Twoje cztery kąty pod ochroną – dobre ubezpieczenie domu, to znaczy jakie?

Dom to więcej niż ściany – to Twój świat pełen wspomnień

Dom to Twój azyl, coś więcej niż tylko miejsce do spania czy odpoczynku. To przestrzeń, gdzie kwitnie codzienne życie, gdzie każdy przedmiot oznacza cenne wspomnienia. To także dorobek całych lat. Zdjęcia z wakacji, cenne pamiątki, ulubione sprzęty – wszystko to tworzy Twój świat. A co, jeśli nagle coś go zniszczy?

Mieszkanie czy dom – bez ubezpieczenia ryzyko ponosisz sam

W mieszkaniu w bloku powszechnym zagrożeniem jest zalanie przez sąsiada. Wystarczy awaria instalacji wodnej piętro wyżej i Twój sufit, ściany, meble czy podłogi mogą zostać całkowicie zniszczone. Z kolei w domu za miastem pojawia się zupełnie inne wyzwanie – dzikie zwierzęta. Wilki, kuny czy dziki mogą uszkodzić ogrodzenie, dach, a nawet wtargnąć do środka, pozostawiając po sobie poważne szkody. W mieście zmorą są za to wandale. Wyobraź sobie, że świeżo odnowioną elewację Twojego domu ktoś szpeci bazgrołami graffiti – naprawa takich uszkodzeń to kosztowne przedsięwzięcie. A złodzieje? Niestety kradzieże to plaga zarówno w miejskich blokowiskach, jak i w domach jednorodzinnych.

Nie tylko pożar! Wichura, ulewy – nad pogodą nie zapanujesz

Istnieje jeszcze jedno zagrożenie, które właścicielom domów i mieszkań spędza sen z powiek – pożar. Wystarczy spięcie w instalacji elektrycznej, by ogień spowodował tragedię, niszcząc w mgnieniu oka Twój dorobek życia. Do tego dochodzą inne nieprzewidywalne zdarzenia: wichury, huragany, napór śniegu, gwałtowne ulewy czy osunięcia gruntu. Pogoda staje się coraz bardziej kapryśna, a groźnych zjawisk pogodowych z roku na rok przybywa. Dlatego tak ważne jest, by być przygotowanym na każdą ewentualność.

LINK4 Dom – szeroka ochrona od wszelkich ryzyk

Aby zabezpieczyć się przed niespodziewanymi wydatkami, warto wybrać ubezpieczenie domu/mieszkania LINK4 Dom w wariancie All Risk. Tego typu polisa chroni przed skutkami większości zdarzeń losowych, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone z ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. szkody wyrządzone przez Twoje własne, domowe zwierzaki.

Ubezpieczenie domu/mieszkania pokrywa koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi w stałych elementach budynku, takich jak okna, dach czy schody. Co ważne, ochroną w ramach elementów stałych objęte są również meble kuchenne w zabudowie i szafy wnękowe.

Wsparcie na co dzień – szybka pomoc, zaliczki i fachowcy

Ochrona LINK4 Dom nie kończy się oczywiście na samym budynku. Ubezpieczeniem możesz objąć również jego wyposażenie, w tym meble oraz sprzęt RTV/AGD. W przypadku ich zniszczenia lub utraty, możesz liczyć na odszkodowanie, co daje Ci pewność, że Twój dobytek jest odpowiednio zabezpieczony.

Dla właścicieli domów istotnym udogodnieniem jest zwiększenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta. W przypadku ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka limit ten wzrósł z 20 tys. zł do 10 procent sumy ubezpieczenia murów (maksymalnie 40 tys. zł).

Dodatkowo zwiększono limity odpowiedzialności za szkody w ruchomościach domowych przechowywanych w przynależnych pomieszczeniach, takich jak garaże czy piwnice. LINK4 rozszerzył również ochronę na ruchomości znajdujące się na zabudowanych balkonach, loggiach, tarasach i w ogrodach zimowych, co dodatkowo zwiększa zakres zabezpieczenia Twojego majątku.

Informatycy i fachowcy na wyciągnięcie ręki

Polisa LINK4 Dom to nie tylko zabezpieczenie Twojego majątku, ale również możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jest to niezwykle przydatne w sytuacjach, takich jak przypadkowe zalanie sąsiada czy uszkodzenie czyjegoś mienia.

Dodatkowo, w ramach Assistance domowy, możesz liczyć na wsparcie fachowców, takich jak elektryk, hydraulik czy ślusarz, w razie nagłych zdarzeń losowych czy awarii. Nowością w ofercie jest usługa assistance informatyczny, która obejmuje m.in. wsparcie informatyczne i doradztwo prawne w przypadku włamania na konto na portalu społecznościowym, do skrzynki e-mail, otrzymania lub otworzenia podejrzanej wiadomości lub podejrzanego załącznika oraz tzw. szkody na e-reputacji, czyli gdy nasze dobre imię ucierpi np. przez opinie głoszone przez innych użytkowników sieci.

Ochrona dla różnych typów nieruchomości

Ubezpieczenie LINK4 Dom obejmuje nie tylko domy jednorodzinne i mieszkania, ale także domy letniskowe oraz nieruchomości będące w trakcie budowy. Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia domu, ochroną objęte są przynależne pomieszczenia, takie jak strychy czy piwnice, a także budynki gospodarcze (w tym garaże – również blaszane), które położone są na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny.

Elastyczna oferta

Polisa LINK4 Dom jest dostosowywana indywidualnie do Twoich potrzeb. Cena zależy od wartości nieruchomości i wybranych sum ubezpieczenia, co pozwala na elastyczne dopasowanie ochrony do Twoich wymagań. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, LINK4 ma w ofercie polisy dla najemców, które umożliwiają zabezpieczenie mienia ruchomego na wypadek kradzieży lub zniszczenia.

Jak kupić ubezpieczenie, by spać spokojnie?

Ubezpieczenie LINK4 Dom dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl. Warto też zasięgnąć fachową poradę u doradców, dzwoniąc na infolinię 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.