki może uzupełniać niedobory białka w diecie i dodać energii na resztę dnia. Taka gotowa propozycja to również oszczędność czasu i energii. Kanapka Tomcio Paluch High Protein zapewnia uczucie sytości na dłużej, więc nie ma potrzeby podjadania między posiłkami. Po kanapkę mogą śmiało sięgać też osoby, które są na deficycie kalorycznym, gdyż ten posiłek pozwala utrzymać masę mięśniową także podczas odchudzania.

Tomcio Paluch nagrodzony za jakość!

– Wierzymy, że smaczne i dobre rozwiązania powinny być na wyciągnięcie ręki, dlatego chcemy również wspierać naszych klientów w dbaniu o zbilansowaną dietę, tak ważną w codziennym, zabieganym życiu. Kierując się tą zasadą, wprowadziliśmy nową linię produktów wysokobiałkowych. Nagrodzona kanapka jest jej kluczowym elementem i cieszy się ogromną popularnością wśród naszych klientów. Produkt ten oznaczyliśmy specjalnym symbolem Porcja DobreGO!, który gwarantuje idealne zbilansowanie składników odżywczych przy zachowaniu wyśmienitego smaku – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk kliniczny i doradca ds. dobrego żywienia Grupy Żabka.

Wysokobiałkowa Kanapka High Protein Tomcio Paluch, dostępna w sklepach Żabka, została nagrodzona Certyfikatem Dobry Produkt 2025 w kategorii Marki Własne podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu. To potwierdza wysoką jakość produktów dostępnych w Żabce oraz nieustanny rozwój oferty marek własnych sieci.