IMGW wydał ostrzeżenia dla północnej Polski. W tych powiatach warto uważać

Maria Hędrzak
2026-04-16 22:45

Najbliższa noc przyniesie potencjalnie groźne zjawiska atmosferyczne na północy Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał "żółte" ostrzeżenia dla części powiatów w trzech województwach. Sprawdź, na co trzeba uważać.

Autor: Unsplash / Robin the Bird; IMGW/ Materiały prasowe

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami i gęstą mgłą?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w nocy z czwartku na piątek na północy Polski wystąpią powodujące potencjalne niebezpieczeństwo zjawiska pogodowe. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać do godzin porannych.

Gęsta mgła pojawi się w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, gdańskim, nowodworskim, a także w Słupsku, Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Ten alert pozostanie w mocy od godz. 20:00 do 8:00. Na znacznie rozleglejszym obszarze synoptycy prognozują spadki temperatur. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmuje powiaty: sławieński, koszaliński, szczecinecki, sępoleński, tucholski, świecki, grudziądzki, człuchowski, bytowski, słupski, lęborski, wejherowski, kartuski, kościerski, chojnicki, starogardzki, tczewski, gdański, kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski oraz Gdańsk, Gdynię i Sopot. Mieszkańcy tych rejonów muszą uważać od północy do godz. 7:30.

Prognoza pogody IMGW na piątek 17 kwietnia

W piątek mieszkańcy zachodniej i północnej Polski mogą liczyć na małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się przejaśnienia. O poranku na północy utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

"W ciągu dnia, we wschodniej i południowej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 11°C na północnym wschodzie, około 15°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C miejscami na południowym zachodzie; chłodniej na Helu około 6°C" - czytamy w prognozie IMGW.

Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a jedynie na południu i okresami na Pomorzu powieje silniej z północy i północnego zachodu.

Noc z piątku na sobotę upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, choć na wschodzie i południu chmur okresowo będzie więcej. Na południu popada też słaby, przelotny deszcz. Mgły dadzą się we znaki w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie widzialność spadnie do 200 metrów.

"Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, chłodniej miejscami na Pomorzu, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, około 0°C i przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych" - przekazali synoptycy.

Miał atrapę Pisma Świętego, a w niej schowek na klucz! "Pobożny" kierowca wpadł, bo spowodował kolizję - zobacz zdjęcia:

W skrytce przypominającej książkę z napisem „Holy Bible” znajdował się zamykany na klucz schowek, w którym ujawniono narkotyki
Galeria zdjęć 8
Polacy boją się mieszkać przy granicy z Rosją. Wsie wymierają. Młodzi uciekają. Tu robi się niebezpiecznie… - Komentery
Środek Tygodnia
16.04.'25 Koszty zmian klimatycznych-H.Krajewska
Środek Tygodnia
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

