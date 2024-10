Wakacyjna loteria „Podróże marzeń z Shell” dobiegła końca. Nowiutki kamper trafił do właściciela na stacji w Sękocinie

Wakacyjne podróże wprawdzie już za nami, ale dla niektórych lato dopiero się zaczęło! Tak jest w przypadku pana Jerzego z Warszawy, który 26 września br. na stacji Shell w Sękocinie miał przyjemność odebrać nagrodę główną! Loteria trwała do 1 września, a można było w niej wygrać również m.in. karty podarunkowe Shell oraz skutery Romet RETRO 125.

Wakacyjna zabawa z nagrodami

Loteria „Podróże marzeń z Shell”, która wystartowała jeszcze przed wakacjami, stwarzała niepowtarzalną okazję, by zdobyć cenne nagrody. Można w niej było wygrać:

bony na paliwo o wartości 50 zł, 100 zł, 500 zł i 8500 zł (możliwe do zrealizowanie tylko na stacjach własnych marki),

darmowe kawy i herbaty serwowane w Shell Café,

stylowe skutery Romet RETRO 125 z czterema butelkami (1 l) oleju Helix Advance 4T Ultra 10W-40 (losowane z końcem każdego miesiąca).

Nagrodą główną w loterii był przyznawany w finałowym losowaniu kamper Volkswagen California 6.1 Ocean – ucieleśnienie marzeń niejednego miłośnika podróży! W ostatnich latach wzrosła liczba kupionych i branych w leasing zintegrowanych samochodów turystycznych. Nic dziwnego – takie auto zapewnia nam nie tylko przejazd, ale także tańszy nocleg i wyżywienie oraz większą niezależność.

Zasady loterii

Aby wziąć udział w loterii wystarczyło zrobić to, co zwykle robi się na stacjach paliw (wyłączając samoobsługowe), czyli zatankować min. 25 l dowolnego paliwa Shell lub zrobić zakupy za min. 30 zł w sklepie Shell (nie dotyczyło to wyrobów tytoniowych, alkoholu i kart podarunkowych Shell) – po otrzymaniu zdrapki wystarczyło zarejestrować ukryty pod nią kod na stronie internetowej www.podrozeshell.pl do 2 września 2024 r. Kupony były ważne jedynie z zachowanym paragonem lub fakturą. Przy jednoczesnych zakupach za min. 30 zł w sklepie Shell (z dowodem zakupu) oraz zatankowaniu 25 l paliwa:

Shell FuelSave lub Shell AutoGas – klient otrzymywał 2 zdrapki (kupony z kodem),

Shell V-Power – klient otrzymywał 3 zdrapki.

Przy wielokrotnym tankowaniu i zakupach o wskazanej wartości, klienci otrzymywali adekwatną liczbę kolejnych zdrapek. Z kolei klubowicze mieli dodatkową szansę na wygraną. Członkowie programu lojalnościowego Shell ClubSmart, podając numer karty klubowej, otrzymywali dodatkowy los.

Zwycięzca nagrody głównej

Pod koniec września na stacji Shell w Sękocinie nowy kamper Volkswagen California 6.1 Ocean znalazł swojego właściciela! Nie bez powodu uroczyste wręczenie nagrody głównej w loterii „Podróże marzeń z Shell” miało miejsce 26 września, w przeddzień Światowego Dnia Turystyki. Szczęśliwym posiadaczem kampera został pan Jerzy z Warszawy, który przekonał się na własnej skórze o tym, że podróże marzeń zaczynają się na Shell.

– Wygrana w loterii to prawdziwe spełnienie mojego marzenia, a teraz czas na realizację kolejnych – między innymi podróżowania po świecie. Z pewnością zatankuję do pełna Shell V-Power i ruszę w drogę bez obaw, że zabraknie mi mocy. Nie mogę się doczekać pierwszej podróży! – mówił zwycięzca z entuzjazmem. Wręczenia nagrody dokonała Katarzyna Warzywoda, dyrektorka działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska.

– Wierzymy, że podróże marzeń mogą zaczynać się już na stacji Shell. Historia pana Jerzego, który wygrał w naszej loterii, jest tego najlepszym dowodem. Jesteśmy przekonani, że Volkswagen California 6.1 Ocean zapewni mu mnóstwo niezapomnianych chwil w trasie, a paliwa Shell V-Power zatankowane na naszych stacjach dodadzą mu mocy i pewności, by dotrzeć do najdalszych zakątków i odkrywać nowe miejsca – podkreśliła.

Niezawodne podróże z Shell V-Power

Na stajach Shell kierowcy mają możliwość zdecydowania się również na paliwo premium – Shell V-Power. Warto, ponieważ dzięki ulepszonej formule zapewnia ono maksymalną moc i wydajność silnika podczas pracy. Warto zaznaczyć, że paliwo premium Shell jest cyklicznie poddawane weryfikacji. Shell V-Power czyści nawet do 100 proc. najważniejsze części silnika i przywraca aż do 100 proc. osiągów1. Wspomaga usuwanie i gromadzenie się osadów na elementach układu paliwowego, co pozwala zaoszczędzić na tankowaniu. Dzięki temu podróż wakacyjna czy służbowa, odbiór dzieci ze szkoły lub wyjazd na zakupy jest jeszcze bezpieczniejsza - dla pojazdu i dla ciebie.

[1] Pomaga chronić przed gromadzeniem się osadów pogarszających osiągi na kluczowych elementach układu paliwowego, takich jak zawory wlotowe i/lub wtryskiwacze paliwa oraz usuwać takie osady. Czystość i poprawa osiągów silnika wykazana przy użyciu standardowych testów branżowych oraz testów własnych firmy Shell. Przy ciągłym stosowaniu Shell V-Power od pierwszego całkowitego napełnienia baku. Uzyskane efekty mogą się różnić w zależności od rodzaju pojazdu, typu silnika, warunków atmosferycznych czy stylu jazdy.

