VeloTalent Cycling Team kończy sezon pełen sportowych wyzwań i cennych doświadczeń

W mijającym sezonie barwy VeloTalent Cycling Team reprezentowało siedmioro zawodników oraz zawodniczka MTB, Karolina Poroś. Przygotowania do startów obejmowały trzy zgrupowania szkoleniowe: w Dziwnówku, chorwackiej miejscowości Vodice oraz hiszpańskim Benidormie. Tradycyjnie sezon rozpoczął się podczas wyścigu Ślężański Mnich w Sobótce.

Drużyna rywalizowała przede wszystkim w zawodach Pucharu Polski, imprezach mistrzowskich oraz wyścigach MTB. Szczególnie udany sezon zanotowali zawodnicy specjalizujący się w kolarstwie górskim. Podczas Mistrzostw Polski w Polanicy-Zdroju Karolina Poroś i Antoni Filipowicz zajęli piąte miejsce w sztafecie, a sama Karolina wywalczyła srebrny medal w wyścigu juniorek. Kolejne srebro zdobyła podczas Mistrzostw Polski w Maratonie MTB. Bardzo blisko medalu był również Antoni Filipowicz, któremu do miejsca na podium zabrakło zaledwie kilku sekund.

Autor: Ślęża Sobótka Bike Academy/ Materiały prasowe

Równie intensywny był sezon grupy szosowej, która startowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zawodnicy regularnie meldowali się w czołówce wyścigów i wielokrotnie stawali na podium, zdobywając cenne doświadczenia niezbędne w dalszym rozwoju sportowym.

Jak podkreśla Bartosz Huzarski, były zawodnik Tour de France i koordynator projektu VeloTalent Cycling Team, o wartości sezonu nie decydują wyłącznie wyniki.

„Sezon kończymy z mniejszym dorobkiem zwycięstw i medali niż rok wcześniej, ale udało nam się zbudować świetnie rozumiejący się i wspierający zespół. To bardzo ważne dla dalszego rozwoju młodych zawodników. Mentalnie wypuszczamy w kolarski świat świadomych i pewnych siebie sportowców, o których z pewnością jeszcze usłyszymy” – mówi Bartosz Huzarski.

Autor: Dariusz Krzywanski/ Materiały prasowe

Dla większości zawodników był to ostatni sezon w kategorii juniorskiej. Zdobyte doświadczenia, setki godzin treningów, starty w prestiżowych imprezach oraz codzienna praca z trenerami stanowią solidny fundament przed kolejnymi etapami sportowej kariery.

Projekt VeloTalent Cycling Team od trzech lat rozwija się dzięki zaangażowaniu partnerów i sponsorów, którzy wspólnie tworzą młodym zawodnikom profesjonalne warunki do treningu oraz rywalizacji. Szczególną rolę odgrywa VeloBank, sponsor tytularny drużyny, który konsekwentnie wspiera rozwój młodych talentów i promuje aktywny styl życia.

– Wspieranie młodych sportowców to inwestycja w przyszłość. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć zawodnikom VeloTalent Cycling Team w ich sportowej drodze i pomagać im rozwijać potencjał zarówno na rowerze, jak i poza nim. Gratulujemy całej drużynie zakończonego sezonu i już dziś trzymamy kciuki za kolejne sukcesy – podkreśla VeloBank.

Autor: Ślęża Sobótka Bike Academy/ Materiały prasowe

Na zakończenie sezonu zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz organizatorzy projektu dziękują wszystkim sponsorom, partnerom, rodzicom i kibicom za wsparcie oraz zaufanie. To dzięki ich zaangażowaniu, w tym długofalowemu wsparciu VeloBanku jako sponsora tytularnego, VeloTalent Cycling Team może tworzyć młodym zawodnikom warunki do rozwoju i zdobywania doświadczeń na najwyższym poziomie.

Przed drużyną okres podsumowań, planowania oraz przygotowań do kolejnego sezonu, który przyniesie nowe wyzwania i kolejne szanse na rozwój młodych talentów.