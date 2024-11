Używane są OK! Naprawa samochodu? Lepsze są części używane, ale oryginalne niż słabej jakości zamienniki

Samochód składa się z setek komponentów, od których sprawności zależy bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów, a także wszystkich innych uczestników ruchu. Wiele części z czasem (lub przebiegiem pojazdu) po prostu się zużywa i traci swoje właściwości. W przypadku tego rodzaju części, producenci często wskazują okres przydatności danego elementu (określając go w czasie albo liczbie przejechanych kilometrów) i zgodnie z tymi wytycznymi zalecają wymianę.

Wszechobecna drożyzna sprawia, że starasz się jak najbardziej ograniczyć wydatki, także przy naprawie samochodu. Nie jesteś w tym osamotniony. W badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2023 r. przez Minds & Roses dla OTOMOTO okazało się, że w związku z sytuacją ekonomiczną aż 45 proc. kierowców zrezygnowała z naprawy samochodu w ciągu poprzedniego roku. Część badanych przyznała, że z powodu cen przełożyła naprawy na późniejszy okres (18 proc.) lub ograniczyła budżet na naprawy (14 proc.). Oszczędności na naprawach są możliwe, pamiętaj jednak, żeby oszczędzać z głową, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich.

Regularne naprawy gwarantują, że nie odczujesz obniżenia osiągów swojego auta, ani komfortu jazdy. Z kolei zaniedbanie napraw może też doprowadzić do poważniejszych awarii. Co także istotne, pojazd regularnie serwisowany ma wyższą wartość na rynku wtórnym.

Oryginalne czy zamienniki?

Odpowiedź na to pytanie jest bardziej złożona. Oryginalne części samochodowe są produkowane przez producenta pojazdu lub na jego zlecenie. Są takie same, jak te, które zamontowano fabrycznie. Producent gwarantuje ich jakość, precyzyjne dopasowanie oraz zgodność z normami bezpieczeństwa i wydajności. Jeśli więc nowe oryginalne części są dostępne, a zasobność twojego portfela pozwala na ich wybór i na naprawę w autoryzowanym warsztacie, to jest to opcja najlepsza z możliwych. Jednak rzadko kto decyduje się na to przy samochodzie, któremu minął już okres gwarancyjny, bo takie naprawy to poważny wydatek. Zwłaszcza, że niekiedy cena nowych części i ich montażu w warsztacie przekracza wartość naprawianego samochodu. Pamiętaj też, że wybór nowych, oryginalnych części nie zawsze jest możliwy - w przypadku starszych aut nowe części, sygnowane logo producenta samochodu, mogą nie być już w ogóle dostępne na rynku.

Zamienniki to części, które nie są produkowane przez producenta samochodu, ale przez inne firmy. Mogą (choć nie muszą) różnić się od oryginalnych jakością, precyzją wykonania oraz trwałością materiałów. Zazwyczaj są tańsze od oryginalnych części. Czy warto w nie inwestować kierując się tylko ceną? Zdecydowanie nie. Możesz zdecydować się na nie, gdy rekomenduje je twój zaufany mechanik, który wie, jak sprawdzają się w samochodach.

Jak zaoszczędzić na naprawie?

Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, osiągów i komfortu jazdy, a także dla utrzymania wartości samochodu, możesz do naprawy użyć oryginalnych części używanych, najlepiej regenerowanych. Takie części pochodzą głównie ze stacji demontażu. Są oryginalne i fabrycznie montowane w samochodach, co oznacza, że były wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami producenta pojazdu. Części używane, które przeszły proces profesjonalnej regeneracji, zostały dokładnie sprawdzone i naprawione przez specjalistów. Proces regeneracji obejmuje wymianę kluczowych elementów i testowanie, co gwarantuje, że część działa bez zarzutu. Takie części są zwykle objęte gwarancją, dokładnie tak, jak nowe. Warto podkreślić, że takie części są zdecydowanie tańsze niż fabrycznie nowe, a często także niż zamienniki.

Marek Mozga, mechanik i ekspert Akademii Części OTOMOTO radzi, na które używane części warto zwrócić uwagę podczas naprawy swojego samochodu:

elementy blacharskie: błotniki, zderzaki, boczki drzwi, szyby boczne itp.,

lusterka,

wiązki elektryczne do silnika,

pompa ABS (oryginalnie to bardzo drogi element, ale da się go wymienić na używany, jeśli tylko nie jest okodowany),

reflektory,

belki tylne zawieszenia,

rozruszniki/alternatory (można je też naprawiać).

Jak kupować używane części?

Możesz to zrobić osobiście lub przez Internet. Mechanik Marek Mozga poleca szeroki wybór i wygodne wyszukiwanie na OTOMOTO i OLX.

Wejdź na główną stronę platformy otomoto.pl i kliknij w zakładkę „części”. We wrześniu 2024 r. 1w podkategorii “Części samochodowe” było dostępnych ponad 3,7 mln aktywnych ogłoszeń z używanymi częściami. Na portalu OLX w tej samej podkategorii było ich ponad 4,5 mln. Wszystko, czego potrzebujesz do swojego auta – od karoserii, przez oleje czy żarówki, po opony. O pomoc przy wyborze właściwych części możesz poprosić zaufanego mechanika.

Na co zwracać uwagę, gdy decydujesz się zrobić to sam? Na stronie Akademii Części OTOMOTO znajdziesz wiele przydatnych informacji i porad dla właścicieli samochodów.

Nie kieruj się samym zdjęciem w ogłoszeniu. Dobrze przeczytaj opis. Możesz też zadzwonić lub wysłać do firmy sprzedającej część prośbę o odpowiedź na kilka dodatkowych pytań.

Wykorzystaj numer VIN. To ważne zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych podzespołów, a już w szczególności tych, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Numer VIN znajduje się w rubryce E dowodu rejestracyjnego twojego samochodu oraz na tabliczce umieszczonej w aucie. Po wpisaniu numeru VIN do jednej z internetowych wyszukiwarek zobaczysz listę części pasujących do twojego auta. W ten sposób będziesz miał pewność, że kupisz odpowiedni komponent.

Możesz też wykorzystać nr VIN samochodu, z którego pochodzą części i w systemie CEPiK sprawdzić historię pojazdu. Zobaczysz na przykład, ile w rzeczywistości oferowany silnik przejechał. Pamiętaj jednak, że weryfikacja w systemie CEPiK nie daje 100-procentowej gwarancji, że informacje są kompletne - silnik mógł być wymieniony w międzyczasie na inny.

Wybieraj sprawdzonych sprzedających, o dobrych opiniach. Mowa o profesjonalnych firmach, które zajmują się demontażem pojazdów i sprzedażą części pochodzących z takich źródeł. Dobrym wyjściem jest osobisty odbiór towaru. Po pierwsze widzisz, co kupujesz i jesteś w stanie dokładnie obejrzeć przedmiot. Po drugie, bardzo często określony element znajduje się jeszcze w aucie - przed zdemontowaniem. Dobrym przykładem może być silnik wycieraczek. Na miejscu możesz sprawdzić czy zamontowany w pojeździe działa prawidłowo. Jeśli tak, to poproś o demontaż, który doświadczonemu mechanikowi w większości przypadków nie zajmie dłużej niż 20 minut.

