VeloTalent Cycling Team kończy sezon pełen sportowych wyzwań i cennych doświadczeń

Ślęża Sobótka Bike Academy
2026-10-16 0:02 Materiał sponsorowany

Po kolejnym roku rywalizacji na szosach i trasach MTB zawodnicy VeloTalent Cycling Team zakończyli sezon 2026. Juniorski projekt kolarski wspierany przez VeloBank po raz kolejny potwierdził, że konsekwentne szkolenie młodych talentów oraz długofalowe podejście do ich rozwoju przynoszą wymierne efekty sportowe i wychowawcze.

Grupa kolarzy w kaskach i profesjonalnych strojach podczas wyścigu. O wynikach VeloTalent Cycling Team przeczytasz na SE.
Autor: @dkpsport&amp;life/ Materiały prasowe

W mijającym sezonie barwy VeloTalent Cycling Team reprezentowało siedmioro zawodników oraz zawodniczka MTB, Karolina Poroś. Przygotowania do startów obejmowały trzy zgrupowania szkoleniowe: w Dziwnówku, chorwackiej miejscowości Vodice oraz hiszpańskim Benidormie. Tradycyjnie sezon rozpoczął się podczas wyścigu Ślężański Mnich w Sobótce.

Drużyna rywalizowała przede wszystkim w zawodach Pucharu Polski, imprezach mistrzowskich oraz wyścigach MTB. Szczególnie udany sezon zanotowali zawodnicy specjalizujący się w kolarstwie górskim. Podczas Mistrzostw Polski w Polanicy-Zdroju Karolina Poroś i Antoni Filipowicz zajęli piąte miejsce w sztafecie, a sama Karolina wywalczyła srebrny medal w wyścigu juniorek. Kolejne srebro zdobyła podczas Mistrzostw Polski w Maratonie MTB. Bardzo blisko medalu był również Antoni Filipowicz, któremu do miejsca na podium zabrakło zaledwie kilku sekund.

Ślęża Sobótka Bike Academy
Autor: Ślęża Sobótka Bike Academy/ Materiały prasowe

Równie intensywny był sezon grupy szosowej, która startowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zawodnicy regularnie meldowali się w czołówce wyścigów i wielokrotnie stawali na podium, zdobywając cenne doświadczenia niezbędne w dalszym rozwoju sportowym.

Jak podkreśla Bartosz Huzarski, były zawodnik Tour de France i koordynator projektu VeloTalent Cycling Team, o wartości sezonu nie decydują wyłącznie wyniki.

„Sezon kończymy z mniejszym dorobkiem zwycięstw i medali niż rok wcześniej, ale udało nam się zbudować świetnie rozumiejący się i wspierający zespół. To bardzo ważne dla dalszego rozwoju młodych zawodników. Mentalnie wypuszczamy w kolarski świat świadomych i pewnych siebie sportowców, o których z pewnością jeszcze usłyszymy” – mówi Bartosz Huzarski.

Ślęża Sobótka Bike Academy
Autor: Dariusz Krzywanski/ Materiały prasowe

Dla większości zawodników był to ostatni sezon w kategorii juniorskiej. Zdobyte doświadczenia, setki godzin treningów, starty w prestiżowych imprezach oraz codzienna praca z trenerami stanowią solidny fundament przed kolejnymi etapami sportowej kariery.

Projekt VeloTalent Cycling Team od trzech lat rozwija się dzięki zaangażowaniu partnerów i sponsorów, którzy wspólnie tworzą młodym zawodnikom profesjonalne warunki do treningu oraz rywalizacji. Szczególną rolę odgrywa VeloBank, sponsor tytularny drużyny, który konsekwentnie wspiera rozwój młodych talentów i promuje aktywny styl życia.

Wspieranie młodych sportowców to inwestycja w przyszłość. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć zawodnikom VeloTalent Cycling Team w ich sportowej drodze i pomagać im rozwijać potencjał zarówno na rowerze, jak i poza nim. Gratulujemy całej drużynie zakończonego sezonu i już dziś trzymamy kciuki za kolejne sukcesy – podkreśla VeloBank.

Ślęża Sobótka Bike Academy
Autor: Ślęża Sobótka Bike Academy/ Materiały prasowe

Na zakończenie sezonu zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz organizatorzy projektu dziękują wszystkim sponsorom, partnerom, rodzicom i kibicom za wsparcie oraz zaufanie. To dzięki ich zaangażowaniu, w tym długofalowemu wsparciu VeloBanku jako sponsora tytularnego, VeloTalent Cycling Team może tworzyć młodym zawodnikom warunki do rozwoju i zdobywania doświadczeń na najwyższym poziomie.

Przed drużyną okres podsumowań, planowania oraz przygotowań do kolejnego sezonu, który przyniesie nowe wyzwania i kolejne szanse na rozwój młodych talentów.

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