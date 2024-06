Trwa konkurs dla innowacyjnych startupów – „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

– Innowacje to fundament gospodarki naszego regionu. Mazowsze ma potencjał, by stać się kolebką przyszłych jednorożców, czyli startupów, które nie tylko osiągną globalny sukces, ale także przyczynią się do dynamicznego rozwoju lokalnej społeczności. Konkurs „Startuj z Mazowsza” jest naszą inwestycją w innowacyjne talenty – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Trzy kategorie

Startupy mogą zgłaszać się w 3 kategoriach:

INNO-TECH – startupy, które tworzą nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe;

– startupy o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo; START – startupy, które tworzą innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Viable Product lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.

Nagrody

Pula nagród to 90 tys.zł – zwycięski startup w każdej kategorii otrzyma nagrodę finansową w kwocie 30 tys.zł. Oprócz tego startupy mogą liczyć na wsparcie medialne, możliwość nawiązania relacji biznesowych, a także pozyskania inwestora. Mają również szansę na zdobycie nagród specjalnych od partnerów konkursu.

Udział w konkursie to nie tylko szansa na rzetelną ocenę pomysłów przez ekspertów biznesu, technologii i innowacji, ale także okazja do zaprezentowania ich szerszej publiczności. – Każdy startup marzy o sukcesie. Nasz konkurs to doskonała okazja, aby ten cel osiągnąć. Dajemy najlepszym startupom nagrody finansowe, ale też niezbędne wsparcie, dzięki któremu mogą przekształcić swoje wizje w rzeczywistość – zaznacza Wiesław Raboszuk.

Wypełnij zgłoszenie

Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online