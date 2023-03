UNICEF pomaga uchodźcom w Polsce

Wyniki Lotto z 09.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Inauguracja odbyła w się w obecności Pierwszej Damy – Agaty Kornhauser-Dudy. Raport przedstawia sytuację rodzin uchodźczych w Polsce w ciągu ostatniego roku oraz działania pomocowe na ich rzecz podjęte przez UNICEF wraz z polskim rządem, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Wojna w Ukrainie spowodowała najszybszy kryzys przesiedleńczy na świecie i największy w Europie od czasu II wojny światowej. W szczytowym momencie w Polsce przebywało 3,5 mln uchodźców z Ukrainy. Obecnie w naszym kraju jest zarejestrowanych ponad 1,5 mln uchodźców z tego objętego wojną kraju. Około 90 proc. z nich to kobiety i dzieci.

Po wybuchu wojny UNICEF szybko podjął działania w celu utworzenia w Polsce biura pomocy humanitarnej oraz nawiązania partnerstw z ministerstwami, miastami i organizacjami pozarządowymi, aby dzieci uchodźców mogły się uczyć, a ich rodziny były zdrowe i bezpieczne.

- Polska zareagowała na ten kryzys. To, co UNICEF mógł zaoferować, to bardzo potrzebne wsparcie, zaopatrzenie i wiedza techniczna, powiedział Philippe Cori, zastępca dyrektor regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. - Cała nasza odpowiedź była oparta na partnerstwie z Polską – jej władzami centralnymi i lokalnymi oraz jej społeczeństwem obywatelskim i obywatelami - dodał.

Gość honorowy wydarzenia, Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP, podziękowała UNICEF za dotychczasową pomoc. Angielska mega gwiazda Robbie Wiliams, również dziękował za pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W inauguracji raportu udział wzięli także Barbara Socha, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Wojciech Gerwel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Philippe Cori, zastępca dyrektor regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej oraz dr Rashed Mustafa Sarwar, krajowy koordynator biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Podczas wydarzenia głos zabrały także dzieci z Ukrainy, które podzieliły się swoim świadectwem życia.

Raport UNICEF w liczbach

· 900 tys. dzieci i nastolatków korzysta z możliwości edukacyjnych. Uczęszczają do szkół, przedszkoli i uczą się online w w swoich szkołach w Ukrainie. Mieli także zajęcia pozalekcyjne podczas obozów młodzieżowych.

· 570 tys. usług udzielonych dzieciom i rodzinom z Ukrainy na przejściach granicznych, dworcach czy miejscach zakwaterowania w Polsce. Pomoc ta obejmuje tworzenie przestrzeni przyjaznej dzieciom, a także udzielanie informacji o opiece medycznej, edukacji, zakwaterowaniu i transporcie.

· 450 tys. dzieci i opiekunów otrzymało pomoc psychologiczną i psychiatryczną, również w języku ukraińskim.

· 370 tys. kobiet i dzieci otrzymało dostęp do opieki zdrowotnej oraz niezbędne środki ochrony zdrowia.

· 200 tys. dzieci - dzięki współpracy UNICEF z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej - skorzystało ze świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus.