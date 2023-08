Uwaga na burze i pioruny! To duże niebezpieczeństwo także dla Twojego auta

Wyniki Lotto z 29.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Ubezpieczenie na życie to nie luksus ani fanaberia

Błyskawice, powalone drzewa, podtopienia i tysiące interwencji strażaków. Wichura nie tylko uszkadzała dachy, ale również powalała drzewa, które jak w Dębicy na Podkarpaciu, miażdżyły samochody. Na szczęście auta były zaparkowane i nie było ofiar. Ale straty finansowe są ogromne.

Jak zadbać o samochód w czasie groźnej burzy? Oto kilka cennych wskazówek:

1. Zabezpiecz auto przed gradem. Grad może stanowić poważne zagrożenie dla lakieru i karoserii Twojego pojazdu. W razie zbliżającej się burzy spróbuj zaparkować swój samochód w garażu lub pod zadaszeniem. Jeśli to niemożliwe, przykryj go specjalną matą lub kocem, by zmniejszyć ryzyko uszkodzeń.

2. Uważaj na zalania. Intensywny deszcz może spowodować zalanie dróg oraz obszarów parkingowych. Unikaj przejeżdżania przez głębokie kałuże, które mogą zaszkodzić układowi elektrycznemu i mechanicznemu Twojego auta. Nie należy wjeżdżać do wody, jeśli nie wiadomo, jak jest głęboka. W kałużach mogą się także znajdować przedmioty, które grożą uszkodzeniem samochodu. Do tego w samochodach spalinowych, ale też elektrycznych może dojść do zwarcia w kontakcie z wodą. Pojazd się zatrzyma. Akumulator 12 V rzadko jest chroniony przed wodą. W instrukcji obsługi jest podana głębokość brodzenia. Przekroczenie jej może oznaczać kłopoty.

3. Oszczędzaj na prędkości. Gwałtowne porywy wiatru mogą utrudnić prowadzenie pojazdu. W takich warunkach zachowaj umiar w prędkości i zwiększ odstęp od innych samochodów. To pozwoli Ci na reakcję w razie nagłej zmiany warunków na drodze.

4. Pioruny. Czy mój samochód jest bezpieczny, kiedy z nieba spadają gromy? To pytanie zadaje sobie każdy, kto podróżuje autem w czasie nawałnicy. Po naszej stronie jest fizyka. Auto działa jak „klatka Faradaya”. W przypadku samochodu, który ma metalową karoserię, metal działa jako doskonały przewodnik elektryczny. Ładunek spłynie po niej na ziemię, minimalizując skutki uderzenia. Oznacza to, że wnętrze samochodu, w tym pasażerowie, znajdują się w pewnym stopniu w bezpiecznej strefie. Ważne jest, aby w trakcie burzy pozostać w samochodzie, z zamkniętymi oknami i drzwiami, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z powierzchnią metalowej karoserii.

5. Ubezpieczenie właściwe na każdą pogodę. Nie zapomnij o ubezpieczeniu swojego pojazdu. Warto zainwestować w ubezpieczenie komunikacyjne, które nie tylko chroni Twój samochód przed szkodami wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych, ale także daje Ci spokój w razie niespodziewanych zdarzeń.

Pakiet OC z korzyściami

LINK4 oferuje innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe, które chronią Cię w każdej sytuacji. Pakiet OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony gwarantuje wiele dodatkowych korzyści. Jeśli Twoje auto z powodu żywiołów dozna uszkodzeń uniemożliwiających dalszą jazdę, LINK4 zapewni Ci bezpłatną pomoc drogową i odholowanie pojazdu na odległość do 100 km. Dodatkowo, przez okres 3 dni otrzymasz samochód zastępczy, tak samo jak w przypadku kradzieży.

Pomyśl o odszkodowaniu

Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie za zniszczenia wywołane skutkami żywiołów, powinieneś pomyśleć o dobrowolnym pełnym lub częściowym ubezpieczeniu casco. Wielu kierowców, zwłaszcza posiadających już starsze auta, rezygnuje z takiej polisy, zniechęcona kosztami. Ale LINK4 ma na to sposób. To Smart Casco będące ekonomicznym dodatkiem, który możesz dołączyć do swojego pakietu OC.

Ochrona już od 59 zł

Dzięki Smart Casco ograniczasz ryzyko za niewielką sumę. Ceny tego ubezpieczenia zaczynają się już od 59 złotych przy autach poniżej 15 tys. złotych wartości i kończą się na 424 złotych dla pojazdów w granicach 25-40 tys. złotych.

Cena jest niższa niż pełnej polisy autocasco, ponieważ wybierasz tylko określone ryzyka, których najbardziej się obawiasz i w ten sposób możesz oszczędzać na polisie.

A do wyboru są trzy podstawowe warianty: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Te warianty można ze sobą łączyć, np. wybierając Szkodę i Żywioły albo wszystkie trzy naraz.

Przede wszystkim musisz określić, jakiego zagrożenia się najbardziej obawiasz. W przypadku nawałnic, burz i huraganów auto zabezpieczy wariant Żywioły. Ubezpieczyciel pokryje szkody, jeśli na samochód spadnie drzewo albo gdy uszkodzi go piorun lub grad.

Z pewnością zawsze przyda się także drugi z pakietów dotyczący szkody całkowitej. Wówczas zyskujemy ochronę w przypadku zderzenia auta z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ta opcja zadziała także wtedy, gdy nie zdążysz wyhamować i najedziesz na powalone drzewo. Jeśli uszkodzenia rozbitego samochodu będą oznaczać szkodę całkowitą, firma wypłaci za pojazd odszkodowanie.

Ze Smart Casco w LINK4 możesz czuć się spokojny nie tylko w kraju. To ubezpieczenie – jeżeli chodzi o szkody spowodowane żywiołami i szkodę całkowitą – działa w całej Europie. Natomiast w przypadku szkód kradzieżowych ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terenie całej Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – pakietu OC z Programem Pomocy, Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, Smart Casco albo kompleksowego pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.