IMGW wydał ostrzeżenia dla północnej Polski. W tych powiatach warto uważać

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami i gęstą mgłą?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w nocy z czwartku na piątek na północy Polski wystąpią powodujące potencjalne niebezpieczeństwo zjawiska pogodowe. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać do godzin porannych.

Gęsta mgła pojawi się w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, gdańskim, nowodworskim, a także w Słupsku, Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Ten alert pozostanie w mocy od godz. 20:00 do 8:00. Na znacznie rozleglejszym obszarze synoptycy prognozują spadki temperatur. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmuje powiaty: sławieński, koszaliński, szczecinecki, sępoleński, tucholski, świecki, grudziądzki, człuchowski, bytowski, słupski, lęborski, wejherowski, kartuski, kościerski, chojnicki, starogardzki, tczewski, gdański, kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski oraz Gdańsk, Gdynię i Sopot. Mieszkańcy tych rejonów muszą uważać od północy do godz. 7:30.

Prognoza pogody IMGW na piątek 17 kwietnia

W piątek mieszkańcy zachodniej i północnej Polski mogą liczyć na małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się przejaśnienia. O poranku na północy utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

"W ciągu dnia, we wschodniej i południowej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 11°C na północnym wschodzie, około 15°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C miejscami na południowym zachodzie; chłodniej na Helu około 6°C" - czytamy w prognozie IMGW.

Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a jedynie na południu i okresami na Pomorzu powieje silniej z północy i północnego zachodu.

Noc z piątku na sobotę upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, choć na wschodzie i południu chmur okresowo będzie więcej. Na południu popada też słaby, przelotny deszcz. Mgły dadzą się we znaki w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie widzialność spadnie do 200 metrów.

"Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, chłodniej miejscami na Pomorzu, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, około 0°C i przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych" - przekazali synoptycy.

