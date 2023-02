Unia próbuje zawłaszczyć lasy

24 stycznia odbywało się posiedzenie unijnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jej zadaniem było zaopiniowanie wniosków Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany traktatów. Pośród nich był i ten, który wstrząsnął leśnikami i wszystkimi miłośnikami lasów w Polsce. Okazało się, że Komisja przyklepała propozycję, by leśnictwo wyłączyć z suwerennych kompetencji państw członkowskich i przenieść je na poziom unijny. O lasach w Polsce będą więc mogli decydować urzędnicy w Brukseli.

Cios w suwerenność

– Stanowczo mówimy temu: „nie!” Nigdy nie będzie naszej zgody na tego rodzaju zmianę traktatów odbierającą Polsce kompetencje w tak ważnym obszarze – mówi wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Zaniepokojeni sytuacją Siarka wraz z Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, w pilnym trybie zorganizowali konferencję prasową w Sejmie. Podczas spotkania z dziennikarzami padły słowa, że dzisiejsza opinia może w krótkim czasie wyewoluować w dyktat służący szantażowaniu Polski. Wyzbycie się narodowej kompetencji odnośnie do leśnictwa stanie się jednym z kamieni milowych, którymi Unia pozbawia Polskę suwerenności, jak to się obecnie dzieje z KPO.

i Autor: Shutterstock

Trzecia część kraju poza kontrolą

Polski model zarządzania lasami jest podziwiany na arenie europejskiej. Lasy Państwowe, które sprawują pieczę nad 80 proc. obszarów leśnych, wkrótce zainaugurują jubileusz 100-lecie. Ten ogromny bagaż doświadczeń i przyszłość świetnie działającej organizacji stają teraz pod znakiem zapytania.

– Oddać leśne kompetencje Brukseli to pogrzebać wieki doświadczeń i wyrzucić tradycje do kosza. Nie ma na to naszej zgody, by trzecią częścią Polski – bo tyle stanowią lasy – zarządzano spoza Polski – mówi Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Cała ta sprawa oznacza też ubezwłasnowolnienie naszego kraju odbywające się sukcesywnie poprzez oddawanie krajowych kompetencji w ręce Brukseli. Obowiązkiem leśników jest alarmowanie, gdy ten niebezpieczny proces dotyka naszej dziedziny.

Zwierzęta, rośliny i… kopaliny!

Lasy to nie tylko drzewa, rośliny, zwierzęta i grzyby. To ogromny areał liczący ponad 90 tys. km kw., równy trzem państwom wielkości Belgii. A pod powierzchnią – wartościowe surowce. Na pewno ze względów strategicznych ten obszar powinien pozostawać w sferze decyzji Polaków, uważają leśnicy.

Polskie lasy to także koło zamachowe gospodarki. Razem z przemysłem drzewnym odpowiadają za kilka procent krajowego PKB. Mówi się, że Polska mebluje Europę, bo dzięki stabilnej podarzy drewna i mądrej polityce Lasów Państwowych polski przemysł drzewny zajmuje czołowe miejsce pod względem produkcji i eksportu. Cały sektor leśno-drzewny to ok. 400 tys. miejsc pracy, głównie na terenach niezurbanizowanych.

– A jak wygląda unijne zarządzanie lasami, pokazano nam w Puszczy Białowieskiej – przypomina Edward Siarka.

i Autor: Materiały prasowe Obumierająca Puszcza Białowieska – efekt protestów samozwańczych ekologów i ingerencji Unii Europejskiej. Czy tak mają wyglądać wszystkie lasy w Polsce?!

Efekt „ochrony” to martwe drzewa

Dziś Puszcza Białowieska, którą pielęgnowały pokolenia leśników i miejscowej ludności, wskutek brukselskiej ingerencji wygląda niczym cmentarzysko martwych drzew. To dla leśnika, ale i Polaka z krwi i kości, bardzo bolesny widok. Siarka uważa, że do tego samego mogą prowadzić unijna polityka klimatyczna i kierunek ochrony przyrody forsowany z Unii. Chodzi o wyłączenie w imię ochrony klimatu 10 proc. powierzchni lądowej Unii z jakiegokolwiek zagospodarowania. W naszym kraju oznaczałoby to pozostawienie jednej trzeciej lasów samym sobie. Tak jak samą sobie pozostawiono puszczę.

i Autor: Materiały prasowe

– Czy chcemy teraz, by w takie nekropolie jak Białowieża zamieniły się lasy, do których chodzimy na grzyby? Czy zależy nam na tym, by spadające martwe drzewa zagrażały bezpieczeństwu naszych dzieci? By tak jak Puszcza Białowieska wyglądały podwarszawska Puszcza Kampinoska czy lasy okalające Toruń, Gdańsk i inne miasta? – pyta retorycznie na koniec rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. – Nie gódźmy się na chybione pomysły eurokratów!

Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska:

i Autor: Materiały prasowe

Lasy porastają jedną trzecią Polski. To przyroda, ale także cenne grunty i kopaliny. Nie możemy się zgodzić, by o takim zasobie decydowano za nas.

Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych

i Autor: Materiały prasowe

To skandal, by o polskich lasach nie mogli decydować Polacy. Aż za bardzo przypomina to czasy, gdy decyzje w sprawach naszego kraju podejmowali Chruszczow i Breżniew!

Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych

i Autor: Materiały prasowe

Pod pozorem walki z ociepleniem klimatu rujnuje się polskie przyrodę i gospodarkę. To może oznaczać zakaz wstępu do lasu, zakaz zbioru grzybów i jagód.