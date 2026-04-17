Ubezpieczenie NNW psa i kota bez dopłat w polisie mieszkaniowej

Choć to tylko dane szacunkowe, bo żaden rejestr nie podaje dokładnej liczby właścicieli czworonogów w Polsce, to przyjmuje się, że psa ma około 50 procent dorosłych Polaków. Kotów jest nieco mniej, ale to i tak zawrotna liczba – szacuje się, że odsetek wynosi ponad 30 procent.

„Właściciele czworonogów to wyjątkowi ludzie. Empatyczni, dbający o mniejszych przyjaciół. Moja firma docenia takie cechy, dlatego tak ochoczo podejmujemy się ochrony psów i kotów w ramach ubezpieczenia na przykład mieszkania. Czworonożny przyjaciel to często najważniejszy domownik, szczególnie dla osób samotnych i dla dzieci. Dlatego tak ważna jest dla nas opieka nad nimi” – mówi Przemysław Saltarski, wiceprezes Zarządu AGRO Ubezpieczeń.

Aby uzyskać ochronę, wystarczy wykupić pakiet od wszystkich ryzyk w AGRO Ubezpieczeniach. Ochronę NNW otrzymuje się w cenie. Objęte są nią wszystkie psy i koty mieszkający w ubezpieczonym lokalu. Odszkodowanie zostanie wypłacone w dwóch najczęstszych przypadkach – potrącenia przez pojazd lub pogryzienia przez inne zwierzę.

Autor: AGRO Ubezpieczenia/ Materiały prasowe

„To najczęstsze przypadki. Warto dodać, że ochroną objęte są zwierzęta pogryzione przez inne psy, ale też na przykład zwierzynę leśną. Oczywiście nie musi się to wydarzyć na terenie własnej posesji” – uzupełnia Przemysław Saltarski.

Polisa działa też poza domem. Nasz przyjaciel jest chroniony i na spacerze w pobliskim parku, i w czasie wakacji na drugim końcu Polski. Produkt „Bezpieczny Dom” zapewnia też ochronę w przypadku choćby otrucia lub zranienia psa na terenie posesji podczas włamania oraz obrażenia spowodowane pożarem.

„Zauważamy coraz więcej zgłoszeń z NNW psów i kotów oraz innych zdarzeń losowych zaistniałych na terenie domu, podwórka przed domem czy w mieszkaniu. AGRO Ubezpieczenia ponoszą odpowiedzialność również za nieumyślne obrażenia wywołane przez właściciela, który na przykład niechcący nadepnął psu na łapę i potrzebna jest interwencja weterynarza” – dodaje Przemysław Saltarski.

Towarzystwo idzie na rękę właścicielom psów i kotów w zakresie tak zwanej likwidacji szkody. Po nagłym zdarzeniu, czyli na przykład potrąceniu psa, jego właściciel może od razu jechać do kliniki weterynaryjnej. Po interwencji lekarza opłaca wizytę. Do AGRO Ubezpieczeń dostarcza rachunek wraz z dokumentacją medyczną i diagnozą lekarza. Jeśli do urazu doszło w wyniku obrażeń opisanych w tym artykule (oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), to z założenia towarzystwo nie będzie wymagać żadnych innych dokumentów – czyli nie będzie potrzebne na przykład zaświadczenie z policji o przebiegu zdarzenia, choć oczywiście każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Takie podejście jest sporym ułatwieniem powodującym, że osoby ubezpieczające dom lub mieszkanie w AGRO Ubezpieczeniach coraz chętniej korzystają z otrzymanej w ramach swojej polisy opcji ubezpieczenia dla czworonogów.

„Mnogość trafiających do nas zgłoszeń pokazuje, jak wiele niebezpieczeństw czyha na naszych pupili. Wypłacaliśmy odszkodowanie za leczenie owczarka podhalańskiego. Wydostał się na ulicę i wpadł pod koła przejeżdżającego auta. Bardzo często dochodzi do pogryzień. Ostatnio obsługiwaliśmy zgłoszenie ataku dokonanego na niedużego mieszańca na smyczy przez psa rasy agresywnej biegającego bez opieki. Zapadło mi w pamięci też leczenie malutkiego kotka – stracił przednie zęby. Najbardziej smucą przypadki, gdy musimy zwrócić pieniądze za uśpienie czworonożnego przyjaciela. Niestety – takie sytuacje też są dość częste” – podsumowuje Monika Hromada, menadżer produktu w AGRO Ubezpieczeniach.

Polisę Bezpieczny Dom można zawrzeć w jednym z tysięcy punktów multiagencyjnych w całej Polsce. Ochrona czworonogów obowiązuje zarówno w przypadku dużych domów, jak i niewielkich kawalerek.

