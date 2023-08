i Autor: Materiały prasowe

Ochrona przed zniszczeniami domu

Trąba powietrzna zniszczyła wieś. Jak się chronić przed skutkami żywiołów?

Uszkodzone dachy, powalone drzewa – tak wyglądają miejscowości, przez które przeszły trąby powietrzne. W ostatnim tygodniu lipca w Polsce doszło do kilku takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. Cechą wspólną tych zdarzeń jest ich nagła i nieprzewidywalna natura, co skłania do zastanowienia się nad koniecznością ochrony swojego mienia. W obliczu takich katastrof, ubezpieczenie DOM w LINK4 może stać się kluczowym wsparciem i gwarancją bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich finansów.