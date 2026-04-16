39-latek miał już bilet. Chciał lecieć do Holandii, pojechał do więzienia

Maria Hędrzak
2026-04-16 21:39

Poszukiwany mężczyzna miał już bilet i czekał na lotnisku na lot do Holandii. Jego plan uniknięcia więzienia pokrzyżowali jednak kryminalni z warszawskiej Pragi-Południe. Ostatecznie 39-latek trafił do zakładu karnego.

Autor: KRP VII/ Materiały prasowe

- Kryminalni zajmujący się poszukiwaniami na bieżąco weryfikują pozyskiwane informacje i monitorują możliwości zatrzymania osób, za którymi zostały wydane nakazy doprowadzeń czy listy gończe. Ich skuteczność często zależna jest od szybkości reakcji i możliwości natychmiastowego działania - podkreśliła podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Zatrzymanie 39-latka poszukiwanego listem gończym na lotnisku

Prawdziwość tych słów potwierdza niedawna akcja przeprowadzona przez stołecznych policjantów. Funkcjonariusze w ostatniej chwili dowiedzieli się, że ścigany listem gończym 39-latek zamierza opuścić kraj i wylecieć do Holandii. Mężczyzna miał już wykupiony bilet, a cała podróż była zaplanowana, aby uchronić go przed pobytem w zakładzie karnym.

- Kryminalni błyskawicznie się zorganizowali i przystąpili do działania. Na lotnisku, na hali odlotów podjęli stosowną obserwację. Nie potrzebowali wiele czasu, by w tłumie zlokalizować interesującego ich 39-latka - podkreśliła funkcjonariuszka.

Podróż mężczyzny zakończyła się w rejonie bramki lotniskowej, gdzie doszło do jego zatrzymania. Zamiast lecieć do Holandii, został odwieziony do więzienia po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji. Spędzi tam najbliższy rok, odbywając karę za oszustwo.

